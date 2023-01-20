Perubahan SCID Mendatang
Hallo Penantang!
Kami ingin berbagi dengan Anda beberapa fitur tambahan yang akan kami tambahkan ke Supercell ID dalam waktu dekat. Kami berharap fitur-fitur ini akan menambah kemudahan untuk mengelola akun Supercell ID Anda serta memperkuat keamanannya, memberikan tambahan ketenangan pikiran Anda.
Mengubah Alamat Email SCID Anda
Salah satu fitur yang akan segera tersedia untuk Anda adalah untuk mengubah alamat email SCID Anda melalui tab Pengaturan SCID game Anda. Saat Anda mengubah alamat email yang terkait dengan akun SCID Anda, Anda harus memasukkan kode konfirmasi yang dikirimkan ke alamat email terdaftar saat ini.
Bagian luar biasa dari fitur ini adalah perubahan alamat email terdaftar Anda akan diperbarui di semua game kami yang terhubung ke Supercell ID Anda.
Fitur Perlindungan Akun Baru
Fitur keamanan baru akan diluncurkan ke akun SCID Anda dalam beberapa minggu mendatang. Mengaktifkan fitur ini memungkinkan Anda melindungi akun Anda dari pemulihan atau “phishing” oleh pihak jahat. Cara fitur Perlindungan Akun mengamankan akun Anda adalah dengan meminta siapa pun yang memulihkan akun Anda untuk memberikan kode yang hanya dapat Anda terima ke ponsel atau kode pemulihan Anda.
Mengaktifkan Perlindungan Akun
Untuk menggunakan fitur Perlindungan Akun yang baru, Anda memerlukan:
Nomor telepon aktif yang dapat Anda akses dan dapat menerima pesan SMS.
Tempat cadangan yang aman bagi Anda untuk menyimpan kode pemulihan cadangan tambahan jika Anda kehilangan akses ke ponsel atau kehilangan ponsel itu sendiri.
Anda dapat mengaktifkan fitur Perlindungan Akun dalam game di bawah Pengaturan, lalu mengetuk "Supercell ID". Petunjuk di layar akan memandu Anda melalui proses untuk mengaktifkan fitur perlindungan. Setelah Perlindungan Akun diaktifkan, itu tidak dapat dinonaktifkan.
Kode Pemulihan Cadangan
Apa yang Anda lakukan jika Anda kehilangan akses ke nomor telepon yang terdaftar di akun SCID Anda? Kami tahu mengubah perangkat seluler Anda adalah bagian dari kehidupan, baik karena rusak secara tidak sengaja, tertinggal di bus, atau Anda baru saja mendapatkan perangkat baru. Saat Anda mengaktifkan fitur Perlindungan Akun, Anda akan dapat membuat kode pemulihan cadangan.
Kode ini untuk berjaga-jaga jika Anda kehilangan akses ke nomor telepon Anda dan tidak dapat mengambil kode verifikasi SMS. Anda juga dapat menggunakan kode cadangan ini. Kami sangat menyarankan Anda menyimpan kode ini di tempat yang aman.
Setiap kode pemulihan cadangan hanya dapat digunakan sekali, meskipun Anda selalu dapat membuat kode pemulihan cadangan baru.
CATATAN: Jika Anda kehilangan akses ke nomor dan alamat email yang terdaftar di akun SCID Anda dan Anda kehilangan kode pemulihan cadangan, Anda TIDAK akan dapat memulihkan akun Anda.
Selain itu, jika Anda telah membagikan akun atau informasi akun Anda dengan orang lain di masa lalu, Dukungan tidak akan dapat memberikan bantuan untuk perselisihan antara individu berbeda yang mencoba mengaktifkan Perlindungan Akun di satu akun.
Kami akan menerapkan fitur ini secara bertahap, dimulai dengan wilayah tertentu. Tujuan kami adalah memantau penggunaan fitur sebelum kami mulai menerapkannya ke lebih banyak wilayah, jadi harap bersabar sementara kami meluncurkan pembaruan keamanan baru untuk SCID ini.
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang fitur ini TAP DI SINI!