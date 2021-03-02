Perayaan Ulang Tahun ke-5 Clash Royale
BERGABUNGLAH DENGAN PERAYAAN INI!
Sudah lima tahun sejak Clash Royale dirilis dan kami ingin merayakannya dengan EMOTE GRATIS, acara spesial Pass Royale dan Tantangan Spesial ... sepanjang bulan!
GIVEAWAY EMOTE KREATOR SUPERCELL
Kami telah bekerja sama dengan Kreator Supercell untuk memberikan Emote EKSKLUSIF Penyembuh Tempur Musim ini!
Hubungi Konten Creator Clash Royale favorit Anda untuk mengetahui bagaimana Anda dapat membuka Emote ini.
HADIAH PASS ROYALE
Buka 70 tingkat hadiah dengan meraih Mahkota dari Menara yang hancur!
Dapatkan Pass Royale untuk membuka hadiah & fasilitas unik Musim 21.
Kostum Menara & Emote yang unik
40.000 Emas
6 x Peti Kilat Pass Royale
3 x Peti Kilat Langka Pass Royale (jaminan mendapatkan kartu Langka!)
4 x Peti Kilat Epik Pass Royale (jaminan mendapatkan kartu Epic!)
4 Token Barter
Mendapatkan hingga 7 kali Strike per peti *
1 Peti Legendaris! (jaminan mendapatkan kartu Legendaris!) **
Emas Bank Bonus (hingga 10.000 Emas)
* Strike memungkinkan Anda mengganti kartu agar Anda lebih berpeluang mendapatkan kartu yang Anda inginkan
** Jika Anda berada di Arena 6 atau lebih tinggi
HADIAH GRATIS
Tidak memiliki Pass Royale? Anda bisa mendapatkan hadiah GRATIS berikut:
34 Peti Mahkota (berisi Permata & kartu dari segala jenis kelangkaan)
1 Peti LEGENDARIS (jika Anda berada di Arena 6 atau lebih tinggi di awal Musim)