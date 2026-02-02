Teleportasikan dirimu ke lawan dengan HP terendah di seluruh Arena! Kemampuan teleportasi Minion Mega Pahlawan tak punya batas!

Akses awal untuk Pahlawan ini akan tersedia di Toko mulai 13 Februari dan akan ditambahkan ke dalam seleksi pemanggilan dua minggu setelahnya pada 2 Maret.

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Goblin Pahlawan: 2–9 Februari

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Goblin Pahlawan baru. Kalah 3 kali dan kamu gugur!