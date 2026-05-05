Setelah bola bisbol menghancurkan bangku penonton dan bola sepak menggepengkan semua Goblin, Bowler dan batunya kini menjajaki lapangan basket. Dengan kemampuannya, Pahlawan Bowler menjejakkan kakinya dengan mantap dan melemparkan tembakan tiga poin melintasi Arena. Perhatikan jangkauannya dan pastikan setiap tembakanmu berhasil!

Bowler Pahlawan akan tersedia secara GRATIS di Acara Album Kilas Bowler atau dapat dibeli dengan 200 Koin Pahlawan.

ACARA ALBUM

Kilas Bowler

Sambut Acara Album baru! Tersedia dari Level Raja 8.

Musim ini, kumpulkan Potongan untuk melengkapi 6 Gambar yang terinspirasi semangat baru Pahlawan Bowler di lapangan. Hadiah akan terbuka untuk setiap gambar yang diselesaikan.

Potongan hadir dalam berbagai jenis dan kelangkaan. Ada yang terkait dengan Gambar tertentu dan ada pula yang lebih sulit ditemukan. Potongan memiliki tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris.

Kamu bisa mendapatkan Potongan sebagai hadiah pertempuran harian (maksimal 4 per hari), melalui acara, atau di Toko.

Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki, Potongan akan dihitung sebagai Duplikasi. Kamu bisa menukar 6 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.

Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah duplikasi yang berbeda.

Potongan Duplikasi Umum 3 Langka 4 Epik 5 Legendaris 6

Setelah kamu menyelesaikan Kilas Bowler, hadiah utama akan terbuka: Bowler Pahlawan, desain benteng istimewa, dan emote!

Semua Potongan ekstra yang kamu kumpulkan setelah menyelesaikan Album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.

MODE GAME DAN TANTANGAN

Draf Pahlawan: 4–11 Mei

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Pahlawan Pangeran Hitam dan Pahlawan Bowler.

Penjarahan: 11–18 Mei

Benteng digantikan oleh sebuah brankas tanpa penjaga. Hancurkan lawan untuk menang!