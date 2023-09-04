4 Sep 2023
Blog – Clash Royale

MUSIM LANGKAH GAMBIT RAJA

Selamat datang di...
Langkah Gambit Raja!
Chess.com menginvasi Clash Royale pada Musim ini!

MODE GAME BARU

Kami menyiapkan Acara baru yaitu Catur Royale, di mana Arena bertransformasi menjadi papan catur.

Gunakan kemampuanmu dalam bermain catur untuk mengalahkan lawan! Atau, kamu juga bisa menyerbu jembatan seperti biasa. Pilihan ada di tanganmu.

Kamu bisa bermain Catur Royale melalui tab Acara mulai dari 11-18 September.

- Tentara Lebih Royal: 4 - 11 Sep
bermain dengan Kartu Evolusi Tentara Royal yang baru!
⚔️ Tantangan: 8 - 12 September

-♟️ Chess Royale: 11 - 18 September
Acara baru. Klaim Emotenya!
⚔️ Tantangan: 15 - 19 September

- Cermin dari Cermin: 18 - 25 September
⚔️ Tantangan: 22 - 26 September

- Balas Dendam Pangeran!: 25 September - 2 Oktober
⚔️ Tantangan: 29 Sep - 3 Okt

👑 Turnamen Kerajaan Klasik 👑
9 - 13 September

⬆️ Draf Lipat Tiga ⬇️
23 - 27 September

KOSMETIK CATUR

Buka Desain Benteng baru bertema catur dengan Pass Royale.

Main di Arena catur baru dalam Jalur Legenda.