3 Nov 2025
Blog – Clash Royale

Musim Baru: Andai Babi Bisa Terbang

Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:

  • Perombakan Baru: Tiga Musketeer

  • Evolusi Baru: Babi Royal

  • Mode Game dan Tantangan

  • Acara Perburuan Mahkota

  • Ekspedisi Klan

PEROMBAKAN BARU

Tiga Musketeer

Tebas. Tembak. Tamat.

Tiga Musketeer akhirnya menjadi satu skuad! Dipersenjatai dengan bayonet baru, mereka bisa menyerang dari jauh dan memberi kerusakan ekstra dari dekat. Peluru dan bilah tajam berpadu dalam satu serangan mematikan!

EVOLUSI BARU

Babi Royal

Kini mereka bisa terbang?!

Babi Royal mengudara! Mereka terbang menuju benteng dan jatuh menghantam saat tiba di tujuan. Jika terkena serangan, mereka akan memberi kerusakan area, lalu lanjut berjalan kaki menuju Benteng.

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Evolusi Babi Royal: 3–10 November

Draf klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru Babi Royal!

  • Tantangan: 7–10 November

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Ketar-ketir Musketeer: 17–24 November

Eliksir melimpah ruah! Dengan produksi Eliksir 7x lipat lebih cepat, pertempuran jadi makin cepat, makin gila, dan makin heboh dari biasa! Kerahkan Kartu tanpa henti dan buat lawan kewalahan dengan Tiga Musketeer.

  • Tantangan: 21–24 November

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

ACARA PERBURUAN MAHKOTA

Mau hadiah lebih banyak? Tenang, masih ada lagi! Musim ini menyajikan 5 Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren seperti:

  • Tiga Keping Evolusi Tong Jerangkong

  • Kitab Kartu Epik

  • Peti Hoki Ancaman Tiga Arah

  • Kosmetik keren

  • Dan masih banyak lagi!

Pantau terus media sosial kami untuk info lebih lanjut tentang acara musim ini.

EKSPEDISI KLAN

Dua Ekspedisi melintasi lautan kerajaan akan dimulai musim ini! Jika kamu belum ada di Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Pastikan untuk menengok server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Reddit untuk membagikan opinimu terkait semua hal Clash Royale!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale