Perubahan terbesar pada Acara (mode permainan atau apa pun di Tab Acara) adalah hadiah yang telah ditentukan sebelumnya tidak lagi berarti.

Kami mendengar banyak masukan tentang betapa tidak pantas memainkan Tantangan tertentu untuk Peti Emas dengan 8 kemenangan, atau kartu yang tidak Anda perlukan.

Untuk memudahkan pemain mendapatkan hadiah yang mereka inginkan, kami telah memperkenalkan TOKEN MUSIM.

Setiap Ajang yang Anda mainkan akan memberi Anda Token Musim, yang kemudian dapat Anda belanjakan di TOKO MUSIM.

Toko Musim akan memiliki berbagai hadiah untuk membelanjakan Token Musim Anda seperti Emas, Barang Sihir (termasuk Kitab), Kartu Joker, Bendera Pertempuran, Emote, dan lainnya.



