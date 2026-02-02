Musim Baru: Godaan Tengah Malam
Bersiaplah untuk satu bulan penuh godaan dan misteri! Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Pahlawan baru: Goblin Pahlawan dan Minion Mega Pahlawan
Mode permainan dan tantangan
Acara Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
PAHLAWAN BARU
Goblin Pahlawan
Kemampuan: Pasukan Panji
Goblin, bersatu!
Saat tumbang, Goblin Pahlawan terakhir akan menancapkan panji yang memanggil bala bantuan begitu kamu mengaktifkan kemampuan ini. Panji ini tidak akan bertahan selamanya. Jadi, pastikan kamu memanggil gelombang kedua saat masih ada waktu!
Minion Mega Pahlawan
Kemampuan: Teror Teleportasi
Pergi ke mana dia?
Teleportasikan dirimu ke lawan dengan HP terendah di seluruh Arena! Kemampuan teleportasi Minion Mega Pahlawan tak punya batas!
Akses awal untuk Pahlawan ini akan tersedia di Toko mulai 13 Februari dan akan ditambahkan ke dalam seleksi pemanggilan dua minggu setelahnya pada 2 Maret.
MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN
Draf Goblin Pahlawan: 2–9 Februari
Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Goblin Pahlawan baru. Kalah 3 kali dan kamu gugur!
Tantangan: 6–9 Februari
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Kisruh 4 Kartu: 16–23 Februari
Hanya 4 Kartu. Eliksir makin menumpuk. Kekacauan makin kacau. Main cerdas dan kamu akan bangkit dari kekisruhan ini. Kalah 3 kali dan kamu gugur!
Tantangan: 20–23 Februari
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
MODE PERMAINAN
Liga Touchdown
Selama 6–16 Februari, kamu bisa mengklaim kemenangan dengan membawa Peleton mana saja, mulai dari Tentara Jerangkong hingga Kesatria Mega, sampai ke zona akhir! Semua kartu akan dibatasi di level 11.
Menangkan pertempuran untuk meraih Lencana Touchdown dan panjat tangga! Capai peringkat di atas 10.000 untuk menaikkan level lencana agar bisa kamu pamerkan!
ACARA PERBURUAN MAHKOTA
Musim ini menyajikan Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah seru, seperti:
3x Keping Evolusi Tentara Jerangkong
Kotak Pahlawan
Peti Hoki Sihir
Kosmetik musiman
Dan masih banyak lagi!
EKSPEDISI KLAN
Panggil Rekan Klan untuk berjuang bersama dalam perjalanan melintasi samudera! Jika kamu belum punya Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Jika bingung Klan mana yang harus dipilih, gabung ke server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Jika kamu sudah menonton TV Royale, kamu tahu Turnamen Global akan kembali di bulan Maret! Untuk detail lebih lanjut, pantau terus pembaruan berikutnya!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale