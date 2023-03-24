24 Mar 2023
Perubahan Harga Pass Royale

Jika Anda memeriksa Pratinjau Pembaruan Pass Royale terbaru kami, Anda akan tahu bahwa kami membuat beberapa perubahan pada Pass Royale di pembaruan berikutnya, yang akan datang pada akhir bulan ini.

Karena sekarang kami memiliki tiga opsi Pass Royale berbeda yang tersedia, kami juga telah memperbarui harga untuk mencerminkan perubahan tersebut.

  • Harga mulai 3 April dan seterusnya (USD)

  • Tiket GRATIS - Gratis

  • Tiket EMAS - $5,99

  • Tiket BERLIAN - $11,99

  • PENINGKATAN dari Tiket Emas ke Tiket Berlian - $6,99

Pass baru akan tersedia mulai Musim baru pada tanggal 3 April, jadi jika Anda ingin memanfaatkan Pass Royale saat ini, pastikan Anda melakukannya sebelum Musim ini berakhir!

Mengapa harga berubah?

  • Pass Royale tetap dengan harga yang sama sejak diperkenalkan pada tahun 2019 dan inflasi global serta perubahan ekonomi lainnya telah memengaruhi keputusan ini. (Ini tidak termasuk peningkatan wajib oleh app store, yang berada di luar kendali kami).

  • Barang Sihir meningkatkan nilai Pass Royale secara besar-besaran. Karena Barang Sihir tertentu tersedia melalui Pass Royale, itu berarti item lain (Kitab, Kartu Joker, dll.) Di luar Pass harus lebih mahal untuk menjaga keseimbangan ekonomi game.

Dengan mengubah konten Pass Royale, kami sekarang dapat menawarkan Barang Sihir individual (yaitu Kitab) dengan harga yang lebih baik untuk pemain di luar Pass Royale, di tempat-tempat seperti Toko Musim atau Toko biasa.

Perubahan Free Pass

Nilai Free Pass serupa dengan sebelumnya, dengan Token Musim memberikan nilai lebih bagi pemain dengan penambahan Toko Musim. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pratinjau Pembaruan Token Musim kami di sini!

Perincian Hadiah

Berikut adalah perincian hadiah untuk semua Pass baru yang akan tersedia untuk pemain, tersedia di Musim baru mulai 3 April!

GRATIS

  • 1 x Peti Emas

  • 35 x Peti Mahkota

  • 2500 x Token Musim

EMAS

(Termasuk hadiah Free Pass)

  • 840 x Kartu Joker Umum

  • 180 x Kartu Joker Langka

  • 88 x Kartu Joker Epik

  • 5 x Kartu Joker Legendaris

  • 10 x Peti Emas Berlimpah

  • 5000 x Token Musim

  • 1 x Kostum Menara

  • 1 x Emot

  • 6 x Kunci Peti

Juga termasuk tunjangan berikut:

  • Nama

    emas

  • Buka kunci peti otomatis

  • Hadiah klan

  • Entri

    ulang tanpa batas dan berlanjut untuk Tantangan Khusus

BERLIAN

(Termasuk hadiah Free Pass + Gold Pass)

  • 500 x Permata

  • 7500 x Token Musim

  • 10 x Peti Emas Meluap

  • 2 x Peti Raksasa

  • 2 x Peti Ajaib

  • 1 x Peti Joker Kerajaan

  • 1 x Kartu Juara

  • 1 x Animasi Bendera Pertempuran

Termasuk semua tunjangan Gold Pass.

Peningkatan hadiah Klan menjadi hadiah Klan premium.

​Perubahan ini akan aktif pada tanggal 3 April!

Fitur di atas masih dalam pengembangan dan dapat berubah.