Skip to content
Supercell logo
Back to Clash Royale News
2 Feb 2026
Blog – Clash Royale

Musim Baru: Godaan Tengah Malam

Bersiaplah untuk satu bulan penuh godaan dan misteri! Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:

  • Pahlawan baru: Goblin Pahlawan dan Minion Mega Pahlawan

  • Mode permainan dan tantangan

  • Acara Perburuan Mahkota

  • Ekspedisi Klan

PAHLAWAN BARU

Goblin Pahlawan

Kemampuan: Pasukan Panji

Goblin, bersatu!

Saat tumbang, Goblin Pahlawan terakhir akan menancapkan panji yang memanggil bala bantuan begitu kamu mengaktifkan kemampuan ini. Panji ini tidak akan bertahan selamanya. Jadi, pastikan kamu memanggil gelombang kedua saat masih ada waktu!

Minion Mega Pahlawan

Kemampuan: Teror Teleportasi

Pergi ke mana dia?

Teleportasikan dirimu ke lawan dengan HP terendah di seluruh Arena! Kemampuan teleportasi Minion Mega Pahlawan tak punya batas!

Akses awal untuk Pahlawan ini akan tersedia di Toko mulai 13 Februari dan akan ditambahkan ke dalam seleksi pemanggilan dua minggu setelahnya pada 2 Maret.

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Goblin Pahlawan: 2–9 Februari

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Goblin Pahlawan baru. Kalah 3 kali dan kamu gugur!

  • Tantangan: 6–9 Februari

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Kisruh 4 Kartu: 16–23 Februari

Hanya 4 Kartu. Eliksir makin menumpuk. Kekacauan makin kacau. Main cerdas dan kamu akan bangkit dari kekisruhan ini. Kalah 3 kali dan kamu gugur!

  • Tantangan: 20–23 Februari

Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

MODE PERMAINAN

Liga Touchdown

Selama 6–16 Februari, kamu bisa mengklaim kemenangan dengan membawa Peleton mana saja, mulai dari Tentara Jerangkong hingga Kesatria Mega, sampai ke zona akhir! Semua kartu akan dibatasi di level 11.

Menangkan pertempuran untuk meraih Lencana Touchdown dan panjat tangga! Capai peringkat di atas 10.000 untuk menaikkan level lencana agar bisa kamu pamerkan!

ACARA PERBURUAN MAHKOTA

Musim ini menyajikan Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah seru, seperti:

  • 3x Keping Evolusi Tentara Jerangkong

  • Kotak Pahlawan

  • Peti Hoki Sihir

  • Kosmetik musiman

  • Dan masih banyak lagi!

EKSPEDISI KLAN

Panggil Rekan Klan untuk berjuang bersama dalam perjalanan melintasi samudera! Jika kamu belum punya Klan, segera bergabung sebelum terlambat! Jika bingung Klan mana yang harus dipilih, gabung ke server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!

Jika kamu sudah menonton TV Royale, kamu tahu Turnamen Global akan kembali di bulan Maret! Untuk detail lebih lanjut, pantau terus pembaruan berikutnya!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale