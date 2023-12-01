1 Des 2023
PERUBAHAN MENDATANG DI JALUR LEGENDA

BATAS LEVEL MODE PERINGKAT BARU

Level Elite akan hadir di Jalur Legenda pada 4 Desember!

Saat kami meluncurkan Level Elite pada bulan Juni, kami mengumumkan bahwa kartu akan dibatasi pada Level 14 hingga di kemudian hari. Tanggal itu sekarang telah tiba!

HADIAH KARTU JOKER LEBIH BANYAK

Bersamaan dengan pembatasan level baru, kami meningkatkan jumlah Kartu Joker Elite yang bisa diperoleh pemain saat maju melalui Jalur Legenda setiap musim.

Batasan & hadiah level BARU untuk Jalur Legenda ada di bawah:

BARUBARUBARU
LigaBatas LevelKartu Joker Elite
1110
2122500
3122500
4137500
51315000
61425000
71425000
81535000
91535000
101550000

Total Kartu Joker Elite didasarkan pada Liga yang Anda selesaikan di setiap Musim, dengan jumlah maksimum 50.000 per Musim.

Jika Anda mencapai Liga di kolom pertama, Anda akan mengumpulkan jumlah total Kartu Joker Elite di baris yang sesuai.

LAMALAMA
LigaBatas LevelKartu Joker Elite
1110
2110
3110
4120
5122500
6137500
7137500
81415000
91415000
101425000

Perubahan ini menjadikan Jalur Legenda satu-satunya sumber terbaik untuk kemajuan Level Elite… selama Anda memiliki keterampilan!

Kami juga telah menyesuaikan batas level untuk liga lain untuk menciptakan perkembangan yang lebih efisien menuju liga yang berisi Level Elite, sehingga tidak ada peningkatan instan pada Level Kartu dalam Pertarungan Anda.

Perubahan ini akan diterapkan di Jalur Legenda segera setelah Musim berikutnya dimulai pada tanggal 4 Desember!