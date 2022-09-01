1 Sep 2022
SELAMAT DATANG DI FESTIVAL CLASH

Festival Clash adalah perayaan Clash selama sebulan penuh yang akan menampilkan acara unik di dalam dan di luar game di game Clash Royale dan Clash of Clans!

Mari rayakan acara Clash terbesar tahun ini dengan banyak hadiah fantastis. Bersiaplah untuk menguji keterampilan Anda dengan 7 Tantangan dalam game - masing-masing berfokus pada tema yang berbeda- dan nikmati konten eksklusif di halaman media sosial kami, seperti dokumenter, di balik layar, intro minggu ini , acara konten kreator, Tanya Jawab, dan banyak lagi!

Apakah Anda seorang penggemar esports? Kami mendapatkan Anda!

Festival Fest akan mencakup semua acara yang terkait dengan Final Dunia, yang akan diselenggarakan di Helsinki, Finlandia, antara tanggal 23-25 September!

Kami akan terus mengabari Anda seiring berjalannya waktu, tetapi untuk saat ini, mari fokus pada 7 Tantangan dalam game.

7 TANTANGAN FESTIVAL CLASH

Akan ada total 7 Tantangan unik sepanjang September dan awal Oktober. Masing-masing akan memiliki hadiah khusus yang akan diundi untuk setiap orang yang mencoba setiap tantangan.

Ya, bahkan dengan hanya mencoba sekali!

Kamis 1 September:

  • Tantangan #1: Triple Elixir Challenge

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Party Elixir Golem Emote.

  • Hadiah undian: Tiket, penerbangan, dan hotel ke Final Dunia di Helsinki untuk pemenang + 1 teman

Senin 5 September:

  • Tantangan #2: Retro Royale Challenge

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Emote Karnaval Goblin

  • Hadiah undian: Golden P.E.K.K.A edisi terbatas ditandatangani oleh tim CR dan iPad

Senin 12 September:

  • Tantangan #3: Duel Challenge

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Self Heal Emote

Jumat 16 September:

  • Tantangan #4: 2v2

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Epic High Five Emote

  • Hadiah undian: Kotak merchandise Clash Royale untuk pemenang dan anggota klannya

Senin 19 September:

  • Tantangan #5: Ban-Pick Duels

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan All Seeing Emote

​Jumat 23 September:

  • Tantangan #6: Sudden Death

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Watching You Emote

  • Hadiah undian: 10 pemenang akan menerima Merchandise Clash Royale Esports

​Senin 26 September - 2 Oktober

  • Tantangan #7: Ramp Up

  • EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Emote Tegangan Tinggi

CATATAN: Pemenang harus dapat melakukan perjalanan ke Final Dunia yang akan berlangsung pada 23-25 September di Helsinki, Finlandia. Pemenang akan menerima pesan dalam game (di kotak masuk dalam game Anda di bawah ikon sosial) dan HARUS membalas dalam waktu 24 jam untuk mengonfirmasi hadiah mereka. Jika pemenang tidak menjawab, atau jika mereka tidak dapat mengklaim hadiah karena pembatasan perjalanan atau alasan lain, maka hadiah akan diundi lagi hingga pemenang yang memenuhi syarat ditemukan.

Saatnya Clash untuk kejayaan, hadiah, dan banyak kesenangan!

AYO MULAI PERMAINAN!