PERUBAHAN MENDATANG DI JALUR LEGENDA
BATAS LEVEL MODE PERINGKAT BARU
Level Elite akan hadir di Jalur Legenda pada 4 Desember!
Saat kami meluncurkan Level Elite pada bulan Juni, kami mengumumkan bahwa kartu akan dibatasi pada Level 14 hingga di kemudian hari. Tanggal itu sekarang telah tiba!
HADIAH KARTU JOKER LEBIH BANYAK
Bersamaan dengan pembatasan level baru, kami meningkatkan jumlah Kartu Joker Elite yang bisa diperoleh pemain saat maju melalui Jalur Legenda setiap musim.
Batasan & hadiah level BARU untuk Jalur Legenda ada di bawah:
|BARU
|BARU
|BARU
|Liga
|Batas Level
|Kartu Joker Elite
|1
|11
|0
|2
|12
|2500
|3
|12
|2500
|4
|13
|7500
|5
|13
|15000
|6
|14
|25000
|7
|14
|25000
|8
|15
|35000
|9
|15
|35000
|10
|15
|50000
Total Kartu Joker Elite didasarkan pada Liga yang Anda selesaikan di setiap Musim, dengan jumlah maksimum 50.000 per Musim.
Jika Anda mencapai Liga di kolom pertama, Anda akan mengumpulkan jumlah total Kartu Joker Elite di baris yang sesuai.
|LAMA
|LAMA
|Liga
|Batas Level
|Kartu Joker Elite
|1
|11
|0
|2
|11
|0
|3
|11
|0
|4
|12
|0
|5
|12
|2500
|6
|13
|7500
|7
|13
|7500
|8
|14
|15000
|9
|14
|15000
|10
|14
|25000
Perubahan ini menjadikan Jalur Legenda satu-satunya sumber terbaik untuk kemajuan Level Elite… selama Anda memiliki keterampilan!
Kami juga telah menyesuaikan batas level untuk liga lain untuk menciptakan perkembangan yang lebih efisien menuju liga yang berisi Level Elite, sehingga tidak ada peningkatan instan pada Level Kartu dalam Pertarungan Anda.
Perubahan ini akan diterapkan di Jalur Legenda segera setelah Musim berikutnya dimulai pada tanggal 4 Desember!