2 Agu 2021
Pilih Kartu Yang Diperkuat Berikutnya!
Selama 4 minggu ke depan, ANDA (komunitas) akan memilih dari pilihan Kartu dan memutuskan mana yang akan diperkuat untuk 7 hari berikutnya.
BAGAIMANA CARA KERJANYA?
Setiap hari Jumat, Anda akan menemukan 4 Kartu di Berita Royale untuk Anda pilih. Setiap minggu kelangkaannya akan berubah, dari Biasa menjadi… Legendaris! Voting akan berakhir pada hari Senin, dan Kartu pemenang akan diperkuat selama seminggu!
KAPAN INI TERJADI?
6 Agustus -> Vote Kartu
Umum
13 Agustus -> Vote Kartu
Langka
20 Agustus -> Vote Kartu
Epik
27 Agustus -> Vote Kartu
Legendaris
Untuk minggu pertama ini, Anda akan memberikan suara pada Kartu Umum dan akan memiliki pilihan untuk memilih dari kartu berikut ini: