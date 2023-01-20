Untuk menggunakan fitur Perlindungan Akun yang baru, Anda memerlukan:



Nomor telepon aktif yang dapat Anda akses dan dapat menerima pesan SMS.



Tempat cadangan yang aman bagi Anda untuk menyimpan kode pemulihan cadangan tambahan jika Anda kehilangan akses ke ponsel atau kehilangan ponsel itu sendiri.



Anda dapat mengaktifkan fitur Perlindungan Akun dalam game di bawah Pengaturan, lalu mengetuk "Supercell ID". Petunjuk di layar akan memandu Anda melalui proses untuk mengaktifkan fitur perlindungan. Setelah Perlindungan Akun diaktifkan, itu tidak dapat dinonaktifkan.

