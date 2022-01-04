Tahun Royale
Halo, semuanya!
Tahun 2021 yang baru saja berakhir telah menjadi tahun yang luar biasa untuk Clash Royale!
Dengan banyaknya ide dan masukan dari komunitas, telah hadir sejumlah pembaruan keren yang membantu game ini menuju ke arah yang kami yakini akan membawa Clash Royale jadi lebih baik lagi.
Sejumlah hal yang kami hadirkan tahun lalu:
Kami memperpanjang Jalan Trofi
Menambahkan level tinggi baru
Mengurangi biaya peningkatan kartu
Menambahkan banyak Emas di ekonomi game
Poin Bintang dihadirkan untuk semua pemain
Kami menambahkan banyak Peti baru
Mengubah cara kerja Tantangan
Menghadirkan Barang Sihir yang membantu progres jadi jauh lebih cepat
Kami menghadirkan kelangkaan kartu Jawara
Terlalu banyak fitur Kualitas Hidup untuk disebutkan satu-persatu!
Dengan kehadiran banyak hal tersebut dalam game, kami melihat banyak pemain anyar yang membuka lembaran baru di perjalanan Clash Royale dan juga para pemain lama yang kembali bermain. Benar-benar fantastis!
Tahun 2021 juga menjadi tahun di mana Final seru Clash Royale League berakhir saat Mugi merebut mahkota Juara Dunia!
Kami semua sudah tidak sabar menanti kehadiran semua hal keren di tahun yang baru!
Dalam refleksi tahun 2021, tim Clash Royale merasa puas dengan arah perkembangan game ini.
Sekarang, kami sedang fokus mengumpulkan masukan dari komunitas dan meracik ide-ide untuk masa depan Clash Royale. Kami sudah tidak sabar ingin melihat reaksi para pemain atas sejumlah ide baru tersebut.
Sejumlah masalah juga menjadi pekerjaan rumah bagi kami, misalnya bug pada Bandit dan Nelayan. Diperlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan untuk menghadirkan solusi atas masalah tersebut karena beberapa masalah pengembangan yang menghambat upaya keras kami.
Yang jelas, kami akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin.
YANG AKAN DATANG:
Tahun 2022 baru saja dimulai dan kami sudah tidak sabar untuk mulai mengerjakan sejumlah fitur yang akan kalian nikmati.
Kami tidak bisa membagikan banyak detail karena kami tidak ingin menjanjikan sesuatu yang mungkin tidak akan hadir apabila kami rasa ide tersebut kurang optimal. Jangan khawatir, kami akan membagikan ikhtisar umum tentang apa saja yang akan hadir di tahun 2022.
Target utama kami di tahun ini adalah:
Menambahkan lebih banyak cara untuk membuat progres serta lebih banyak hadiah untuk diraih
Lebih banyak kustomisasi dan personalisasi
Peningkatan untuk fitur saat ini
Juga ada banyak hal lain seperti sejumlah permintaan fitur kualitas hidup dari komunitas yang ingin kami wujudkan, namun poin-poin di atas menjadi fokus utama kami di tahun ini.
Pembaruan berikutnya ditargetkan untuk hadir pada April 2022, tetapi kami tahu kalian pasti ingin ada sesuatu yang hadir sebelum itu...
PERUBAHAN KESEIMBANGAN:
Kami mendengar suara kalian dan setuju kalau tiga bulan adalah jangka waktu yang terlalu lama untuk perubahan keseimbangan. Kami memutuskan untuk mengubah siklus perubahan keseimbangan menjadi setiap dua bulan.
Jangka waktu ini memungkinkan kami untuk mengumpulkan cukup data sebelum membuat keputusan dan juga memberikan waktu bagi tim untuk mengerjakan fitur-fitur lain.
Kami menargetkan perubahan keseimbangan akan hadir pada bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember 2022.
Terima kasih atas masukan dari kalian semua terkait hal ini.