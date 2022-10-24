Apa yang akan terjadi dengan Trofi Anda?
Dengan diperkenalkannya Jalur Legenda, Liga menjauh dari Jalan Trofi.
Jadi apa yang akan terjadi pada Trofi dan Lencana Profil Anda saat pembaruan dirilis?
KAPAN PEMBARUAN DIRILIS
Pada tanggal 26 Oktober (Hari Pembaruan), kami akan melakukan reset terakhir Trofi untuk semua pemain di Liga saat ini.
Ini akan seperti reset Musim biasa, jadi Anda akan dapat mengumpulkan hadiah dari 5000 Trofi dan seterusnya lagi.
Tapi kali ini, alih-alih menggunakan jumlah Trofi terakhir Anda, kami akan menggunakan jumlah Trofi Tertinggi Anda, dan jumlah Trofi setelah reset akan dibatasi menjadi 6600 Trofi.
Anda akan menyimpan semua lencana dan pencapaian Anda sebelumnya, tetapi Musim saat ini tidak akan dihitung. Artinya jika Anda adalah pemain nomor 1 di Liga saat reset terjadi pada 26 Oktober, ini tidak akan diperhitungkan, dan Anda tidak akan menerima pencapaian/lencana "Nomor 1".
Ini karena ini bukan Musim penuh.
Trofi Tertinggi dan Peringkat Musim Terbaik Anda (jika ada) akan ditampilkan di bagian "Legacy" baru di Profil Pemain.
Jalur Legenda kemudian akan segera tersedia untuk dimainkan dengan set hadiah lengkap, tetapi Musimnya akan jauh lebih singkat dari biasanya (12 hari).
KETIKA MUSIM PERINGKAT PERTAMA DIMULAI
Pada tanggal 7 November, Musim Penuh Peringkat pertama di Jalur Legenda akan dimulai, dan Trofi Anda tidak akan disetel ulang.
Anda akan dapat melanjutkan perjalanan Anda di Jalan Trofi!
Di Jalur Legenda, semua pemain akan ditempatkan di Penantang I dan menerima Pengganda Kemenangan tergantung pada peringkat mereka di akhir Musim Teaser. Pencapai akhir teratas juga akan menerima peningkatan Lencana yang sesuai dengan peringkat terakhir mereka di Musim Teaser.
Lihat informasi lebih lanjut tentang Jalur Legenda dan Pengganda Pemenang di Artikel Pembaruan di sini!