6 Jan 2025
Tantangan dan Acara Januari!
Draf Evolusi Goblin Penyumpit (1v1): 6 Januari–13 Januari
Apa yang lebih baik daripada sumpit? Pastinya sumpit beracun! Ayo susun dek sempurna yang menggunakan Goblin Penyumpit evolusi!
⚔️ Tantangan: 10 Januari–13 Januari
🏆 Hadiah: Bendera (Dekorasi dan Latar)
Raksasa Rune (1v1): 13 Januari–20 Januari
Di medan tempur, senjata adalah nyawa. Raksasa Rune hadir untuk menjamin Peletonmu dilengkapi dengan senjata terbaik!
⚔️ Tantangan: 17 Januari–20 Januari
🏆 Hadiah: Bendera (Dekorasi dan Latar)
Bentrokan Pengamuk (1v1): 20 Januari - 27 Januari
Pertempuran dimulai! Semua unit bertarung lebih keras dan lebih cepat saat kesehatannya tinggal separuh.
⚔️ Tantangan: 24 Januari–27 Januari
🏆 Hadiah: Dekorasi Bendera
Draf Kartu Super (1v1): 27 Januari–3 Februari
Pilih Kartu Super untuk dekmu di mode draf! Aturan Pertempuran Draf berlaku.
⚔️ Tantangan: 31 Januari–3 Februari
🏆 Hadiah: Latar Bendera