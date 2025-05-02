Musim ini menghadirkan 3 Acara Ambang dan Acara Komunitas spesial: Hip-Hip Tulang. Setiap acara akan hadir dengan hadiah berharga yang mencakup 6 Keping Evolusi Pengebom, Kitab Kartu Langka, dan 3 Keping Evolusi Goblin Penyumpit.

Jadwal Acara Ambang

5 Mei–13 Mei — Hip-Hip Tulang

14 Mei–19 Mei

20 Mei–25 Mei

26 Mei–1 Juni

Jadwal mungkin akan sedikit berubah. Nantikan kabar terbaru!

Acara Komunitas Hip-Hip Tulang akan berlangsung mulai dari 5 Mei hingga 13 Mei. Selama acara ini, setiap Jerangkong yang tumbang dari seluruh dunia akan dihitung ke target bersama. Ayo bekerja sama untuk menumbangkan Jerangkong sebanyak mungkin, capai ambang, dan semua orang akan meraih hadiah ekstra!

Acara Komunitas dan Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.

Cek progres hadiah acara langsung dari layar Beranda setelah acara diluncurkan.