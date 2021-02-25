Perubahan Matchmaking!
Untuk waktu yang lama, salah satu Feedback terbesar dari pemain telah berpusat di sekitar pertarungan antara Level Raja. Melawan pemain yang beberapa level lebih tinggi dari Anda saat bermain.
Hari ini kami menangani ini dalam jeda pemeliharaan!
APA YANG BERUBAH?
Perubahan global datang ke Pencocokan/Matchmaking tunggal.
Pemain sekarang akan dicocokkan secara default dengan pemain yang memiliki Raja Level +1 atau -1 untuk mereka sendiri (di samping pertandingan yang setara).
Misalnya, pemain Raja Level 12 akan dicocokkan dengan Raja Level 11, 12, atau 13.
Catatan: Aturan ini tidak akan mengubah aturan pencocokan saat ini berdasarkan jumlah Trofi.
MENJAGA PENCOCOKAN DENGAN CEPAT
Namun, agar waktu pencocokan tetap dapat diterima, parameter ini akan meningkat lebih lanjut +1/-1 setiap 5 detik waktu pencarian, hingga maksimum +3/-3 dalam 10 detik.
Ini untuk memastikan bahwa pemain tidak terjebak di dalam pencarian untuk jangka waktu yang lama.
MATCHMAKING PERANG KLAN 2
Pengecualian untuk aturan di atas ada di Perang Klan 2, di mana waktu untuk meningkatkan pencocokan Level Raja adalah 20 detik, bukan 5 detik. Ini karena umpan balik tentang pertarungan Perang Klan saat ini, yang kami harap ini akan mengatasi dan memberikan lebih banyak waktu untuk menemukan lawan dengan Level Raja yang lebih dekat dengan Anda.
KAPAN INI TERJADI?
Perubahan ini akan segera diterapkan dalam pemeliharaan pada Kamis 25 Februari.
Kami akan memantau perubahan pencocokan ini untuk melihat apakah ada masalah yang muncul dan akan membuat perubahan yang berdampak negatif, jadi (peringatan yang adil di sini) ini mungkin bukan perubahan permanen jika kami melihat pemain tidak bisa mendapatkan pertandingan yang nyaman, misalnya.