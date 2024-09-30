Seiring dengan persiapan Clash Royale Musim Oktober, kami membuat beberapa perubahan menarik dalam mekanisme Pass Royale. Salah satu pembaruan paling yang signifikan yaitu dihapusnya Pass Royale Emas, yang akan digantikan dengan Pass Royale Berlian 💎 dan Pass Royale Gratis yang baru. Berikut yang perlu kamu ketahui tentang perubahan ini:

❓ Mengapa Pass Royale Emas Dihapus?

Kami ingin menyederhanakan Pass Royale dengan menghapuskan Pass Royale Emas. Mulai sekarang, satu opsi premium akan tersedia: yaitu Pass Royale Berlian, yang akan menyertakan hadiah dan keunggulan yang lebih menarik. Kami juga meningkatkan hadiah dan keunggulan Pass Royale Gratis sehingga semua pemain akan mendapatkan pengalaman yang lebih optimal.

📅 Tanggal dan Jadwal Penting:

25 September: Pass Royale Emas tidak dijual lagi di Supercell Store.

2 Oktober: Pembaruan game terkini mulai tersedia, tetapi musim September dan Pass Royale akan tetap aktif selama beberapa waktu.

7 Oktober: Pass Royale Emas tidak dijual lagi dalam game. Pass Royale Berlian terbaru diluncurkan secara resmi bersamaan dengan dimulainya musim Oktober. Nantikan beragam hadiah menarik, termasuk kosmetik, emas, bendera, dan emote eksklusif.

💎 Apa yang Baru dari Pass Royale Berlian?

Pass Royale Berlian menawarkan hadiah premium, yang mencakup:

Kosmetik eksklusif, seperti desain benteng dan emote 🎨.

Tingkat peti yang lebih tinggi , seperti Peti Joker Royale dan Peti Raja Legendaris , memberikan hadiah dalam game yang berharga.

Hadiah Hoki telah ditambahkan ke Pass Royale dan memberikan peluang lebih besar untuk mendapatkan hadiah tingkat tinggi.

🆓 Pembaruan Pass Royale Gratis untuk Semua Pemain

Pass Royale Gratis telah ditingkatkan secara signifikan sehingga kini menawarkan hadiah di setiap tingkatan. Peningkatan penting mencakup: