Musim Baru: Pesona Maharani!
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Kartu Baru: Maharani Roh
Evolusi Baru: Tong Jerangkong
Kartu Legendaris Baru
Maharani Roh
Dua Kartu dalam Satu!
Kerahkan Maharani Roh sebagai peleton darat kuat seharga 3 Eliksir atau sebagai penunggang roh naga agung seharga 6 Eliksir.
Evolusi Baru
Tong Jerangkong
Tong Ganda, Masalah Ganda!
Saat Tong Jerangkong menjatuhkan Tong, dia akan memberikan Kerusakan Tumbang dan mengerahkan Jerangkong. Saat menerima Kerusakan, Tong akan dijatuhkan lebih awal.
Acara Ambang
Musim ini menghadirkan 4 Acara Ambang. Setiap acara penuh dengan hadiah bernilai tinggi yang mencakup 3 Keping Evolusi Pemburu, Kitab Kartu Umum, Kosmetik, dan sejumlah kejutan besar! Pantau terus media sosial kami untuk info lebih lanjut tentang Acara Musim ini.
*Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.
Mode Permainan dan Tantangan
Draf Evolusi Tong Jerangkong: 7–14 Juli
Draf klasik, tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!
⚔️ Tantangan: 11–14 Juli
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Maharani Roh: 14–21 Juli
Jadilah penguasa di Arena dengan Kartu baru: Maharani Roh!
⚔️ Tantangan: 18–21 Juli
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Fase Penentuan: 21–28 Juli
Pertempuran akan dimulai dalam Fase Penentuan! Pemain pertama yang meraih Mahkota akan menang!
⚔️ Tantangan: 25–28 Juli
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Roket Pesta Goblin: 28 Juli–4 Agustus
Duar! Ayo meledak dengan Kartu Roket Pesta Goblin di mode berbatas waktu ini!
⚔️ Tantangan: 1–4 Agustus
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale