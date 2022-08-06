Tantangan 20-kemenangan kembali!
Bersiaplah!
Tantangan terberat dan paling terampil kembali lagi, kali ini sebagai rute resmi untuk Final Dunia Clash Royale!
Apakah Anda memiliki apa yang diperlukan untuk memenangkan 20 game Clash Royale dengan kurang dari 3 kekalahan?
KAPAN?
Tantangan akan dimulai pada hari Sabtu, 6 Agustus, dan akan berlangsung selama 5 hari:
Mulai: 6 Agustus @ 08:00 UTC / 15:00 WIB
Berakhir: 11 Agustus @ 08:00 UTC / 15:00 WIB
CARA BERMAIN?
Cukup buka tab Acara!
Setiap pemain mendapat 3x Masuk Gratis
3 Kekalahan dan Anda keluar
Anda dapat kembali memasuki Tantangan dengan 10 Permata
Pemain Pass Royale mendapatkan entri gratis tanpa batas ke Tantangan 20-Kemenangan
Kemajuan tantangan akan diatur ulang dengan setiap entri baru (0 menang/0 kalah)
Kamu bisa memenangkan 1 Peti Epik, 1 Peti Raja Legendaris, dan hingga 215rb Emas!
MENANGKAN lencana EKSKLUSIF!
Jika Anda meraih 17 kemenangan atau lebih, Anda akan membuka lencana Tantangan CRL 20-Kemenangan 2022! Anda akan dapat menampilkannya di Bendera Pertempuran dan profil Anda sebagai bukti abadi kemampuan Anda.
Tahun ini, setiap pemain yang menyelesaikan Tantangan 20-Kemenangan akan dapat mendaftar untuk tahap Liga Clash Royale berikutnya di Hub Turnamen dalam game!
Pemain yang bersaing di Hub Turnamen akan mendapatkan atau kehilangan peringkat ladder berdasarkan menang atau kalah dalam pertandingan. Mereka akan dapat memainkan hingga 10 pertandingan dalam periode 24 jam, dan setelah periode permainan ladder berakhir, 128 pemain teratas akan maju ke Tahap 3.
Informasi lebih lanjut tentang Clash Royale League dan tahapan selanjutnya dapat ditemukan DI SINI!
Semoga sukses dengan Tantangannya, dan sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale