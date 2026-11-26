Bersama pembaruan pada 1 Desember, kami akan mengakhiri dukungan untuk iOS 14 dan lebih rendah, serta Android versi 7.0 (Nougat) dan lebih rendah.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan masalah performa serta keterbatasan teknis pada sistem operasi generasi lama. Dengan kata lain, pemain yang menggunakan perangkat dengan versi ini tidak dapat lagi menjalankan Clash Royale, kecuali sistem operasi ditingkatkan ke versi yang didukung.

iOS: Perangkat yang menjalankan iOS versi 14 atau yang lebih rendah perlu diperbarui ke iOS 15 atau yang lebih baru .

Android: Perangkat yang menjalankan Android versi 7.0 atau yang lebih rendah perlu diperbarui ke Android 8.0 atau yang lebih baru.

Yang Perlu Dilakukan

Jika perangkatmu menjalankan sistem operasi yang terdampak, kami anjurkan untuk melakukan pembaruan sebelum 1 Desember agar kamu bisa terus memainkan Clash Royale.

Instruksi untuk memperbarui perangkat dapat ditemukan di situs web Dukungan Apple atau di situs web Dukungan Google.

Jika perangkat tidak dapat diperbarui ke versi sistem operasi yang didukung, kamu perlu menggunakan perangkat yang kompatibel untuk terus bermain. Sebelum mengganti perangkat, pastikan akun game tertaut ke Supercell ID agar progres permainan tidak hilang.

Untuk informasi selengkapnya mengenai cara menautkan akun ke Supercell ID atau mentransfer game ke perangkat baru, silakan lihat halaman T&J (FAQ).

Terima kasih atas pengertianmu,

Tim Clash Royale