Tantangan Arena Kini Kembali!
Saatnya untuk menyusun dek!
APA ITU?
Di Tantangan Arena, kamu harus menyusun dek hanya dengan kartu yang dibuka pada Arena tertentu atau yang lebih rendah. Jadi sama seperti mengulang Jalan Trofi!
BAGAIMANA CARA KERJANYA?
Kamu akan memulai tantangan dari Arena 1. Dengan kata lain, kamu harus menyusun dek hanya dengan kartu yang tersedia di arena itu. Kamu harus menang 3 kali untuk membuka Arena berikutnya.
Tiga Arena pertama akan dimainkan dalam mode kasual! Artinya, kamu masih bisa melanjutkan tantangan meski kalah.
Mulai dari Arena 4, aturan standar akan berlaku. Percobaan pertama bebas biaya, namun kamu akan gugur setelah kalah 3 kali! Kamu bisa mencoba lagi dengan biaya 10 Permata, atau gratis jika kamu punya Pass Royale.
APA HADIAHNYA?
50.000 Emas
30 Permata
200 Kartu Joker Umum
100 Kartu Joker Langka
30 Kartu Joker Epik
1 Kartu Joker Legendaris
3 Kunci Peti
6 Token Barter
3 Peti Emas
4 Peti Kilat
1 Peti Raksasa
1 Peti Magis
1 Peti Joker Royale
Emote Naik Roket!
Tantangan akan berlangsung pada 8-29 Januari pukul 15:00 WIB (15.00 WIB).
Karena Tantangan ini bisa diselesaikan hanya dengan 45 kemenangan, mungkin rentang waktu ini akan terasa terlalu lama bagi kebanyakan pemain veteran aktif. Meski begitu, keputusan ini diambil agar semua pemain punya kesempatan untuk menyelesaikan Tantangan ini.
Semoga beruntung dalam Tantangan! Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale