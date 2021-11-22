Tantangan 20 Kemenangan Kini Hadir!
Tantangan Tersulit Telah Kembali!
Tantangan yang paling digemari sekaligus paling menantang ini kembali hadir dalam rangka menyambut Final Dunia Clash Royale League!
Apakah kamu sanggup memenangkan 20 pertempuran di Clash Royale tanpa 3 kali kalah?
KAPAN?
Tantangan ini akan dimulai hari Kamis dan berlangsung selama 5 hari:
Dimulai
: 25 November pukul 09.00 UTC
Berakhir
: 30 November pukul 09.00 UTC
BAGAIMANA CARA MEMAINKANNYA?
Cukup kunjungi tab Acara!
Setiap pemain mendapatkan
3 kesempatan masuk gratis
.
3 kali kalah
, kamu gugur!
Kamu bisa masuk kembali ke Tantangan dengan biaya
10 Permata
.
Pemain yang memiliki
Pass Royale
mendapatkan
kesempatan masuk tak terbatas
ke Tantangan 20 Kemenangan.
Progres tantangan akan
direset
setiap kali masuk (0 kemenangan/0 kekalahan).
Kamu bisa memenangkan
1 Peti Epik
,
1 Peti Raja Legendaris
, dan hingga
215.000 Emas
!
MENANGKAN LENCANA EKSKLUSIF!
Saat kamu mencapai 17 kemenangan atau lebih, kamu akan membuka lencana Tantangan 20 Kemenangan CRL 2021! Lencana ini akan dipajang di profil sebagai bukti abadi dari kemampuanmu.
Bersiaplah menyambut Tantangan 20 Kemenangan dan jangan lewatkan Final Dunia Clash Royale League dari tanggal 3 hingga 5 Desember!
Semoga berhasil dalam Tantangan dan sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale