Musim Baru — Barisan Angker
Para Jerangkong berderap mantap menuju Arena!
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu kamu ketahui tentang musim yang akan datang:
Evolusi Nenek Sihir
Tapak Tilas Barisan Angker
Acara Ambang
Mode Permainan dan Tantangan
EVOLUSI BARU: NENEK SIHIR
Dari abu mereka yang tumbang, bangkitlah bentuk evolusi Nenek Sihir.
Dengan kekuatan Evolusi, setiap yang tumbang membuatnya makin meradang. Dia akan memulihkan kesehatan untuk setiap Jerangkong bawahannya yang tumbang.
TAPAK TILAS BARISAN ANGKER
Tapak Tilas Barisan Angker adalah acara tangga berbatas waktu di mana kamu harus membangun Dek dengan kartu bertema pasukan angker.
Tapak Tilas Barisan Angker akan berlangsung mulai dari 6 Mei hingga 13 Mei. Semua pemain yang berada di Arena 11 atau lebih tinggi bisa berpartisipasi.
ACARA AMBANG
Musim ini menghadirkan 3 Acara Ambang dan Acara Komunitas spesial: Hip-Hip Tulang. Setiap acara akan hadir dengan hadiah berharga yang mencakup 6 Keping Evolusi Pengebom, Kitab Kartu Langka, dan 3 Keping Evolusi Goblin Penyumpit.
Jadwal Acara Ambang
5 Mei–13 Mei — Hip-Hip Tulang
14 Mei–19 Mei
20 Mei–25 Mei
26 Mei–1 Juni
Jadwal mungkin akan sedikit berubah. Nantikan kabar terbaru!
Acara Komunitas Hip-Hip Tulang akan berlangsung mulai dari 5 Mei hingga 13 Mei. Selama acara ini, setiap Jerangkong yang tumbang dari seluruh dunia akan dihitung ke target bersama. Ayo bekerja sama untuk menumbangkan Jerangkong sebanyak mungkin, capai ambang, dan semua orang akan meraih hadiah ekstra!
Acara Komunitas dan Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.
Cek progres hadiah acara langsung dari layar Beranda setelah acara diluncurkan.
MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN
Draf Evolusi Nenek Sihir: 5 Mei–12 Mei
Draf klasik, tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!
⚔️ Tantangan: 9 Mei–12 Mei
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Bangkit dari Kubur: 12 Mei–19 Mei
Ada yang bangkit dari kubur dan langsung menguasai Arena!
⚔️ Tantangan: 16 Mei–19 Mei
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Jampi Kejam: 19 Mei–26 Mei
Nenek Sihir bangkit dalam bentuk paling dahsyat! Bisakah kamu menghentikannya?
⚔️ Tantangan: 23 Mei–26 Mei
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Eliksir Hitam: 26 Mei–2 Juni
Eliksir Hitam membanjiri Arena! Kalah 3 kali dan kamu gugur!
⚔️ Tantangan: 30 Mei–2 Juni
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale