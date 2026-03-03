Selama beberapa bulan terakhir, kami menerima banyak masukan tentang sistem progres, Pahlawan, hadiah, dan keseimbangan secara keseluruhan. Beberapa perubahan ini perlu waktu hingga terealisasi secara penuh, tetapi kami terus mendengarkan masukan dan berupaya menjadikan Clash Royale lebih baik untuk semua pemain.

Pada pembaruan berikutnya, kami akan menghadirkan sejumlah perubahan penting yang telah kami siapkan untuk tahun 2026. Sebagian sudah dalam tahap pengembangan sejak lama. Sebagian lagi merupakan respons langsung atas masukan dari kalian.

Pada 23 Februari, pembaruan berikutnya akan menghadirkan sejumlah perubahan ini bersama dengan fitur-fitur baru yang menarik. Kamu bisa melihat penjabaran lengkapnya di Catatan Rilis pada saat pembaruan dirilis.

Sekarang, mari kita jabarkan!

RILIS 23 FEBRUARI

Tidak Ada Kartu Duplikat di Level Maks.

Sistem Kristal terasa cukup memberatkan bagi banyak pemain, terutama saat menerima duplikat kartu Level 16.

Sebagai langkah perbaikan awal, kami mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan kartu duplikat dari Peti Hoki, setidaknya sampai lebih banyak kartu di koleksimu mencapai level maks.

Mulai 23 Februari:

Jika kamu memiliki kurang dari 60 kartu Level Maks. , kamu tidak akan menerima duplikat kartu Level Maks.

Jika kamu memiliki lebih dari 60 kartu Level Maks., peluang mendapatkan kartu Level Maks. akan turun 90%.

Pahlawan Terbuka Lebih Awal (Arena 5)

Kami melihat bahwa bagi pemain baru, membuka Pahlawan di awal permainan terasa terlalu sulit dijangkau.

Slot untuk membuka Pahlawan kini akan tersedia mulai Arena 5, sehingga kamu bisa mengakses fitur ini lebih awal dalam perjalananmu.

Kami akan terus mengevaluasi dampak perubahan ini terhadap kemudahan akses serta progres permainan secara keseluruhan.

RILIS MULAI MARET

Pengurangan Slot Dek (4 → 3 Slot)

Kami menghapus satu slot khusus, sehingga totalnya berkurang dari 4 menjadi 3.

Standar yang baru adalah:

1 Slot Evolusi

1 Slot Pahlawan

1 Slot Joker (bisa diisi Pahlawan atau Evolusi)

Perubahan ini akan berlaku untuk:

Jalan Trofi

Peringkat

Tantangan

Tujuan kami adalah menjaga fleksibilitas dalam membangun dek sekaligus mengurangi beberapa kesulitan yang muncul dari pengaturan 4 slot saat ini.

Menghapus Aspek Acak dari Pembukaan Pahlawan

Pahlawan tidak akan lagi dibuka secara random.

Kini pemain bisa memilih Pahlawan mana yang mereka inginkan dengan menggunakan Fragmen.

Akibat perubahan ini, acara buka Pahlawan gratis akan diperbarui yang memungkinkan pemain bisa memilih Pahlawan sendiri.

Sebagai bagian dari pembaruan ini, 75 Fragmen Pahlawan dijamin akan tersedia di Pass Royale Gratis tiap musim mulai Maret.

Buka Pahlawan GRATIS!

Untuk mendukung transisi dari Pahlawan acak ke Pahlawan pilihan:

Kami akan memberikan 200 Fragmen Pahlawan kepada semua pemain yang sudah melewati tahap pembukaan Pahlawan di Arena 5.

Tersedia untuk diklaim selama 3 bulan mulai pertengahan Maret.

Evolusi Baru!

Evolusi baru akan tiba bulan April.

Tidak akan ada Evolusi pada bulan Mei.

Mulai Juni, kami akan merotasi:

Pahlawan

Evolusi

Kartu Baru

Peningkatan Peti Hoki Bintang 5

Kami mendengar bahwa Peti Hoki Bintang 5 kadang terasa kurang memuaskan atau kurang menarik.

Kami akan segera membagikan detail peningkatan.

RENCANA KAMI KE DEPAN

Ini baru sebagian dari rencana kami untuk tahun ini. Pantau terus media sosial kami agar tidak ketinggalan kabar terbaru! Masih banyak konten seru yang akan hadir!

Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Clash Royale.

Mari melangkah menuju babak berikutnya bersama-sama!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale