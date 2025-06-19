Dalam pembaruan berikutnya, kami membuat beberapa perubahan pada hadiah Permata. Berikut detailnya:

Hadiah Penguasaan Kartu akan diperbarui sebagai berikut: Kartu Biasa: 150 -> 100 Permata Kartu Jawara: 300 -> 100 Permata

+2.525 Permata akan dipindahkan dari Hadiah Penguasaan Kartu ke Jalan Trofi

Dengan kata lain, jumlah Permata total dalam game akan berkurang secara keseluruhan, tetapi kamu bisa meraih lebih banyak Permata dengan bermain seperti biasa tanpa harus melalui perjuangan panjang untuk meraih Penguasaan. Kami percaya bahwa ini akan memudahkan lebih banyak pemain untuk memperoleh hadiah Permata.

Jika kamu ingin mengumpulkan Permata dari Penguasaan sebelum nilainya berubah, ini saat yang tepat!

Begitu pembaruan dirilis pada akhir Juni, hadiah Penguasaan akan mengikuti nilai baru, dan kami tidak akan memberi hadiah Permata untuk Jalan Trofi yang telah diselesaikan atau level Penguasaan yang telah dicapai sebelum itu.

