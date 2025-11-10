HADIR DI PEMBARUAN BERIKUTNYA ....
Beberapa bulan ke depan, Clash Royale akan mendapatkan pembaruan seru:
Liga 2v2 akan segera hadir!
Kotak Evolusi Baru - cara tambahan untuk mendapatkan Evolusi
Konten musiman akan membangkitkan semangat liburan, dengan mendatangkan Peti Hoki Musiman baru dan acara Clashmas yang penuh hadiah.
Jalan Trofi akan dirombak.
Kejutan terbesar dari pembaruan ini: Ada sesuatu yang heroik yang akan datang! Yang akan membawa alur permainan ke level baru! ... Yang kita akan bahas lebih lanjut nanti!
Pertama, kami ingin membahas sesuatu yang memengaruhi semua pemain ....
MARI KITA BAHAS PROGRES!
Seiring waktu berjalan, sistem progres Clash Royale sudah banyak berubah. Antara Kartu Joker Elite, Kitab, Koin Sihir, dan Emas, cara untuk meningkatkan kartu tidak selalu mudah. Beberapa pemain menyimpan sumber daya untuk "saat yang tepat", sementara pemain lain mendapati diri mereka memiliki item, seperti Kartu Joker Elite atau Kitab, dan tidak yakin cara menggunakan serta mendapatkannya.
Di pembaruan berikutnya tanggal 24 November, kami ingin membuat progres lebih sederhana, lebih konsisten, dan pada akhirnya lebih bermanfaat.
SELAMAT TINGGAL, KARTU JOKER ELITE!
Saat pertama kali memperkenalkan Level Elite, Kartu Joker Elite dibuat sebagai bentuk progres yang lebih pasif. Cara lain yang dapat dicapai pemain dengan kecepatan lebih lambat, tetapi tetap terasa seru dan bermanfaat. Seiring waktu berjalan, kami melihat bahwa pemain tidak benar-benar merasakan manfaatnya, dan sistem itu sendiri terasa agak membingungkan dan kurang memuaskan dibandingkan dengan mengumpulkan dan meningkatkan kartu secara langsung.
Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kartu Joker Elite.
Kartu Joker Elite yang tersisa di penyimpanan akan secara otomatis dikonversi menjadi Permata, yang bisa digunakan untuk membeli kartu pilihanmu setelah perombakan ekonomi Permata yang diluncurkan bersama pembaruan.
Kamu tidak perlu lagi mengumpulkan hadiah harian untuk mendapatkan kartu yang kamu perlukan. Sekarang, kamu bisa membeli kartu itu dengan Permata!
Mungkin kamu sudah melihat bahwa kami juga sudah menghapus Kartu Joker Elite dari hadiah Peringkat dan Jalan Trofi bulan ini untuk menghindari kebingungan sebelum perubahan diterapkan.
Ini menandai langkah besar menuju sistem yang lebih sederhana dan transparan, yang membuat progres selalu terasa bermakna dan relevan dengan kartu yang kamu mainkan.
KEMBALI KE DASAR
Selain menghapus Kartu Joker Elite, kami juga memangkas beberapa item yang tumpang tindih untuk menyederhanakan progres.
Kami melihat banyak pemain yang sudah memaksimalkan penyimpanan Kitab mereka dan tidak memiliki waktu yang tepat untuk menggunakannya. Kami juga menyadari bahwa perkembangan nilai Kitab di setiap level kurang sesuai sehingga pemain enggan menggunakannya karena kurang bermanfaat di level yang lebih rendah. Ini bukan pengalaman yang kami inginkan karena pemain menghabiskan lebih banyak energi untuk mengelola penyimpanan mereka daripada bersenang-senang dengan sistem pengumpulan kartu.
Setelah pembaruan, Kitab yang diperoleh dengan susah payah (dari Umum hingga Legendaris) akan dikonversi menjadi Kartu Joker dalam jumlah yang setara, dan Koin Sihir menjadi Emas. Mahakitab Sihir akan dikonversi menjadi Permata, yang bisa digunakan sebagai bagian dari perombakan ekonomi Permata yang disebutkan sebelumnya. Supaya lebih mudah, kami juga meningkatkan jumlah kartu acak yang diperoleh sepanjang game.
Semua nilai konversi akan berdasar pada Level Benteng Raja dan sesuai dengan persyaratan kartu dan Emas yang baru dan dikurangi (dijelaskan nanti dalam artikel ini) dalam rasio yang setara langsung. Ini kira-kira nilai konversi dari Level Benteng Raja ditambah satu. Sebagai contoh, jika Benteng Raja kamu di Level 10, kamu akan menerima cukup Kartu Joker untuk meningkatkan kartu sepenuhnya dari level 10 ke 11. Untuk pemain dengan Benteng Raja di bawah Level 6, kami memiliki rasio konversi minimum, yang memungkinkan jumlah Kartu Joker terendah yang bisa kamu terima setara dengan peningkatan kartu ke Level 7.
Lihat nilai konversi di bawah ini!
Nilai Konversi Kitab
|Level Benteng Raja
|Kartu Joker Umum per Kitab Umum
|Kartu Joker Langka per Kitab Langka
|Kartu Joker Epik per Kitab Epik
|Kartu Joker Legendaris per Kitab Legendaris
|Permata per Mahakitab Sihir
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1.000
|300
|30
|4
|400
|11
|1.500
|400
|50
|6
|800
|12
|2.500
|550
|70
|9
|2.000
|13
|3.500
|750
|100
|12
|3.200
|14
|5.500
|1.000
|130
|14
|4.400
|15
|7.500
|1400
|180
|20
|6.000
Nilai Konversi Koin Sihir
|Level Benteng Raja
|Koin Sihir Per Emas
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
LEVEL KARTU BARU DAN PENINGKATAN
Setelah menambahkan sistem Level Elite, kami mengetahui bahwa progres terasa kurang intuitif dari kami harapkan. Sistem Kartu Joker Elite membuat peningkatan jadi terasa lebih sulit bagi beberapa pemain dan banyak juga yang merasa buntu setelah mencapai puncak.
Sistem ini juga bertentangan dengan filosofi desain dan tujuan kami untuk memberikan Clash Royale pengalaman bermain game yang dinamis dan relevan untuk dinikmati dalam jangka waktu yang lama.
Sekarang, sistem sudah lebih sederhana dan kami siap untuk langkah berikutnya!
Dalam pembaruan berikutnya, kami akan memperkenalkan Level 16. Sebuah tonggak baru yang dirancang agar progres tetap relevan bagi pemain dengan dek yang sudah ditingkatkan sampai maksimum dan mencari target berikutnya, sekaligus membuat level awal lebih mudah diakses sehingga progres melalui peningkatan tetap terasa lancar dan alami.
Kami juga mengurangi persyaratan peningkatan kartu dan Emas di level menengah untuk menjaga laju progres tetap pas dan konsisten. Mencapai level baru hanya dengan kartu dan Emas kini seharusnya terasa sama dengan mencapai Level 14.
Kamu bisa bandingkan nilai lama dan baru dengan mengetuk menu tarik-turun di bawah.
Level Kartu x Salinan yang Diperlukan untuk Meningkatkan
Persyaratan Kartu Saat Ini
|Level Kartu
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1.000
|400
|40
|4
|1
|12
|1.500
|500
|50
|6
|2
|13
|3.000
|750
|100
|10
|8
|14
|5.000
|1.250
|200
|20
|20
|15
|Kartu Joker Elite 50K
|Kartu Joker Elite 50K
|Kartu Joker Elite 50K
|Kartu Joker Elite 50K
|Kartu Joker Elite 50K
Persyaratan Kartu Baru
|Level Kartu
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1.000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1.500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2.500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3.500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5.500
|1.000
|130
|14
|11
|16
|7.500
|1.400
|180
|20
|15
Persyaratan Emas Saat Ini
|Level Kartu
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Buka
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1.000
|1.000
|400
|8
|2.000
|2.000
|2.000
|9
|4.000
|4.000
|4.000
|10
|8.000
|8.000
|8.000
|5.000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|35.000
|13
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|75.000
|14
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|100.000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Persyaratan Emas Baru
|Level Kartu
|Umum
|Langka
|Epik
|Legendaris
|Jawara
|Buka
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1.000
|1.000
|8
|2.000
|2.000
|2.000
|9
|4.000
|4.000
|4.000
|10
|8.000
|8.000
|8.000
|5.000
|11
|15.000
|15.000
|15.000
|15.000
|12
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|25.000 ▼
|13
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|40.000 ▼
|14
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|60.000 ▼
|15
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|90.000
|16
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
|120.000
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (T&J/FAQ)
Bagaimana jika saya sudah mulai meningkatkan kartu Level 14?
Jika kamu sudah menggunakan Kartu Joker Elite untuk suatu kartu yang belum ditingkatkan sepenuhnya, Kartu Joker Elite akan dikonversi menjadi salinan kartu tersebut dan akan mencerminkan progres yang sama ke level berikutnya. Sebagai contoh, jika Benteng Raja di Level 14 dan kamu telah menginvestasikan 25.000 Kartu Joker Elite untuk sebuah Kartu Umum, seperti Kesatria Level 14, Kesatria tersebut akan memiliki 2.750 salinan kartu yang diterapkan ke progres saat pembaruan diluncurkan.
Apa yang terjadi jika penyimpanan Kartu Joker saya penuh?
Setiap Kartu Joker yang diterima dari Kitab yang melampaui batas penyimpananmu akan meluber, sehingga kamu tetap dapat menggunakannya untuk meningkatkan kartu ke level baru.
Apakah Mode Peringkat masih dibatasi pada Level 15?
Ya! Berdasarkan masukan pemain dari peluncuran Level 15, kartu dalam Mode Peringkat akan dibatasi pada Level 15 selama 6 bulan pertama setelah rilis (hingga musim Mei 2026) guna memberimu waktu untuk mulai meningkatkan kartu ke Level 16.
Apa yang akan terjadi pada salinan kartu tambahan pada Level 16 di sistem baru?
Luberan salinan kartu yang sudah mencapai level maksimum kini akan dikonversi menjadi Kristal! Kristal adalah mata uang baru yang bisa ditukarkan dengan kosmetik di Toko, dimulai dengan sejumlah emote eksklusif. Kami akan membagikan informasi lebih lanjut saat mendekati pembaruan!
JALAN TROFI LEBIH PANJANG DAN PERUBAHAN PERINGKAT
Setelah pembaruan tiba, Jalan Trofi akan diperpanjang hingga 12.000 Trofi, memperkenalkan empat Arena baru antara 10.000 dan 12.000 Trofi. Pembaruan ini menambahkan ambang baru dan lebih banyak hadiah untuk pemain level tinggi!
Arena Jalan Trofi Baru
| | Persyaratan Trofi Minimum | |
| ------------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10.000 |
| Arena 26 | 10.500 |
| Arena 27 | 11.000 |
| Arena 28 | 11.500 |
Pemain bisa terus memperoleh hadiah saat mereka maju melalui setiap Arena baru.
Arena Musiman akan dihentikan sementara saat Arena baru ini ditambahkan, yang memberikan kesempatan kepada pemain yang sudah mencapai akhir permainan untuk naik ke Arena 28 tanpa harus takut melewatkan konten musiman.
Pembaruan Akses Mode Peringkat
Kamu tidak perlu lagi menyelesaikan seluruh Jalan Trofi untuk masuk ke Mode Peringkat!
Sekarang, kamu akan membuka Mode Peringkat saat mencapai tonggak Trofi yang diperlukan untuk musim itu:
|Musim
|Trofi yang Diperlukan untuk Membuka Mode Peringkat
|November
|10.000
|Desember
|10.500
|Januari
|11.000
|Februari
|11.500
Selain itu, mencapai Liga Juara di Mode Peringkat akan terus memastikan mode tersebut tetap terbuka di musim berikutnya.
Jangan lupa, Mode Peringkat akan dibatasi pada Level 15 saat pembaruan dirilis hingga musim Mei tahun 2026.
TL;DR
Hadir bersama pembaruan pada tanggal 24 November:
Peningkatan kartu kini fokus ke sumber daya utama: Kartu, Emas, dan Kartu Joker dengan Permata, sebagai pintasan opsional.
Sumber daya yang ada akan secara otomatis dikonversi:
Kitab → Kartu Joker/Permata
Koin Sihir → Emas
Kartu Joker Elite → Permata
Level 16 ditambahkan untuk pemain yang telah memaksimalkan kartu mereka.
Pertempuran Mode Peringkat akan tetap dibatasi pada Level 15 hingga Mei 2026
Biaya peningkatan telah disesuaikan untuk progres level yang lebih natural
JANGAN LUPA
Ingat, perubahan progres, termasuk Level 16, bukanlah satu-satunya hal yang akan hadir di Clash Royale dengan pembaruan terakhir kami tahun ini ... sesuatu yang benar-benar baru dan heroik akan ditambahkan pada bulan Desember dengan bentuk baru kami. Jadi, pantau terus! Bocoran akan mulai dibagikan minggu depan.
Kami selalu mencari cara terbaik untuk melayani komunitas kami, terutama ketika menyangkut perubahan besar dalam permainan, harap beri tahu kami pendapatmu tentang semua ini di Reddit dan/atau Discord!
**Perlu diingat, semua konversi dapat berubah sewaktu-waktu.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale