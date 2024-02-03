Slot Evolusi Kedua untuk Level Benteng Raja 15
Dimulai dari Musim Februari, semua pemain yang berada di Level Benteng Raja 15 akan mendapatkan Slot Evolusi kedua yang dapat ditemukan.
Kenapa kami menambahkan Slot Evolusi kedua?
Setelah melakukan pengujian internal dan juga Turnamen Royale di bulan Desember, kami sampai pada kesimpulan bahwa bermain dengan dua Evolusi sangat seru!
Memiliki dua unit dahsyat dengan kemampuan yang dapat membalikkan keadaan berhasil menciptakan pertempuran yang unik dan sangat menghibur!
Bagaimana dengan pemain yang tidak memiliki dua slot Evolusi?
Saat kami menerima masukan betapa serunya bermain dengan 2 Slot Evolusi, kami juga menerima keluhan berupa kekhawatiran terkait aspek keseimbangan fitur ini.
Oleh karena itu, pemain hanya akan membuka slot kedua di Level Raja 54 saat Benteng Raja 15 terbuka.
Di rentang level ini, kami melihat 66% pemain sudah punya dua evolusi dan kami berharap angka ini akan naik ke 90% dengan bagi-bagi Evolusi gratis mendatang (Acara Jodoh Sempurna).
Dari keseluruhan pertempuran, 22% terjadi antara Level 14 dan Level 15 dan ini akan membawa potensi pertemuan antara pemain dengan 1 Evolusi dan pemain dengan 2 Evolusi.
Kami akan terus mengamati situasi ini untuk melihat dampak yang terjadi dalam pertempuran dan kami akan melakukan perubahan atau penyesuaian untuk memastikan keseimbangan semua aspek.