Setelah pembaruan, beberapa pemain menerima lebih banyak Poin Pengalaman dan Poin Bintang selama migrasi daripada yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini menyebabkan beberapa pemain dengan level yang lebih rendah secara langsung dipromosikan ke level 14, dan/atau menerima Poin Bintang dalam jumlah yang berlebihan.



Jika Anda terpengaruh, Anda akan menerima pesan dalam game untuk memberi tahu Anda setelah pemeliharaan, dan kami akan menghapus kemajuan tambahan apa pun.

Setiap Poin Pengalaman atau Poin Bintang tambahan akan dihapus.

Jika Anda salah dipromosikan ke Level 14, kami akan menurunkan Anda ke level yang sebenarnya.

Jika Anda telah membuka kunci Jawara, Anda akan menyimpannya, tetapi Anda tidak akan dapat memainkannya sampai Anda mencapai Level 14.

Semua Level Bintang yang telah Anda tingkatkan sejak pembaruan akan dikembalikan, dan Anda akan menerima pengembalian jumlah Poin Bintang yang benar.

Kami TIDAK akan menghapus Poin Pengalaman atau Poin Bintang yang Anda peroleh sejak pembaruan, hanya kelebihan yang kami berikan kepada Anda setelah migrasi pada tanggal 27 Oktober.