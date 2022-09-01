Festival Clash adalah perayaan Clash selama sebulan penuh yang akan menampilkan acara unik di dalam dan di luar game di game Clash Royale dan Clash of Clans!
Mari rayakan acara Clash terbesar tahun ini dengan banyak hadiah fantastis. Bersiaplah untuk menguji keterampilan Anda dengan 7 Tantangan dalam game - masing-masing berfokus pada tema yang berbeda- dan nikmati konten eksklusif di halaman media sosial kami, seperti dokumenter, di balik layar, intro minggu ini , acara konten kreator, Tanya Jawab, dan banyak lagi!
Apakah Anda seorang penggemar esports? Kami mendapatkan Anda!
Festival Fest akan mencakup semua acara yang terkait dengan Final Dunia, yang akan diselenggarakan di Helsinki, Finlandia, antara tanggal 23-25 September!
Kami akan terus mengabari Anda seiring berjalannya waktu, tetapi untuk saat ini, mari fokus pada 7 Tantangan dalam game.
7 TANTANGAN FESTIVAL CLASH
Akan ada total 7 Tantangan unik sepanjang September dan awal Oktober. Masing-masing akan memiliki hadiah khusus yang akan diundi untuk setiap orang yang mencoba setiap tantangan.
Ya, bahkan dengan hanya mencoba sekali!
Kamis 1 September:
Tantangan #1: Triple Elixir Challenge
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Party Elixir Golem Emote.
Hadiah undian: Tiket, penerbangan, dan hotel ke Final Dunia di Helsinki untuk pemenang + 1 teman
Senin 5 September:
Tantangan #2: Retro Royale Challenge
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Emote Karnaval Goblin
Hadiah undian: Golden P.E.K.K.A edisi terbatas ditandatangani oleh tim CR dan iPad
Senin 12 September:
Tantangan #3: Duel Challenge
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Self Heal Emote
Jumat 16 September:
Tantangan #4: 2v2
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Epic High Five Emote
Hadiah undian: Kotak merchandise Clash Royale untuk pemenang dan anggota klannya
Senin 19 September:
Tantangan #5: Ban-Pick Duels
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan All Seeing Emote
Jumat 23 September:
Tantangan #6: Sudden Death
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Watching You Emote
Hadiah undian: 10 pemenang akan menerima Merchandise Clash Royale Esports
Senin 26 September - 2 Oktober
Tantangan #7: Ramp Up
EMOTE: Selesaikan tantangan dan dapatkan Emote Tegangan Tinggi
CATATAN: Pemenang harus dapat melakukan perjalanan ke Final Dunia yang akan berlangsung pada 23-25 September di Helsinki, Finlandia. Pemenang akan menerima pesan dalam game (di kotak masuk dalam game Anda di bawah ikon sosial) dan HARUS membalas dalam waktu 24 jam untuk mengonfirmasi hadiah mereka. Jika pemenang tidak menjawab, atau jika mereka tidak dapat mengklaim hadiah karena pembatasan perjalanan atau alasan lain, maka hadiah akan diundi lagi hingga pemenang yang memenuhi syarat ditemukan.
