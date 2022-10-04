Perubahan Keseimbangan Oktober 2022
Perubahan ini sudah dirilis!
DAFTAR KARTU
• Geng Goblin ☝️
• Golem Eliksir ☝️
• Meriam👇
• Gerobak Meriam 👇
• Babi Royal 👇
• Penambang Perkasa 👇
• Mortir 👇
• Pondok Barbar 🔄
Baca semua perubahan dan alasannya di bawah ini!
GENG GOBLIN
• Jumlah Goblin Tombak: ☝️ (2 -> 3)
Geng paling hijau di Arena telah diturunkan ke kartu tingkat bawah untuk beberapa waktu sekarang. Untuk membantu mereka mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya, kami menghadirkan kembali Goblin Tombak ketiga, yang meninggalkan pesta lima (!) tahun lalu.
GOLEM ELIKSIR
• Kecepatan serangan: ️ (+15%, semua bentuk)
Meskipun kami senang dengan pengerjaan ulang baru-baru ini, pemisahan eliksir baru membuatnya sedikit kurang bertenaga. Meningkatkan Kecepatan Hit dari ketiga bentuk (Golem Eliksir, Gole Mini Eliksir, Gumpalan Eliksir) akan membuatnya lebih menjadi ancaman ketika dia mencapai Menara Mahkota.
MERIAM
Hitpoints: 👇 (-8%)
GEROBAK MERIAM
• Hitpoints (dari bentuk hancur):👇 (-8%)
Meriam saat ini adalah salah satu bangunan paling populer, berkat biaya obat mujarab yang rendah dan daya tahan yang baik. Kami mengurangi Hitpointnya untuk membuatnya lebih rapuh dan menyisakan ruang untuk opsi defensif lainnya.
Perubahan ini juga akan mempengaruhi bentuk Gerobak Meriam yang hancur.
BABI ROYAL
• Serangan Pertama: 👇 (-60% lebih lambat)
Siapa yang membiarkan Bai-babi keluar? Babi kecil ini telah terbukti cukup kuat dalam meta, sebagian besar waktu membutuhkan jawaban yang sempurna dari lawan sehingga mereka tidak menabrak Menara Mahkota. Dengan menunda serangan pertama, pasukan pertahanan dan Menara Mahkota akan memiliki jendela yang sedikit lebih besar untuk menghancurkan mereka.
PENAMBANG PERKASA
• Hitpoints: 👇(-8%)
Penambang Perkasa akhirnya berakhir di tempat yang kuat di Arena. Dia agak terlalu perkasa, ternyata. Kami memangkas kumisnya, yang langsung mengurangi Hitpoint-nya.
MORTIR
• Hitpoints: (-7%)
Dalam beberapa bulan terakhir, Mortir telah mendapatkan popularitas dan kekuatan berkat deck baru yang muncul dengan Raja Jerangkong. Dengan mengurangi Hitpoint-nya, dia akan memiliki lebih sedikit waktu di lapangan dan akan lebih mudah dihancurkan.
PONDOK BARBAR
• Biaya Eliksir: 👇(7 -> 6)
• Kecepatan Pengerahan: 👇(11 detik -> 15 detik)
• Jumlah Kemunculan: ️☝️ (2 -> 3)
• Kehidupan: 👇(40 detik -> 30 detik)
• Muncul saat Kematian: 👇(Barbar x2 -> Barbar x1)
• Total Orang Barbar yang muncul: 👇(10 -> 8) Pondok Barbar yang nyaman telah menjadi kartu terburuk dalam permainan untuk waktu yang lama. Kami berbicara tentang tingkat mantra penyembuh yang buruk!
Sementara kami berpikir bahwa "meta spawner" (Pondok Barbar, Pondok Goblin, Tungku, Kuburan) membuat permainan lebih defensif dan kurang menyenangkan, kami juga tidak ingin meninggalkan kartu ini di kedalaman Arena ... dan kami pasti melakukannya tidak ingin melihat Barb Spirit!
Pengerjaan ulang ini bertujuan untuk mendorong permainan yang lebih agresif pada Pondok Barbar dengan menghilangkan potensi pertahanannya melalui berbagai perubahan, sambil memberikan nilai lebih jika tetap tidak tersentuh.