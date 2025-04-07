Musim Kisah Pencuri!
Jawara Baru: Bos Bandit
Kemampuan: Granat Gerilya — menjadi tak terlihat dalam waktu singkat dan berteleportasi ke belakang!
Bos Bandit dengan gesit mendekat ke target dan menjadi kebal saat melakukannya. Jika situasi menjadi pelik, granat asap siap digunakan.
Evolusi Baru: Algojo
Ini kapak ... bukan sembarang kapak!
Siklus: 1
Kapak Evolusi Algojo memberikan kerusakan ekstra pada lawan dari jarak dekat dan menghantam mundur mereka.
Acara
Perburuan Mahkota: 31 Maret–6 April
Dapatkan Mahkota untuk menambah progres di acara!
Hadiah Hoki Umum x2
Hadiah Hoki Langka
Hadiah Hoki Epik
Kitab Kartu Epik
Acara Bos Bandit: 10 April –15 April
Kumpulkan Mahkota untuk membuka sang Jawara baru, Bos Bandit, dan hadiah lain!
Hadiah Hoki Umum x2
Hadiah Hoki Langka
Kartu Joker Umum x100
Emote
Kartu Bos Bandit x2
Perburuan Mahkota: 15 April–20 April
Hadiah Hoki Umum x4
Hadiah Hoki Langka
Kartu Joker Umum x100
Kartu Joker Langka x50
Keping Evolusi Bola Salju Raksasa x3
Latar dan Dekorasi Bendera
Acara Komunitas - Seperti Pencuri Ulung : Mulai 22 April
Ayo, unjuk gigi sebagai anggota geng dengan mencuri Mahkota dari Raja Merah! Makin banyak Mahkota yang kamu dapat di Pertempuran, makin banyak hadiah yang diperoleh komunitas!
Hadiah Hoki Umum x5
Hadiah Hoki Langka
Hadiah Hoki Epik
Kartu Joker Umum x100
Kartu Joker Langka x50
Kartu Joker Legendaris
Latar dan Dekorasi Bendera
Desain Benteng
Perburuan Mahkota: 1 Mei–4 Mei
Hadiah Hoki Umum x5
Hadiah Hoki Langka x2
Kartu Joker Umum x100
Kartu Joker Epik x10
Acara Komunitas dan Acara Perburuan Mahkota bisa diikuti semua pemain mulai dari Arena 7. Acara Bos Bandit bisa diikuti dari Arena 11.
Cek progres hadiah acara langsung dari layar Beranda setelah acara diluncurkan.
Mode dan Tantangan Permainan
Draf Evolusi Algojo: 7 April–14 April
Draf klasik tetapi dengan Evolusi Kartu! Gunakan kekuatan Evolusi Kartu untuk menyusun Dek baru!
⚔️ Tantangan: 11 April–14 April
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)
Bos Bandit Berulah: 14 April–21 April
Pandu Bos Bandit untuk menguasai Arena!
⚔️ Tantangan: 18 April–21 April
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)
Penjarahan Brutal: 21 April–28 April
Para Bandit berkeliaran! Mereka bergerak cepat, menjarah, dan membuat kerusuhan!
⚔️ Tantangan: 25 April–28 April
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)
7x Eliksir: 28 April–5 Mei
Arena kian memanas dengan 7x Eliksir! Manfaatkan banjir Eliksir ini untuk mengaktifkan Evolusi Kartu!
⚔️ Tantangan: 2–5 Mei
🏆 Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi)
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale