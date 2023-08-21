Bisa kamu memperkenalkan dirimu?

- Halo, namaku Lucas. Aku berusia 23 tahun dan tinggal di Brasil.

Aku ingin mengucapkan terima kasih pada semua orang yang mendukung karya Emote milikku. Aku sangat senang ada banyak yang menyukai ide ini.

Dalam hal desain, bisa jelaskan pengalaman yang kamu miliki?

- Aku belajar desain secara mandiri selama bertahun-tahun. Aku juga mengunggah hasil karyaku ke sejumlah jejaring sosial.

Aku banyak menggunakan X di mana aku membuat karya seni penggemar dan berbagai seni visual

Bagaimana kamu punya ide untuk Emote ini?

- Aku dapat ide ini setelah melakukan beberapa corat-coret. Aku memikirkan sesuatu yang dapat digunakan dalam beberapa momen berbeda dalam game dan tampil unik dibandingkan Emote lain.

Apa kartu favoritmu di Clash Royale?

- Aku sudah bermain Clash Royale selama tujuh tahun dan salah satu kartu favoritku adalah Nenek Sihir!, Aku selalu suka dengan Peleton kegelapan yang dapat memanggil Peleton lain.

Apa yang ingin kamu buat di program MAKE berikutnya?

- Aku ingin berpartisipasi dalam program MAKE berikutnya. Mungkin membuat Bendera Pertempuran atau menghadirkan ide untuk Peleton baru dalam game akan sangat keren.

Terima kasih banyak atas dukungan dari semua orang serta kesempatan yang diberikan Tim Supercell Make.

Aku LordFink. Sampai jumpa di Arena!