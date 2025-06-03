Musim Baru: Cara Membuat Naga Berevolusi
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim yang akan datang:
Evolusi Naga Inferno
Liga 2v2
Acara Ambang
Mode Permainan dan Tantangan
EVOLUSI BARU:
NAGA INFERNO
Kini dengan Tangki Inferno 2.0™ baru yang telah ditingkatkan!
Sinar Evolusi Naga Inferno tetap panas dan mematikan, bahkan saat tak ada target untuk dilelehkan. Meski canggih, kekuatan tangki ini tetap ada batasnya.
LIGA 2V2 KEMBALI!
Buat tim bersama teman atau pemain acak untuk mendaki tangga peringkat bersama!
2v2 menguji kerja sama, keahlian, dan keberuntungan! Akankah rekan timmu siap turun tangan, atau justru berharap kamu yang menggendong mereka menuju kejayaan?
ACARA AMBANG
Selain Liga 2v2 (#2v2League), musim ini juga menghadirkan 2 Acara Ambang baru. Setiap acara penuh dengan hadiah bernilai yang mencakup 3 Keping Evolusi Penebang, Kitab Kartu Epik, dan Kosmetik!
Buru Mahkota #1
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Kitab Kartu Epik
Buru Mahkota #2
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + 3 Keping Evolusi Penebang
Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.
MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN
Draf Evolusi Naga Inferno: 2–9 Juni
Draf klasik, tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!
⚔️ Tantangan: 6–9 Juni
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Kehebohan Evolusi: 9–16 Juni
Susun Dek dengan maksimum 4 Kartu Evolusi lalu dominasi Arena!
⚔️ Tantangan: 13–16 Juni
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Trio Magis: 16–23 Juni
Saat tiga entitas ini hadir di arena sebagai satu kesatuan, bulu kuduk pasti berdiri tegang!
⚔️ Tantangan: 20–23 Juni
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Showdown 4 Kartu: 23–30 Juni
Kamu hanya punya empat pilihan. Gunakan dengan cermat!
⚔️ Tantangan: 27–30 Juni
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Pesta Raya Evolusi: 30 Juni–7 Juli
Susun Dek dengan maksimum 8 Kartu Evolusi lalu dominasi Arena!
⚔️ Tantangan: 4–7 Juli
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale