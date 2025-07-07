7 Jul 2025
Musim Baru: Pesona Maharani!

Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:

  • Kartu Baru: Maharani Roh

  • Evolusi Baru: Tong Jerangkong

  • Acara Ambang

  • Mode Permainan dan Tantangan

Kartu Legendaris Baru

Maharani Roh

Dua Kartu dalam Satu!

Kerahkan Maharani Roh sebagai peleton darat kuat seharga 3 Eliksir atau sebagai penunggang roh naga agung seharga 6 Eliksir.

Evolusi Baru

Tong Jerangkong

Tong Ganda, Masalah Ganda!

Saat Tong Jerangkong menjatuhkan Tong, dia akan memberikan Kerusakan Tumbang dan mengerahkan Jerangkong. Saat menerima Kerusakan, Tong akan dijatuhkan lebih awal.

Acara Ambang

Musim ini menghadirkan 4 Acara Ambang. Setiap acara penuh dengan hadiah bernilai tinggi yang mencakup 3 Keping Evolusi Pemburu, Kitab Kartu Umum, Kosmetik, dan sejumlah kejutan besar! Pantau terus media sosial kami untuk info lebih lanjut tentang Acara Musim ini.

*Acara Ambang bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7.

Mode Permainan dan Tantangan

Draf Evolusi Tong Jerangkong: 7–14 Juli

Draf klasik, tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!

  • ⚔️ Tantangan: 11–14 Juli

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Maharani Roh: 14–21 Juli

Jadilah penguasa di Arena dengan Kartu baru: Maharani Roh!

  • ⚔️ Tantangan: 18–21 Juli

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Fase Penentuan: 21–28 Juli

Pertempuran akan dimulai dalam Fase Penentuan! Pemain pertama yang meraih Mahkota akan menang!

  • ⚔️ Tantangan: 25–28 Juli

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Roket Pesta Goblin: 28 Juli–4 Agustus

Duar! Ayo meledak dengan Kartu Roket Pesta Goblin di mode berbatas waktu ini!

  • ⚔️ Tantangan: 1–4 Agustus

  • 🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale