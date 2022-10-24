Pada tanggal 26 Oktober (Hari Pembaruan), kami akan melakukan reset terakhir Trofi untuk semua pemain di Liga saat ini.

Ini akan seperti reset Musim biasa, jadi Anda akan dapat mengumpulkan hadiah dari 5000 Trofi dan seterusnya lagi.

Tapi kali ini, alih-alih menggunakan jumlah Trofi terakhir Anda, kami akan menggunakan jumlah Trofi Tertinggi Anda, dan jumlah Trofi setelah reset akan dibatasi menjadi 6600 Trofi.

Anda akan menyimpan semua lencana dan pencapaian Anda sebelumnya, tetapi Musim saat ini tidak akan dihitung. Artinya jika Anda adalah pemain nomor 1 di Liga saat reset terjadi pada 26 Oktober, ini tidak akan diperhitungkan, dan Anda tidak akan menerima pencapaian/lencana "Nomor 1".

Ini karena ini bukan Musim penuh.

Trofi Tertinggi dan Peringkat Musim Terbaik Anda (jika ada) akan ditampilkan di bagian "Legacy" baru di Profil Pemain.

Jalur Legenda kemudian akan segera tersedia untuk dimainkan dengan set hadiah lengkap, tetapi Musimnya akan jauh lebih singkat dari biasanya (12 hari).