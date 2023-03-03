Pratinjau Pembaruan: Perubahan Pass Royale
Kami telah membagikan ROADMAP kami untuk dua pembaruan berikutnya, jadi mari selami lebih dalam salah satu fitur baru yang hadir bersama pembaruan akhir bulan ini...
PASS ROYALE
Pass Royale sebagian besar tetap tidak berubah sejak diluncurkan pada tahun 2019 (apakah sudah selama itu?) jadi kami memberikannya perubahan yang layak di pembaruan berikutnya.
Setiap Tingkat Hadiah sekarang akan dibagi menjadi 3 versi Pass Royale, masing-masing dengan hadiahnya sendiri untuk dibuka!
Tingkatan ini akan ada GRATIS, EMAS, dan BERLIAN.
Tujuan kami di sini adalah untuk memberi pembeli Pass Royale lebih banyak keuntungan, dan untuk memungkinkan pemain mengumpulkan hadiah yang mereka butuhkan dengan menambahkan Token Musim baru kami ke tingkat GRATIS.
DAPATKAN LEBIH BANYAK MAHKOTA
Mahkota masih menjadi cara utama untuk membuka hadiah di Pass Royale, tetapi sekarang Anda bisa mendapatkan hingga ENAM Mahkota per Pertempuran!
Masing-masing Menara Mahkota Anda yang masih berdiri sekarang juga akan memberi Anda Mahkota!
Setiap Menara Mahkota musuh yang Anda hancurkan dalam Pertempuran masih memberi Anda satu Mahkota.
Mendominasi lawan? Dapatkan imbalan untuk itu!
LEBIH BANYAK TINGKAT HADIAH
Kami memperluas Pass Royale untuk mencakup Tingkat Hadiah yang jauh lebih banyak. Ini akan menggantikan Bank Emas dan memungkinkan pemain untuk membuka lebih banyak Tingkat Hadiah secara keseluruhan dengan Pass yang jauh lebih lama.
HADIAH YANG BERBEDA
Pass Royale sekarang akan menjadi tempat di mana Anda dapat membuka berbagai hadiah dari Bendera Pertempuran baru hingga Barang Sihir klasik dan kosmetik premium!
Tambahan terbesar untuk Pass Royale adalah pengenalan Token Musim baru, yang dapat digunakan di Toko Musim baru yang akan datang, memungkinkan Anda untuk membeli apa yang Anda butuhkan, alih-alih mengandalkan hadiah keberuntungan dari Peti.
Cari tahu lebih lanjut tentang itu di Pratinjau Pembaruan berikutnya!
Fitur di atas masih dalam proses dan mungkin berbeda dari versi final.