PEMBARUAN KOMUNITAS
Hai, semua!
Cari tahu apa saja yang sedang digodok oleh tim Clash Royale dan juga info lainnya di bawah ini!
YANG SEDANG DIKERJAKAN TIM CLASH ROYALE:
Tim Clash Royale sedang bekerja keras untuk merilis pembaruan terkini!
Pembaruan sebelumnya fokus pada upaya untuk membantu mempercepat progres pemain baru dan juga level menengah.
Kami merasa penambahan Barang Sihir dan Emas yang berlimpah (serta juga fitur-fitur lainnya) sudah banyak membantu, namun semua hal tersebut tidak banyak berpengaruh pada pemain level tinggi.
Maka dari itu, pembaruan kali ini akan berfokus pada pemain berlevel tinggi dengan menghadirkan lebih banyak konten serta perombakan mode game yang serba baru.
Karena pembaruan kali ini mencakup perubahan mode game, kami pasti perlu waktu untuk menetapkan perubahan keseimbangan, mekanisme permainan, dan lain-lain demi memastikan pengalaman bermain terbaik.
Kami sangat antusias dengan pembaruan kali ini dan sudah tidak sabar menantikan respons saat pembaruan ini hadir di tangan kalian.
Agar kamu tidak bosan menunggu, kami akan menghadirkan satu bulan yang penuh dengan konten!
MUSIM BARU (Bocoran):
Musim baru akan dimulai pada 6 September!
Musim ini tidak hanya menghadirkan hadiah keren, tetapi juga Arena baru.
Selamat datang di Dapur Algojo!
PERUBAHAN KESEIMBANGAN:
Perubahan Keseimbangan akan hadir untuk membawa sedikit variasi!
Perubahan ini akan aktif pada 6 September setelah jeda pemeliharaan.
Silakan kembali lagi besok untuk mengetahui semua perubahan yang akan hadir.
PEMILIHAN UNTUK TANTANGAN MODE PESTA:
Karena animo komunitas terhadap pemilihan kartu yang diperkuat sangat tinggi, kami juga ingin melihat tantangan mode pesta apa yang akan kalian pilih!
Sepanjang bulan ini, kamu akan memilih 3 tantangan mode pesta per minggu. Mode yang terpilih akan dirotasi selama 7 hari. Mode yang akan dipilih jatuh dalam kategori berikut:
3 September: Mode 1v1 Klasik
10 September: Mode Pengerah
17 September: Mode Tangkap 1v1
24 September: Mode 2v2
Kami tidak sabar untuk melihat hasilnya!
TIDAK HANYA ITU!
Tantangan Draf Algojo, Touchdown Mega, Draf Tiga Opsi, dan Fase Penentuan akan tersedia. Selesaikan tantangan tersebut dan raih hadiah keren!
Turnamen Global pertama akan diselenggarakan pada 11 September dan diikuti dengan Turnamen Global Eliksir Ganda pada 24 September.
Berbagai penawaran menarik juga akan tersedia di Toko bagi para pemain yang ingin mempercepat progres.