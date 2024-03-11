11 Mar 2024
TANTANGAN & ACARA MARET
Draf Evolusi Tesla (1v1 dan 2v2): 4 Maret–11 Maret
⚡ Main dengan Evolusi Tesla baru!
⚔️ Tantangan: 8 Maret–11 Maret
🏆 Hadiah: Dekorasi Bendera
Roket Pesta Goblin (1v1 dan 2v2): 11 Maret–18 Maret
🚀 Roket Pesta siap memeriahkan malam ...
⚔️ Tantangan: 15 Maret–18 Maret
🏆 Hadiah: Dekorasi Bendera
Tegangan Tinggi (1v1 dan 2v2): 18 Maret–25 Maret
⚡ Di tengah gemuruh petir dan kilat yang menyambar, Pertempuran tetap berlanjut!
⚔️ Tantangan: 22 Maret–25 Maret
🏆 Hadiah: Dekorasi Bendera
Kekuatan Elektro (1v1 dan 2v2): 25 Maret–1 April
⚡ Siap-siap TERKEJUT! Semua kartu elektro akan menerima kekuatan ekstra!
⚔️ Tantangan: 29 Maret–1 April
🏆 Hadiah: Dekorasi Bendera
Turnamen Royale (Standar):
9 Maret–13 Maret
Turnamen Royale (Fase Penentuan):
23 Maret–27 Maret