Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
4 Okt 2021
Blog – Clash Royale

Penjabaran & Hadiah Musim 28

Hancurkan Benteng, raih Mahkota, buka HADIAH!

Dapatkan Pass Royale untuk membuka hadiah dan fasilitas unik di Musim 28!

HADIAH PASS ROYALE

  • Desain Benteng Penyihir Elektro & Emote Pelukan Kelelawar

  • 1 Mahakitab Sihir (langsung melengkapi kartu yang diperlukan untuk melakukan peningkatan)

  • 1 Koin Sihir (tingkatkan kartu secara gratis)

  • 2 Kunci Peti (langsung buka peti mana saja di Slot Peti)

  • 1 Kartu Joker Legendaris

  • Kartu Joker Epik

  • Kartu Joker Langka

  • Kartu Joker Umum

  • 40.000 Emas

  • 4 Token Barter

  • Emas Bank Bonus (hingga 25.000 Emas)

Pemilik Pass Royale juga akan mendapatkan kesempatan tak terbatas di Tantangan Spesial, NAMA EMAS eksklusif, serta fitur antrean peti!

HADIAH GRATIS

Tidak punya Pass Royale? Kamu bisa mendapatkan hadiah GRATIS berikut:

  • 1 Kitab Kartu Umum

  • 10 Kartu Joker Epik

  • 20 Kartu Joker Langka

  • 100 Kartu Joker Umum

  • 2 Kunci Peti

  • 25 Peti Mahkota (berisi Permata & kartu dari berbagai kelangkaan)

  • 1 KARTU JOKER LEGENDARIS

Hadiah di atas dapat dinikmati pemain di Arena 7+. PEMILIK PASS ROYALE JUGA AKAN MENDAPATKAN HADIAH GRATIS!

Hadiah di atas berlaku untuk pemain di Arena 7 ke atas.

Hadiah untuk pemain di Arena 4-6 dapat dilihat dalam game!

Video

INGIN TAHU LEBIH BANYAK?

KETUK DI SINI untuk mendapatkan info lebih lanjut beserta jawaban atas pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang Pass Royale!!