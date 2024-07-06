Perubahan Keseimbangan Juli!
KUTUKAN GOBLIN
🟢 Radius: 4 → 3 (-25%)
💥 Penguat Kerusakan:
35% → 20%
Mantra Kutukan Goblin terus-menerus mendominasi pertempuran di jembatan dengan radius dan penguat kerusakan yang besar, terutama saat dikombinasikan dengan Mantra Amarah dan Setrum. Kami ingin membuat kombinasi ini lebih sulit dieksekusi, memiliki efektivitas yang lebih rendah, dan memengaruhi lebih sedikit Peleton dalam pertempuran.
GOBLIN PELIBAS
💥 Kerusakan Tumbang:
465 → 404 (-13%)
🟢 Radius Kerusakan Tumbang: 3 → 2.5 (-17%)
⏱️ Kecepatan Serangan:
1,1 dtk → 1,2 dtk (+9%)
Dengan kerusakan tinggi dan radius ledakan yang besar saat tumbang, Pelibas Goblin sebelumnya terlalu efektif dalam memblokir serangan dan memberikan Kerusakan Benteng Mahkota.
MESIN GOBLIN
❤️ Nyawa:
2598 → 2196 (-15%)
⏱️ Kecepatan Serangan Pertama: 0,2 dtk → 0,5 dtk (+150%)
Sebelumnya, Mesin Goblin terlalu sulit dihancurkan karena memiliki serangan roket yang kuat. Kami mengurangi nyawa Mesin Goblin untuk membuatnya lebih setara dengan Peleton Jarak Dekat lain yang berbiaya 5 Eliksir.
PANGERAN
📏 Jangkauan Serangan:
150 → 200 (33%)
PENUNGGANG DOMBA
📏 Jangkauan Serangan:
150 → 200 (33%)
Meski kami senang melihat Pangeran dan Penunggang Domba menjadi populer di meta saat ini, kami merasa penguatan terakhir mereka melampaui batas. Penguatan mereka kini dikurangi dan beberapa interaksi yang kurang intuitif dengan serbuan mereka telah disingkirkan.
TESLA
💥 Kerusakan:
230 → 220 (-4%)
⏱️ Kecepatan Serangan:
1,1 dtk → 1,2 dtk (+9%)
Tesla telah mendominasi penggunaan bangunan pertahanan di meta saat ini dan merupakan salah satu Peleton dengan Evolusi terkuat.
EVOLUSI PENYIHIR
❤️ Nyawa Perisai:
371 → 296 (-20%)
Perisai Penyihir versi Evolusi sebelumnya terlalu sulit untuk ditembus, tetapi kini dapat dihancurkan dengan Panah.
BUPATI BELATI
⏱️ Isi Daya Belati:
0,8 dtk → 0,9 dtk (13%)
⏱️ Kecepatan Serangan:
0,35 dtk → 0,45 dtk (+29%)
Bupati Belati sebelumnya terlalu sulit diserang saat belati habis, sementara kerusakannya terlalu besar saat belati penuh. Kini, dia perlu waktu lebih lama untuk menumbangkan lawan dengan Lemparan Belati dan juga perlu waktu lebih lama untuk mengisi daya.