3 Jun 2025
Blog – Clash Royale

Musim Baru: Cara Membuat Naga Berevolusi

Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim yang akan datang:

  • Evolusi Naga Inferno

  • Liga 2v2

  • Acara Ambang

  • Mode Permainan dan Tantangan

EVOLUSI BARU:

NAGA INFERNO

Kini dengan Tangki Inferno 2.0™ baru yang telah ditingkatkan!

Sinar Evolusi Naga Inferno tetap panas dan mematikan, bahkan saat tak ada target untuk dilelehkan. Meski canggih, kekuatan tangki ini tetap ada batasnya.

LIGA 2V2 KEMBALI!

Buat tim bersama teman atau pemain acak untuk mendaki tangga peringkat bersama!

2v2 menguji kerja sama, keahlian, dan keberuntungan! Akankah rekan timmu siap turun tangan, atau justru berharap kamu yang menggendong mereka menuju kejayaan?

ACARA AMBANG

Selain Liga 2v2 (#2v2League), musim ini juga menghadirkan 2 Acara Ambang baru. Setiap acara penuh dengan hadiah bernilai yang mencakup 3 Keping Evolusi Penebang, Kitab Kartu Epik, dan Kosmetik!

Buru Mahkota #1

Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Kitab Kartu Epik

Buru Mahkota #2

Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + 3 Keping Evolusi Penebang

Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Evolusi Naga Inferno: 2–9 Juni

Draf klasik, tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!

  • ⚔️ Tantangan: 6–9 Juni

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Kehebohan Evolusi: 9–16 Juni

Susun Dek dengan maksimum 4 Kartu Evolusi lalu dominasi Arena!

  • ⚔️ Tantangan: 13–16 Juni

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Trio Magis: 16–23 Juni

Saat tiga entitas ini hadir di arena sebagai satu kesatuan, bulu kuduk pasti berdiri tegang!

  • ⚔️ Tantangan: 20–23 Juni

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Showdown 4 Kartu: 23–30 Juni

Kamu hanya punya empat pilihan. Gunakan dengan cermat!

  • ⚔️ Tantangan: 27–30 Juni

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Pesta Raya Evolusi: 30 Juni–7 Juli

Susun Dek dengan maksimum 8 Kartu Evolusi lalu dominasi Arena!

  • ⚔️ Tantangan: 4–7 Juli

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale