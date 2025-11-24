Taktik Fusi: Perubahan Keseimbangan Desember
1 Desember
PENYESUAIAN 🔄
Nenek Sihir
Jumlah Jerangkong: 1/2/4/8 → 1/2/3/6 (0%/0%/-25%/-25%)
Waktu Serbuan: 5 detik → 6 detik (-20%)
Kerusakan: 100 → 120 (+20%)
Nyawa: 650 → 750 (+15%)
Nyawa Jerangkong dan Kerusakan Serangan: 50% → 20% (-60%)
Nenek Sihir menyalahgunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali mereka yang sudah mati dan menguasai Arena dengan bantuan tentara jerangkong, terutama saat diperkuat dengan Atribut Superstar. Jumlah Jerangkong yang dipanggil Nenek Sihir dikurangi agar permainan tidak berkembang menjadi terlalu di luar kendali.
Musketeer
Jumlah Target: 3/3/3/3 → 1/2/3/4 (-66%/-33%/0%/+33%)
Jangkauan Dorongan: 4 petak → 2 petak (-50%)
Kerusakan: 80 → 120 (+50%)
Jumlah Serangan: 4/3/2/1 → 5/4/3/2 (+25%/+33%/+50%/+100%)
Jika Atribut Superstar aktif, Musketeer Bintang 1 sekalipun akan berubah jadi sedikit terlalu kuat saat menghadapi lawan. Penyesuaian ini diharapkan dapat mengurangi dampak kekuatannya di Level Bintang yang lebih rendah.
Tesla
Jangkauan Serangan: 1 → 2 (+100%)
Nyawa: 800 → 600 (-25%)
Tesla belum bisa menjadi pelindung yang diharapkan. Jadi, kami menambahkan +1 jangkauan untuk membuka lebih banyak kemungkinan strategi.
Superstar
Jumlah Maks. Kombo Super: tidak terbatas → 4
Kami tetap ingin para Superstar menikmati momen ketenaran, tetapi kini ada batasan agar bonusnya tidak terlalu bergantung pada keberuntungan.
24 November
PENINGKATAN ⬆️
Raja Royale
Saat kalah, kamu menerima: +4 → +4–8 Eliksir
Meski nyawa sudah kami tingkatkan, Raja Royale masih kurang populer dibandingkan Penguasa lain. Sekarang, saat kamu kalah dalam pertempuran, kamu akan menerima Eliksir dalam jumlah acak antara 4 hingga 8. Raja harus merajai, dong!
PENYESUAIAN 🔄
Penyihir
Kecepatan Serangan: 1,25 detik/1,04 detik/0,87 detik/0,72 detik → 1,25 detik (0%/-20%/-43%/-72%)
Kerusakan Serangan: 80/128/205/328 → 80/144/260/467 (0%/+12,5%/+27%/+42%)
Karena Penyihir kini punya Atribut Klan, kecepatan serangan miliknya kini jadi terlalu kuat. Kami menyesuaikan statistiknya untuk menjadikan dia lebih seimbang. Hidup Klan!
Putri
Kerusakan Serangan: 160 → 120 (25%/+12,5%/+27%/+42%)
Kecepatan Serangan: 2,5 detik → 2 detik (+25%)
Dengan Atribut Pembasmi yang meningkatkan kerusakan, Putri bisa mengantar peleton ke alam sana hanya dengan satu serangan. Kami mengurangi Kerusakan Serangan miliknya sambil meningkatkan kecepatan serangan untuk memastikannya tetap seimbang.
Sampai jumpa di Taktik Fusi!
Tim Clash Royale