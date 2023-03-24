Perubahan Harga Pass Royale
Jika Anda memeriksa Pratinjau Pembaruan Pass Royale terbaru kami, Anda akan tahu bahwa kami membuat beberapa perubahan pada Pass Royale di pembaruan berikutnya, yang akan datang pada akhir bulan ini.
Karena sekarang kami memiliki tiga opsi Pass Royale berbeda yang tersedia, kami juga telah memperbarui harga untuk mencerminkan perubahan tersebut.
Harga mulai 3 April dan seterusnya (USD)
Tiket GRATIS - Gratis
Tiket EMAS - $5,99
Tiket BERLIAN - $11,99
PENINGKATAN dari Tiket Emas ke Tiket Berlian - $6,99
Pass baru akan tersedia mulai Musim baru pada tanggal 3 April, jadi jika Anda ingin memanfaatkan Pass Royale saat ini, pastikan Anda melakukannya sebelum Musim ini berakhir!
Mengapa harga berubah?
Pass Royale tetap dengan harga yang sama sejak diperkenalkan pada tahun 2019 dan inflasi global serta perubahan ekonomi lainnya telah memengaruhi keputusan ini. (Ini tidak termasuk peningkatan wajib oleh app store, yang berada di luar kendali kami).
Barang Sihir meningkatkan nilai Pass Royale secara besar-besaran. Karena Barang Sihir tertentu tersedia melalui Pass Royale, itu berarti item lain (Kitab, Kartu Joker, dll.) Di luar Pass harus lebih mahal untuk menjaga keseimbangan ekonomi game.
Dengan mengubah konten Pass Royale, kami sekarang dapat menawarkan Barang Sihir individual (yaitu Kitab) dengan harga yang lebih baik untuk pemain di luar Pass Royale, di tempat-tempat seperti Toko Musim atau Toko biasa.
Perubahan Free Pass
Nilai Free Pass serupa dengan sebelumnya, dengan Token Musim memberikan nilai lebih bagi pemain dengan penambahan Toko Musim. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Pratinjau Pembaruan Token Musim kami di sini!
Perincian Hadiah
Berikut adalah perincian hadiah untuk semua Pass baru yang akan tersedia untuk pemain, tersedia di Musim baru mulai 3 April!
GRATIS
1 x Peti Emas
35 x Peti Mahkota
2500 x Token Musim
EMAS
(Termasuk hadiah Free Pass)
840 x Kartu Joker Umum
180 x Kartu Joker Langka
88 x Kartu Joker Epik
5 x Kartu Joker Legendaris
10 x Peti Emas Berlimpah
5000 x Token Musim
1 x Kostum Menara
1 x Emot
6 x Kunci Peti
Juga termasuk tunjangan berikut:
Nama
emas
Buka kunci peti otomatis
Hadiah klan
Entri
ulang tanpa batas dan berlanjut untuk Tantangan Khusus
BERLIAN
(Termasuk hadiah Free Pass + Gold Pass)
500 x Permata
7500 x Token Musim
10 x Peti Emas Meluap
2 x Peti Raksasa
2 x Peti Ajaib
1 x Peti Joker Kerajaan
1 x Kartu Juara
1 x Animasi Bendera Pertempuran
Termasuk semua tunjangan Gold Pass.
Peningkatan hadiah Klan menjadi hadiah Klan premium.
Perubahan ini akan aktif pada tanggal 3 April!
Fitur di atas masih dalam pengembangan dan dapat berubah.