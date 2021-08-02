Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
2 Agu 2021
Blog – Clash Royale

Pilih Kartu Yang Diperkuat Berikutnya!

Selama 4 minggu ke depan, ANDA (komunitas) akan memilih dari pilihan Kartu dan memutuskan mana yang akan diperkuat untuk 7 hari berikutnya.

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Setiap hari Jumat, Anda akan menemukan 4 Kartu di Berita Royale untuk Anda pilih. Setiap minggu kelangkaannya akan berubah, dari Biasa menjadi… Legendaris! Voting akan berakhir pada hari Senin, dan Kartu pemenang akan diperkuat selama seminggu!

KAPAN INI TERJADI?

  • 6 Agustus -> Vote Kartu

    Umum

  • 13 Agustus -> Vote Kartu

    Langka

  • 20 Agustus -> Vote Kartu

    Epik

  • 27 Agustus -> Vote Kartu

    Legendaris


Untuk minggu pertama ini, Anda akan memberikan suara pada Kartu Umum dan akan memiliki pilihan untuk memilih dari kartu berikut ini:

​DIMANA SAYA BISA MENEMUKAN INFORMASI LEBIH LANJUT?

Pastikan Anda mengikuti saluran media sosial kami untuk mengetahui kapan pemungutan suara aktif dan kartu mana yang menang setiap minggunya.

Sampai Jumpa Di Arena!