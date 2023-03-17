Pratinjau Pembaruan: Token Musim & Lainnya!
Pembaruan baru akan datang pada akhir bulan! Berikut pratinjau beberapa fitur baru yang akan dirilis.
Kami telah memberikan perubahan yang sangat dibutuhkan pada Tab Acara (tempat Anda memainkan Tantangan Khusus), memperkenalkan fitur-fitur yang mengatasi masalah utama yang kami dengar dari komunitas Clash Royale.
TOKEN MUSIM & TOKO MUSIM
Perubahan terbesar pada Acara (mode permainan atau apa pun di Tab Acara) adalah hadiah yang telah ditentukan sebelumnya tidak lagi berarti.
Kami mendengar banyak masukan tentang betapa tidak pantas memainkan Tantangan tertentu untuk Peti Emas dengan 8 kemenangan, atau kartu yang tidak Anda perlukan.
Untuk memudahkan pemain mendapatkan hadiah yang mereka inginkan, kami telah memperkenalkan TOKEN MUSIM.
Setiap Ajang yang Anda mainkan akan memberi Anda Token Musim, yang kemudian dapat Anda belanjakan di TOKO MUSIM.
Toko Musim akan memiliki berbagai hadiah untuk membelanjakan Token Musim Anda seperti Emas, Barang Sihir (termasuk Kitab), Kartu Joker, Bendera Pertempuran, Emote, dan lainnya.
Cara Mendapatkan Token Musim
Mainkan Acara
Kemajuan melalui Pass Royale (termasuk Free Pass)
Mudah Bukan!
Pembaruan Untuk Pecundang
Kami ingin membuat menang dan kalah terasa lebih baik, jadi kami telah menerapkan sistem baru untuk mendapatkan Token Musim dari Acara.
Anda mendapatkan Token Musim di akhir Pertempuran Acara berdasarkan hal berikut:
Menara Mahkota Hancur
Menara Mahkota Dipertahankan
Menghabiskan Eliksir
Anda bisa mendapatkan hingga 1000 Token Musim sehari dengan memainkan Acara. Batas Harian ini dapat ditingkatkan dengan Peningkatan Musim, hingga maksimum 7000 Token per hari!
Anda masih dapat terus memainkan Acara bahkan setelah mencapai Batas Harian.
ACARA 2.0 & MODE PESTA
Tab Acara sekarang berisi pilihan mode permainan.
Tantangan Khusus
1v1
2v2
Tantangan Spesial Tanpa Akhir
Anda sekarang dapat memainkan Tantangan Khusus sebanyak yang Anda inginkan selama tersedia!
Ini adalah salah satu perubahan yang paling banyak diminta untuk Tantangan Khusus. Tidak ada lagi kalah 3 kali dan tidak bisa memainkan mode permainan terbaru, atau menyelesaikan Tantangan dan tidak dapat bermain lagi.
Ini juga berarti tidak perlu lagi membayar Permata untuk terus bermain, jadi Anda bisa mendapatkan hadiah melalui Token Musim tanpa kerugian apa pun.
Mode Pesta 2: Pesta Lebih Keras
Mode pesta kembali dari kematian, dikembalikan dari pengasingan menu hamburgernya ke tempat yang mudah diakses.
Kini terletak di Tab Acara, kamu bisa bermain baik melalui berbagai mode permainan 1v1 maupun 2v2 yang dirotasi secara berkala.
Acara Lapangan Bermain
Level Kartu dan Kekuatan Menara sekarang dibatasi di Level 11 saat memainkan Acara apa pun. Keren.
Kami harap Anda menikmati perubahannya dan tetap memperhatikan pembaruan yang akan datang di akhir bulan!
Fitur di atas sedang dalam pengembangan dan mungkin berbeda dari versi final.