2 Mei 2025
Musim Baru — Barisan Angker

Para Jerangkong berderap mantap menuju Arena!

Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu kamu ketahui tentang musim yang akan datang:

  • Evolusi Nenek Sihir

  • Tapak Tilas Barisan Angker

  • Acara Ambang

  • Mode Permainan dan Tantangan

EVOLUSI BARU: NENEK SIHIR

Dari abu mereka yang tumbang, bangkitlah bentuk evolusi Nenek Sihir.

Dengan kekuatan Evolusi, setiap yang tumbang membuatnya makin meradang. Dia akan memulihkan kesehatan untuk setiap Jerangkong bawahannya yang tumbang.

TAPAK TILAS BARISAN ANGKER

Tapak Tilas Barisan Angker adalah acara tangga berbatas waktu di mana kamu harus membangun Dek dengan kartu bertema pasukan angker.

Tapak Tilas Barisan Angker akan berlangsung mulai dari 6 Mei hingga 13 Mei. Semua pemain yang berada di Arena 11 atau lebih tinggi bisa berpartisipasi.

ACARA AMBANG

Musim ini menghadirkan 3 Acara Ambang dan Acara Komunitas spesial: Hip-Hip Tulang. Setiap acara akan hadir dengan hadiah berharga yang mencakup 6 Keping Evolusi Pengebom, Kitab Kartu Langka, dan 3 Keping Evolusi Goblin Penyumpit.

Jadwal Acara Ambang

  • 5 Mei–13 Mei — Hip-Hip Tulang

  • 14 Mei–19 Mei

  • 20 Mei–25 Mei

  • 26 Mei–1 Juni

Jadwal mungkin akan sedikit berubah. Nantikan kabar terbaru!

Acara Komunitas Hip-Hip Tulang akan berlangsung mulai dari 5 Mei hingga 13 Mei. Selama acara ini, setiap Jerangkong yang tumbang dari seluruh dunia akan dihitung ke target bersama. Ayo bekerja sama untuk menumbangkan Jerangkong sebanyak mungkin, capai ambang, dan semua orang akan meraih hadiah ekstra!

Acara Komunitas dan Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.

Cek progres hadiah acara langsung dari layar Beranda setelah acara diluncurkan.

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Evolusi Nenek Sihir: 5 Mei–12 Mei

Draf klasik, tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!

  • ⚔️ Tantangan: 9 Mei–12 Mei

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Bangkit dari Kubur: 12 Mei–19 Mei

Ada yang bangkit dari kubur dan langsung menguasai Arena!

  • ⚔️ Tantangan: 16 Mei–19 Mei

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Jampi Kejam: 19 Mei–26 Mei

Nenek Sihir bangkit dalam bentuk paling dahsyat! Bisakah kamu menghentikannya?

  • ⚔️ Tantangan: 23 Mei–26 Mei

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Eliksir Hitam: 26 Mei–2 Juni

Eliksir Hitam membanjiri Arena! Kalah 3 kali dan kamu gugur!

  • ⚔️ Tantangan: 30 Mei–2 Juni

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale