Saat kami menerima masukan betapa serunya bermain dengan 2 Slot Evolusi, kami juga menerima keluhan berupa kekhawatiran terkait aspek keseimbangan fitur ini.

Oleh karena itu, pemain hanya akan membuka slot kedua di Level Raja 54 saat Benteng Raja 15 terbuka.

Di rentang level ini, kami melihat 66% pemain sudah punya dua evolusi dan kami berharap angka ini akan naik ke 90% dengan bagi-bagi Evolusi gratis mendatang (Acara Jodoh Sempurna).

Dari keseluruhan pertempuran, 22% terjadi antara Level 14 dan Level 15 dan ini akan membawa potensi pertemuan antara pemain dengan 1 Evolusi dan pemain dengan 2 Evolusi.

Kami akan terus mengamati situasi ini untuk melihat dampak yang terjadi dalam pertempuran dan kami akan melakukan perubahan atau penyesuaian untuk memastikan keseimbangan semua aspek.