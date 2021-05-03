Penjabaran & Hadiah Musim 23
Hancurkan Benteng, raih Mahkota, buka HADIAH!
Dapatkan Pass Royale untuk membuka hadiah dan fasilitas unik di Musim 23!
HADIAH PASS ROYALE
Emote Mortir pertama & Desain Benteng unik: Benteng Pemandian
1 Mahakitab Sihir (langsung melengkapi kartu yang diperlukan untuk melakukan peningkatan)
1 Koin Sihir (tingkatkan kartu secara gratis)
2 Kunci Peti (langsung buka peti mana saja di Slot Peti)
1 Kartu Joker Legendaris
Kartu Joker Epik
Kartu Joker Langka
Kartu Joker Umum
40.000 Emas
4 Token Barter
Emas Bank Bonus (hingga 10.000 Emas)
Pemilik Pass Royale juga akan mendapatkan kesempatan tak terbatas di Tantangan Spesial, NAMA EMAS eksklusif, serta fitur antrean peti!
HADIAH GRATIS
Tidak punya Pass Royale? Kamu bisa mendapatkan hadiah GRATIS berikut:
1 Kitab Kartu
10 Kartu Joker Epik
20 Kartu Joker Langka
100 Kartu Joker Umum
2 Kunci Peti
25 Peti Mahkota (berisi Permata & kartu dari berbagai kelangkaan)
1 KARTU JOKER LEGENDARIS
Hadiah di atas dapat dinikmati pemain di Arena 7+. PEMILIK PASS ROYALE JUGA AKAN MENDAPATKAN HADIAH GRATIS!
Hadiah untuk pemain di Arena 4-6 dapat dilihat dalam game!