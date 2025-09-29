Skip to content
29 Sep 2025
Blog – Clash Royale

Info Peti!

Selamat datang di pusat Info Peti Clash Royale! Temukan semua informasi seputar Peti Hoki dan Peti Royale di sini.

Perlu diingat! Peti hanya berisi Kartu yang sudah dibuka dan Kartu yang tersedia di Arenamu atau lebih rendah.

Ayo mulai!

PETI HOKI

Klasifikasi Peti Hoki ditentukan berdasarkan kemungkinan isinya dan jumlah putarannya:

  • Peti Hoki Musiman: Berubah sesuai tema musim! Hadiah Peti Hoki terkini bisa dilihat di bagian berikutnya, tepat di bawah ini!

  • Peti Hoki Sihir: Kartu, Emas, Barang Sihir, Keping Evolusi, dan kosmetik, seperti di Hadiah Hoki! (4 putaran)

  • Peti Hoki Umum: Kartu dan Emas (3 putaran)

PETI HOKI MUSIMAN

Peti Hoki Musiman menawarkan hadiah bertema yang disesuaikan dengan musim berjalan. Untuk bulan Oktober, ada banyak hadiah seram dari Peti Hoki Angker dan Hantu yang menantimu!

Kemungkinan Hadiah

Dengan membuka Peti Hoki Angker dan Hantu, kamu berpeluang mendapatkan hadiah berikut:

Kartu di Kedua Peti

UmumEpikLangkaLegendarisJawara
PanahMenara BomPenjagaKuburanBos Bandit
PengebomBola ApiKilatNenek Sihir MalamGoblinstein
MinionMenara InfernoRacunHantu RoyaleRaja Jerangkong
JerangkongP.E.K.K.A MiniTentara Jerangkong
Naga JerangkongBatu NisanNenek Sihir

Keping Evolusi/Evolusi Penuh

Peti Hoki AngkerPeti Hoki Hantu
Keping Evolusi Tentara JerangkongKeping Evolusi Hantu Royale
Evolusi Penuh Tentara JerangkongEvolusi Penuh Hantu Royale
Keping Evolusi Hantu Royale
Evolusi Penuh Hantu Royale

Bendera dan Emote di Kedua Peti

Probabilitas Kelangkaan

Kelangkaan AwalBintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4Bintang 5
Peti Hoki Angker Bintang 16,25%29,01%40,89%21,15%2,70%
Peti Hoki Hantu Bintang 16,25%29,01%40,89%21,15%2,70%

Peluang Hadiah Arena 1–10

| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| --------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Kartu Umum | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 39,06% | 28,78% |
| Kartu Langka | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 21,58% |
| Kartu Epik | | | 22,22% | 12,50% | 14,39% |
| Bendera | | | | 25,00% | 28,20% |
| Emote | | | | | 7,05% |
| Keping Evolusi | | | | | |
| Evolusi Penuh | | | | | |

Peluang Hadiah Arena 11–19

| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ---------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Kartu Umum | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Kartu Langka | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Kartu Epik | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Kartu Legendaris | | | | 4,69% | 6,47% |
| Kartu Jawara | | | | | 4,32% |
| Bendera | | | | 25,00% | 28,78% |
| Emote | | | | | 7,19% |
| Keping Evolusi | | | | | 8,64% |
| Evolusi Penuh | | | | | 1,44% |

Peluang Hadiah Arena 20+

| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ---------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Kartu Umum | 100,00% | 57,14% | 44,44% | 31,25% | 14,39% |
| Kartu Langka | | 42,86% | 33,33% | 23,44% | 14,39% |
| Kartu Epik | | | 22,22% | 15,63% | 14,39% |
| Kartu Legendaris | | | | 4,69% | 6,47% |
| Kartu Jawara | | | | | 4,32% |
| Bendera | | | | 25,00% | 28,78% |
| Emote | | | | | 7,19% |
| Keping Evolusi | | | | | 8,64% |
| Evolusi Penuh | | | | | 1,44% |

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1Kartu Umum
Arena 1–1030
Arena 11–1975
Arena 20+125
Bintang 2Kartu UmumKartu Langka
Arena 1–106015
Arena 11–1915050
Arena 20+25060
Bintang 3Kartu UmumKartu LangkaKartu Epik
Arena 1–10125353
Arena 11–1937510010
Arena 20+50012512
Bintang 4Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisBendera
Arena 1–10250756-1
Arena 11–197502002031
Arena 20+1.0002502551
Bintang 5Kartu UmumKartu LangkaKartu EpikKartu LegendarisKartu JawaraBenderaEmoteKeping EvolusiKeping Evolusi (Evolusi Penuh)
Arena 1–105001501211
Arena 11–191.50040040651116
Arena 20+2.000500501051116

PETI HOKI SIHIR

Ada lima kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 5 ⭐⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah.

Probabilitas Kelangkaan berdasarkan Jenis Peti Hoki Sirih

| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Peti Hoki Bintang 1 | 31,64% | 43,91% | 20,10% | 4,05% | 0,30% |
| Peti Hoki Bintang 2 | | 33,36% | 45,59% | 20,04% | 1,01% |
| Peti Hoki Bintang 3 | | | 40,96% | 56,97% | 2,07% |
| Peti Hoki Bintang 4 | | | | 96,00% | 4,00% |
| Peti Hoki Bintang 5 | | | | | 100,00% |

Probabilitas Setiap Hadiah berdasarkan Kelangkaan Final (Arena 16+)

| | Bintang 1 | Bintang 2 | Bintang 3 | Bintang 4 | Bintang 5 | |
| ---------------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------ |
| Emas | 30,00% | 30,00% | 25,00% | 25,00% | |
| Kartu Joker Umum | | | 9,00% | 9,00% | |
| Kartu Joker Langka | | | 8,00% | 8,00% | |
| Kartu Joker Epik | | | 4,00% | 4,00% | |
| Kartu Joker Legendaris | | | 3,00% | 3,00% | |
| Kartu Joker Jawara | | | 3,00% | 3,00% | |
| Kartu Joker Elite | | | | 3,00% | 7,53% |
| Kitab Umum | | | | | 21,51% |
| Kitab Langka | | | | | 21,51% |
| Kitab Epik | | | | | 17,20% |
| Kitab Legendaris | | | | | 17,20% |
| Mahakitab Sihir | | | | | 10,75% |
| Keping Evolusi Joker | | | | 3,00% | |
| Evolusi Penuh | | | | | 4,30% |
| Emote | | | 4,00% | | |
| Bendera | | 4,00% | | | |
| Kartu Acak | 70,00% | 66,00% | 44,00% | 42,00% | |

Persyaratan Arena per Jenis Hadiah

Arena MinimumHadiah yang Tersedia
Arena 1EmasKartu UmumKartu LangkaKitab Kartu UmumKitab Kartu Langka
Arena 4BenderaEmote
Arena 5Kartu Joker UmumKartu Joker Langka
Arena 6Kartu EpikKartu Joker EpikKitab Kartu Epik
Arena 7Keping Evolusi Joker
Arena 11Kartu LegendarisKartu Joker LegendarisKitab Kartu LegendarisMahakitab SihirEvolusi Penuh
Arena 15Kartu Joker Elite
Arena 16Kartu JawaraKartu Joker Jawara

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik Acak
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Arena Musiman7082972
Bintang 2EmasBenderaKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 46001255
Arena 58001308
Arena 692013592
Arena 71.050140102
Arena 81.200146112
Arena 91.350152123
Arena 101.500158143
Arena 111.6501651641
Arena 121.8001701841
Arena 131.9501752041
Arena 142.1001802251
Arena 152.3001902451
Arena 162.500110025611
Arena 172.550110226611
Arena 182.600110426611
Arena 192.650110627611
Arena 202.700110827611
Arena 212.750111028711
Arena 222.800111228711
Arena 232.850111429711
Arena 242.900111629711
Arena Musiman2.950111829711
Bintang 3EmasKartu Joker UmumKartu Joker LangkaKartu Joker EpikKartu Joker LegendarisKartu Joker JawaraEmoteKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 41.10014010
Arena 51.600351016015
Arena 62.00042122180203
Arena 72.500501421105254
Arena 83.000601631130305
Arena 93.600701831150386
Arena 104.500802041175467
Arena 115.40090225112005582
Arena 126.000100255112306092
Arena 137.0001102861126070102
Arena 148.0001203261130080123
Arena 159.0001353661136090143
Arena 1610.0001504071114001001632
Arena 1710.2001554071114081021632
Arena 1810.4001554071114161041732
Arena 1910.6001604071114241061732
Arena 2010.8001604581114321081732
Arena 2111.0001654581114401101832
Arena 2211.2001704581114481121832
Arena 2311.4001704581114561141832
Arena 2411.6001754581114641161932
Arena Musiman11.8001754581114721181932
Bintang 4EmasKartu Joker UmumKartu Joker LangkaKartu Joker EpikKartu Joker LegendarisKartu Joker JawaraKartu Joker EliteKeping Evolusi JokerKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Arena 140013–184‒5
Arena 270025–346‒9
Arena 31.20042–579–12
Arena 42.00068–9214–19
Arena 53.2005515102‒13821–28
Arena 65.00070183153‒20738‒513–4
Arena 77.000852241212–28759‒805‒6
Arena 89.5001002861297–40280–1096‒9
Arena 912.0001203571382–517102‒1388‒11
Arena 1014.5001504291467–632123–16611–14
Arena 1117.500180501021552–747144–19513–183–4
Arena 1220.000220701221680‒920170‒23018‒254‒5
Arena 1325.000270901431850–1.150212–28725–345‒6
Arena 1430.00032011018311.020–1.380255–34534‒465‒6
Arena 1535.00038013523310.00011.190–1.610297–40244‒595‒8
Arena 1640.000450160284310.00011.360‒1.840340‒46054‒737‒106‒9
Arena 1740.800465160284310.00011.387‒1.876346‒46955‒747‒106‒9
Arena 1841.600465160284310.00011.414‒1.913353‒47856‒777‒106‒9
Arena 1942.400480160284310.00011.441‒1.950360‒48757‒788‒116‒9
Arena 2043.200480180324310.00011.468‒1.987367‒49658‒798‒117‒10
Arena 2144.000495180324310.00011.496‒2.024374‒50659‒808‒117‒10
Arena 2244.800510180324310.00011.523‒2.060380‒51561‒828‒117‒10
Arena 2345.600510180324310.00011.550‒2.097387‒52462‒838‒117‒10
Arena 2446.400515180324310.00011.577–2.134394–53362–858‒117‒10
Arena Musiman47.200520180324310.00011.577–2.134394–53362–858‒117‒10
Bintang 5Kartu Joker EliteKitab UmumKitab LangkaKitab EpikKitab LegendarisMahakitab SihirEvolusi Penuh
Arena 111
Arena 211
Arena 311
Arena 411
Arena 511
Arena 6111
Arena 7111
Arena 8111
Arena 9111
Arena 10111
Arena 11111111
Arena 12111111
Arena 13111111
Arena 14111111
Arena 1550.000111111
Arena 1650.000111111
Arena 1750.000111111
Arena 1850.000111111
Arena 1950.000111111
Arena 2050.000111111
Arena 2150.000111111
Arena 2250.000111111
Arena 2350.000111111
Arena 2450.000111111
Arena Musiman50.000111111

KEMUNGKINAN EMOTE

KEMUNGKINAN BENDERA

PETI HOKI UMUM

Ada empat kelangkaan yang bisa ditingkatkan, dari Bintang 1 ⭐ sampai Bintang 4 ⭐⭐⭐⭐. Lihat di bawah ini untuk melihat probabilitas selengkapnya untuk setiap peningkatan dan jenis hadiah.

Peluang Hadiah Peti Hoki Umum

Kelangkaan AwalBintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4
Peti Hoki Umum Bintang 131,44%45,71%18,53%4,32%

Peluang Hadiah Peti Hoki Umum (Arena 1+)

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4
Emas62,50%50,00%33,33%25,00%
Kartu Acak37,50%50,00%66,66%75,00%

Contoh Peluang Hadiah Peti Hoki Umum Arena 16

Bintang 1Bintang 2Bintang 3Bintang 4
Emas62,50%50,00%33,33%25,00%
Kartu Umum17,02%21,88%24,63%26,26%
Kartu Langka15,65%20,12%22,65%24,14%
Kartu Epik4,30%6,20%13,21%16,60%
Kartu Legendaris1,72%5,89%7,39%
Kartu Jawara0,07%0,28%0,60%

Jumlah Hadiah per Kelangkaan dan Jenis

Bintang 1EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik Acak
Arena 1200102
Arena 2250112
Arena 3300123
Arena 4350133
Arena 5400154
Arena 64251641
Arena 74501741
Arena 84751841
Arena 95001952
Arena 105252052
Arena 115502152
Arena 125602152
Arena 135702252
Arena 145802352
Arena 155902462
Arena 166002562
Arena 176122662
Arena 186242662
Arena 196362762
Arena 206482762
Arena 216602872
Arena 226722872
Arena 236842972
Arena 246962972
Arena 25+7082972
Bintang 2EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Arena 1250123
Arena 2350153
Arena 3500204
Arena 4600255
Arena 5800308
Arena 69203592
Arena 71.05040102
Arena 81.20046112
Arena 91.35052123
Arena 101.50058143
Arena 111.650651641
Arena 121.800701841
Arena 131.950752041
Arena 142.100802251
Arena 152.300902451
Arena 162.50010025611
Arena 172.55010226611
Arena 182.60010426611
Arena 192.65010627611
Arena 202.70010827611
Arena 212.75011028711
Arena 222.80011228711
Arena 232.85011429711
Arena 242.90011629711
Arena 25+2.95011829711
Bintang 3EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Arena 1320144
Arena 2500206
Arena 3800308
Arena 41.1004010
Arena 51.6006015
Arena 62.00080203
Arena 72.500105254
Arena 83.000130305
Arena 93.600150386
Arena 104.500175467
Arena 115.4002005582
Arena 126.0002306092
Arena 137.00026070102
Arena 148.00030080123
Arena 159.00036090143
Arena 1610.0004001001632
Arena 1710.2004081021632
Arena 1810.4004161041732
Arena 1910.6004241061732
Arena 2010.8004321081732
Arena 2111.0004401101832
Arena 2211.2004481121832
Arena 2311.4004561141832
Arena 2411.6004641161932
Arena 25+11.8004721181932
Bintang 4EmasKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakKartu Legendaris AcakKartu Jawara Acak
Arena 140013–184‒5
Arena 270025–346‒9
Arena 31.20042–579–12
Arena 42.00068–9214–19
Arena 53.200102‒13821–28
Arena 65.000153‒20738‒513–4
Arena 77.000212–28759‒805‒6
Arena 89.500297–40280–1096‒9
Arena 912.000382–517102‒1388‒11
Arena 1014.500467–632123–16611–14
Arena 1117.500552–747144–19513–183–4
Arena 1220.000680‒920170‒23018‒254‒5
Arena 1325.000850–1.150212–28725–345‒6
Arena 1430.0001.020–1.380255–34534‒465‒6
Arena 1535.0001.190–1.610297–40244‒595‒8
Arena 1640.0001.360‒1.840340‒46054‒737‒106‒9
Arena 1740.8001.387‒1.876346‒46955‒747‒106‒9
Arena 1841.6001.414‒1.913353‒47856‒777‒106‒9
Arena 1942.4001.441‒1.950360‒48757‒788‒116‒9
Arena 2043.2001.468‒1.987367‒49658‒798‒117‒10
Arena 2144.0001.496‒2.024374‒50659‒808‒117‒10
Arena 2244.8001.523‒2.060380‒51561‒828‒117‒10
Arena 2345.6001.550‒2.097387‒52462‒838‒117‒10
Arena 2446.4001.577–2.134394–53362–858‒117‒10
Arena 25+47.2001.577–2.134394–53362–858‒117‒10

PETI ROYALE

Peti Royale tersedia di Toko untuk dibeli dengan Permata. Isinya dijamin beragam hadiah menarik yang sesuai dengan Arenamu.

PETI KILAT

Buka Peti Kilat dan gunakan "Sambaran Kilat" untuk mengganti Kartu yang tidak kamu inginkan. Kartu tersebut akan diganti dengan Kartu lain dengan jumlah dan tingkat kelangkaan yang sama. Kartu pengganti akan dipilih dari semua Kartu yang sudah dibuka dengan probabilitas yang sama. Peti Kilat dari Arena yang lebih tinggi akan memberikan lebih banyak Sambaran Kilat! Kamu akan menerima jumlah Kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 3 Kartu berbeda per peti berdasarkan peluang yang tertera dalam tabel di bawah ini.

ArenaSambaran KilatTotal KartuKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakProbabilitas Legendaris AcakProbabilitas Jawara Acak
Arena 12786513
Arena 22836914
Arena 33937716
Arena 431078918
Arena 541129319
Arena 64131106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 1152041663446,31%
Arena 1252201793749,78%
Arena 13623519139512,59%
Arena 14625020342514,66%
Arena 15626421544519,19%
Arena 16626921945519,55%0,93%
Arena 17627522346619,91%2,37%
Arena 18628022747620,28%3,86%
Arena 19628523148620,64%3,93%
Arena 20628923548621,00%4,00%
Arena 21629423949621,36%4,07%
Arena 22630024450621,72%4,14%
Arena 23630524851622,09%4,21%
Arena 24+631025252622,45%4,28%

PETI KEBERUNTUNGAN

Empat Kartu berbeda akan ditampilkan di Peti Keberuntungan setiap hari. Kartu-Kartu ini dipilih secara acak, tetapi Kartu yang menarik dan berguna bagimu sebisa mungkin akan diprioritaskan. Peti Keberuntungan dijamin berisi dua dari empat Kartu yang ditampilkan. Kamu akan menerima beberapa Kartu dari setiap peti, dan dijamin mendapatkan empat Kartu berbeda berdasarkan peluang yang tertera dalam tabel di bawah ini. Dua Kartu atau lebih adalah jenis Kartu yang ditampilkan setiap hari.

ArenaTotal KartuKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakProbabilitas Legendaris AcakProbabilitas Jawara Acak
Arena 1162125325
Arena 2170131345
Arena 3178138355
Arena 4186143376
Arena 5194150386
Arena 6202156406
Arena 7210161427
Arena 8218168437
Arena 9226174457
Arena 10234181467
Arena 1124218648810%
Arena 1225019250810%
Arena 1325819951810%
Arena 1426620553810%
Arena 1527421154910%
Arena 1627421154910%10%
Arena 1727421154910%10%
Arena 18+27421154910%10%

PETI RAJA (ARENA 1–10)

Kamu akan menerima jumlah Kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan tujuh Kartu berbeda per peti berdasarkan peluang yang tertera dalam tabel di bawah ini.

ArenaTotal KartuKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik Acak
Arena 12401764816
Arena 22501845016
Arena 32601915217
Arena 42701985418
Arena 52802065618
Arena 62902135819
Arena 73002196020
Arena 83102276220
Arena 93202346421
Arena 103302416622

PETI RAJA LEGENDARIS (ARENA 11+)

Tiap Peti Raja Legendaris dijamin berisi satu Kartu Legendaris serta mekanisme "pemilihan Kartu" unik yang memungkinkanmu memilih di antara dua Kartu sekaligus. Kamu akan menerima jumlah Kartu yang bervariasi dari setiap peti, tetapi dijamin mendapatkan 7 Kartu berbeda per peti berdasarkan peluang yang tertera dalam tabel di bawah ini.

ArenaTotal KartuKartu Umum AcakKartu Langka AcakKartu Epik AcakProbabilitas Legendaris AcakProbabilitas Jawara Acak
Arena 113402496822100%
Arena 123502567023100%
Arena 133602647224100%
Arena 143702727424100%
Arena 153802797625100%
Arena 16+3802797625100%100%

Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale