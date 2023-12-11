10 Des 2023
Blog – Clash Royale
NAKAL atau BAIK?
Penunggang Babi Santa akan mampir dengan membawa kado untuk semua!
Mulai dari 4 Desember, semua Emote yang digunakan dalam Pertempuran akan dilacak langsung oleh si Penunggang Babi Santa dan dikelompokkan antara TIM NAKAL dan TIM BAIK!
Emote yang paling banyak digunakan akan menentukan Desain Benteng spesial mana yang akan dibagikan secara gratis saat Clashmas (25 Desember)!
Hadiah TIM BAIK: Freezy si Orang-orangan Salju
Hadiah Tim NAKAL: Goblin Penggerutu
PERTANYAAN?
Bagaimana kita tahu siapa yang menang?
Kamu bisa memantau perolehan tiap sisi melalui Berita Royale!
Emote mana yang masuk TIM BAIK atau TIM NAKAL?
Hanya Penunggang Babi Santa yang tahu! Mungkin di dalam hatimu kamu juga tahu?
Apa yang terjadi pada tim yang kalah?
Desain Benteng akan tersedia untuk dibeli di Toko!