Musim Baru: Api dan Es
Selama dua Pahlawan baru ini masih berdiri, api dan es takkan jadi akhir dunia! Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Pahlawan Baru: Penyihir dan Golem Es
Mode permainan dan tantangan
Acara Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
PAHLAWAN BARU
Penyihir Pahlawan
Kemampuan: Sayap Api
Terbang dan bertempur!
Penyihir Pahlawan bisa terbang ke langit dengan sayap api dan melemparkan tornado membara dengan kerusakan percikan.
Golem Es Pahlawan
Kemampuan: Badai Salju
Bagi kita semua, badai salju adalah fenomena alam yang berbahaya. Bagi Golem Es Pahlawan, ini adalah cuaca sempurna untuk piknik!
Golem Es Pahlawan memperlambat dan membekukan lawan di sekitarnya dengan semburan angin beruntun. Setelah beberapa detik, suhu dingin akan menusuk sampai ke tulang!
Pahlawan ini akan tersedia mulai 19 Januari!
MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN
Draf Penyihir Pahlawan: 5–12 Januari
Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Penyihir Pahlawan baru. Kalah 3 kali dan kamu gugur!
Tantangan: 9–12 Januari
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Badai Salju: 19–26 Januari
Badai Salju menerjang Arena dan membekukan semua Peleton! Gunakan mantra Kehangatan andalanmu untuk mencairkan mereka semua. Kalah 3 kali dan kamu gugur!
Tantangan: 23–26 Januari
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
ACARA PERBURUAN MAHKOTA
Mau hadiah lebih banyak? Tenang, masih ada lagi! Musim ini menyajikan beberapa Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren, seperti:
3 Keping Evolusi Bayi Naga
Kotak Pahlawan
Peti Hoki Api Dingin
Kosmetik keren
Dan masih banyak lagi!
EKSPEDISI KLAN
Ajak Rekan Klan berlayar dalam dua ekspedisi epik lagi di lautan kerajaan! Jika kamu belum punya Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Jika bingung Klan mana yang harus dipilih, gabung ke server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale