Sembari menyambut tahun baru yang penuh dengan keseruan Clash Royale, kami ingin membahas sejumlah perubahan pada sistem Hadiah Pertempuran.

Kunci Peti Disingkirkan

Mulai dari awal Januari, Kunci Peti tidak akan menjadi bagian dari hadiah Pass Royale Berlian atau di Penawaran Toko. Di akhir Maret, kami akan menyingkirkan Kunci Peti secara menyeluruh dari game.

Jangan khawatir! Di balik penyingkiran ini, terbitlah hal keren baru! Perubahan mendatang akan memungkinkanmu bermain lebih banyak dan meraih hadiah lebih banyak tanpa harus berpikir tentang Kunci.

Apa yang Harus Saya Lakukan?

Jangan biarkan Kunci Peti hilang begitu saja! Jika kamu masih menyimpan sejumlah Kunci Peti, ini saatnya bagimu untuk membuka Peti yang masih berada di antrean. Jangan lupa: Kunci Peti yang belum digunakan akan disingkirkan di akhir Maret!

Ini saja yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Terus pantau untuk detail lebih lanjut di awal tahun!

Selamat Clashmas!

Tim Clash Royale