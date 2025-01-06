6 Jan 2025
Blog – Clash Royale

Tantangan dan Acara Januari!

Draf Evolusi Goblin Penyumpit (1v1): 6 Januari–13 Januari

Apa yang lebih baik daripada sumpit? Pastinya sumpit beracun! Ayo susun dek sempurna yang menggunakan Goblin Penyumpit evolusi!

⚔️ Tantangan: 10 Januari–13 Januari
🏆 Hadiah: Bendera (Dekorasi dan Latar)

Raksasa Rune (1v1): 13 Januari–20 Januari

Di medan tempur, senjata adalah nyawa. Raksasa Rune hadir untuk menjamin Peletonmu dilengkapi dengan senjata terbaik!

⚔️ Tantangan: 17 Januari–20 Januari
🏆 Hadiah: Bendera (Dekorasi dan Latar)

Bentrokan Pengamuk (1v1): 20 Januari - 27 Januari

Pertempuran dimulai! Semua unit bertarung lebih keras dan lebih cepat saat kesehatannya tinggal separuh.

⚔️ Tantangan: 24 Januari–27 Januari
🏆 Hadiah: Dekorasi Bendera

Draf Kartu Super (1v1): 27 Januari–3 Februari

Pilih Kartu Super untuk dekmu di mode draf! Aturan Pertempuran Draf berlaku.

⚔️ Tantangan: 31 Januari–3 Februari
🏆 Hadiah: Latar Bendera