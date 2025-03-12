Retro Royale kembali!
Rasakan sensasi bermain di tahun 2017!
Mulai dari 12 Maret hingga 26 Maret, ayo putar kembali waktu dan rasakan sensasi bermain Clash Royale saat Hantu Royale baru bergentayangan! Dengan kartu yang dibatasi di 80 kartu klasik, ayo mendaki Tangga Retro sambil bertempur dan meraih hadiah eksklusif!
Rasakan Clash Royale OG
Pernah merasa penasaran seperti apa Clash Royale di awal perjalanannya? Kamu kini bisa merasakan pengalaman bermain sebelum Peleton Benteng, Evolusi, dan Jawara ada!
Ayo Naiki Tangga Retro
Ada 30 anak tangga yang harus kamu taklukkan! Setiap kemenangan akan membawamu ke puncak dan menghujanimu dengan Emas serta Token Musim. Capai langkah akhir untuk membuka Emote Retro Royale!
Kalah? Jangan khawatir! Kamu tidak akan melangkah turun. Acara ini murni tentang nostalgia!
Bersaing Demi Kejayaan
Saat kamu mencapai Liga Kompetitif, peringkat awalmu akan ditentukan berdasarkan progres Jalan Trofi.
Dari titik ini, peringkatmu akan ditentukan oleh performa Retro Royale. Sama seperti tangga 2v2 dan Jalur Legenda! Terus menang agar naik di papan peringkat dan tunjukkan kejayaanmu di era klasik!
Pertempuran Retro Royale tidak akan tersedia di laga persahabatan, jadi ayo nikmati selagi tersedia!
Lencana Eksklusif
Setelah 26 Maret, kamu akan menerima lencana berdasarkan progres Retro Royale:
Satu lencana saat menang di Tangga Retro setidaknya satu kali.
Satu lencana saat mencapai Liga Kompetitif.
Toko Musim Retro
Selama Retro Royale, kami akan mengisi Toko Musim dengan Bendera dan Emote unik. Pastikan kamu menghabiskan sisa Token Musim sebelum acara berakhir!