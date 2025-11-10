Kamu tidak perlu lagi mengumpulkan hadiah harian untuk mendapatkan kartu yang kamu perlukan. Sekarang, kamu bisa membeli kartu itu dengan Permata!

Mungkin kamu sudah melihat bahwa kami juga sudah menghapus Kartu Joker Elite dari hadiah Peringkat dan Jalan Trofi bulan ini untuk menghindari kebingungan sebelum perubahan diterapkan.

Ini menandai langkah besar menuju sistem yang lebih sederhana dan transparan, yang membuat progres selalu terasa bermakna dan relevan dengan kartu yang kamu mainkan.

KEMBALI KE DASAR

Selain menghapus Kartu Joker Elite, kami juga memangkas beberapa item yang tumpang tindih untuk menyederhanakan progres.

Kami melihat banyak pemain yang sudah memaksimalkan penyimpanan Kitab mereka dan tidak memiliki waktu yang tepat untuk menggunakannya. Kami juga menyadari bahwa perkembangan nilai Kitab di setiap level kurang sesuai sehingga pemain enggan menggunakannya karena kurang bermanfaat di level yang lebih rendah. Ini bukan pengalaman yang kami inginkan karena pemain menghabiskan lebih banyak energi untuk mengelola penyimpanan mereka daripada bersenang-senang dengan sistem pengumpulan kartu.

Setelah pembaruan, Kitab yang diperoleh dengan susah payah (dari Umum hingga Legendaris) akan dikonversi menjadi Kartu Joker dalam jumlah yang setara, dan Koin Sihir menjadi Emas. Mahakitab Sihir akan dikonversi menjadi Permata, yang bisa digunakan sebagai bagian dari perombakan ekonomi Permata yang disebutkan sebelumnya. Supaya lebih mudah, kami juga meningkatkan jumlah kartu acak yang diperoleh sepanjang game.

Semua nilai konversi akan berdasar pada Level Benteng Raja dan sesuai dengan persyaratan kartu dan Emas yang baru dan dikurangi (dijelaskan nanti dalam artikel ini) dalam rasio yang setara langsung. Ini kira-kira nilai konversi dari Level Benteng Raja ditambah satu. Sebagai contoh, jika Benteng Raja kamu di Level 10, kamu akan menerima cukup Kartu Joker untuk meningkatkan kartu sepenuhnya dari level 10 ke 11. Untuk pemain dengan Benteng Raja di bawah Level 6, kami memiliki rasio konversi minimum, yang memungkinkan jumlah Kartu Joker terendah yang bisa kamu terima setara dengan peningkatan kartu ke Level 7.

Lihat nilai konversi di bawah ini!