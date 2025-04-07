6 Apr 2025
Musim Kisah Pencuri!

Jawara Baru: Bos Bandit

Kemampuan: Granat Gerilya — menjadi tak terlihat dalam waktu singkat dan berteleportasi ke belakang!

Bos Bandit dengan gesit mendekat ke target dan menjadi kebal saat melakukannya. Jika situasi menjadi pelik, granat asap siap digunakan.

Evolusi Baru: Algojo

Ini kapak ... bukan sembarang kapak!

Siklus: 1

Kapak Evolusi Algojo memberikan kerusakan ekstra pada lawan dari jarak dekat dan menghantam mundur mereka.

Acara

Perburuan Mahkota: 31 Maret–6 April

Dapatkan Mahkota untuk menambah progres di acara!

  • Hadiah Hoki Umum x2

  • Hadiah Hoki Langka

  • Hadiah Hoki Epik

  • Kitab Kartu Epik

Acara Bos Bandit: 10 April –15 April

Kumpulkan Mahkota untuk membuka sang Jawara baru, Bos Bandit, dan hadiah lain!

  • Hadiah Hoki Umum x2

  • Hadiah Hoki Langka

  • Kartu Joker Umum x100

  • Emote

  • Kartu Bos Bandit x2

Perburuan Mahkota: 15 April–20 April

  • Hadiah Hoki Umum x4

  • Hadiah Hoki Langka

  • Kartu Joker Umum x100

  • Kartu Joker Langka x50

  • Keping Evolusi Bola Salju Raksasa x3

  • Latar dan Dekorasi Bendera

Acara Komunitas - Seperti Pencuri Ulung : Mulai 22 April

Ayo, unjuk gigi sebagai anggota geng dengan mencuri Mahkota dari Raja Merah! Makin banyak Mahkota yang kamu dapat di Pertempuran, makin banyak hadiah yang diperoleh komunitas!

  • Hadiah Hoki Umum x5

  • Hadiah Hoki Langka

  • Hadiah Hoki Epik

  • Kartu Joker Umum x100

  • Kartu Joker Langka x50

  • Kartu Joker Legendaris

  • Latar dan Dekorasi Bendera

  • Desain Benteng

Perburuan Mahkota: 1 Mei–4 Mei

  • Hadiah Hoki Umum x5

  • Hadiah Hoki Langka x2

  • Kartu Joker Umum x100

  • Kartu Joker Epik x10

Acara Komunitas dan Acara Perburuan Mahkota bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7. Acara Bos Bandit bisa diikuti dari Arena 11.

Cek progres hadiah acara langsung dari layar Beranda setelah acara diluncurkan.

Mode dan Tantangan Permainan

Draf Evolusi Algojo: 7 April–14 April

Draf klasik tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!

⚔️ Tantangan: 11 April–14 April

🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)

Bos Bandit Berulah: 14 April–21 April

Pandu Bos Bandit untuk menguasai Arena!

⚔️ Tantangan: 18 April–21 April

🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)

Penjarahan Brutal: 21 April–28 April

Para Bandit berkeliaran! Mereka bergerak cepat, menjarah, dan membuat kerusuhan!

⚔️ Tantangan: 25 April–28 April

🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)

7x Eliksir: 28 April–5 Mei

Arena kian memanas dengan 7x Eliksir! Manfaatkan banjir Eliksir ini untuk mengaktifkan Evolusi Kartu!

⚔️ Tantangan: 2–5 Mei

🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale