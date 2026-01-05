Golem Es Pahlawan memperlambat dan membekukan lawan di sekitarnya dengan semburan angin beruntun. Setelah beberapa detik, suhu dingin akan menusuk sampai ke tulang!

Pahlawan ini akan tersedia mulai 19 Januari!

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Penyihir Pahlawan: 5–12 Januari

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Penyihir Pahlawan baru. Kalah 3 kali dan kamu gugur!