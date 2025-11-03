ACARA PERBURUAN MAHKOTA

Mau hadiah lebih banyak? Tenang, masih ada lagi! Musim ini menyajikan 5 Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren seperti:

Tiga Keping Evolusi Tong Jerangkong

Kitab Kartu Epik

Peti Hoki Ancaman Tiga Arah

Kosmetik keren

Dan masih banyak lagi!

Pantau terus media sosial kami untuk info lebih lanjut tentang acara musim ini.

EKSPEDISI KLAN

Dua Ekspedisi melintasi lautan kerajaan akan dimulai musim ini! Jika kamu belum ada di Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Pastikan untuk menengok server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Reddit untuk membagikan opinimu terkait semua hal Clash Royale!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale