Musim Baru: K.H.A.O.S
Viking, beruang, dan C.H.A.O.S di mana-mana … memangnya boleh sekacau ini? Berikut adalah semua yang perlu kamu ketahui tentang musim mendatang:
Pahlawan Baru: Valkyrie & Si Garang
Evolusi Baru: Orang Barbar Elite
Mode game dan tantangan
Liga Kompetitif
Turnamen Global
Toko Ken
PAHLAWAN BARU
Valkyrie Pahlawan
Kemampuan: Pusaran Angin Liar
Sangar dan gesit!
Valkyrie Pahlawan telah dilatih oleh Kesatria Emas! Aktifkan Kemampuan Pahlawan miliknya agar dia dapat melesat ke arah lawan sambil berputar dan menebas mereka. Namun, berhati-hatilah, dia masih bisa menerima kerusakan saat berputar.
Dapatkan Valkyrie Pahlawan dengan meningkatkan Pass Royale atau gunakan Koin Pahlawan untuk membukanya pada awal musim.
Si Garang Pahlawan
Kemampuan: Tekad Bertahan Hidup
Tunjukkan amukan beruangmu!
Mending jaga jarak dengan bocah ini! Ketuk kemampuan Si Garang Pahlawan untuk membuatnya mengamuk. Ini akan meningkatkan kecepatan serangannya dan membuatnya tak terkalahkan serta benar-benar liar selama beberapa detik.
Liga Draf C.H.A.O.S Ken menandai dimulainya acara pembukaan Si Garang Pahlawan: Kerahkan si Buas!
EVOLUSI BARU
Evolusi Orang Barbar Elite
Punya Amarah?
Setiap beberapa detik, Orang Barbar Elite Evolusi melempar Amarah dan Tombak ke arah lawan yang jauh dan menciptakan lintasan dengan efek amarah untuk para rekan.
Orang Barbar Elite Evolusi bisa diperoleh secara gratis di Toko Ken ... atau mungkin tidak?
MODE PERMAINAN
Semua Jenis C.H.A.O.S
Setiap minggu, kamu bisa mencoba jenis C.H.A.O.S baru! Modenya sama seperti yang sudah kamu kenal dan sukai, tapi kini hadir dengan berbagai variasi untuk meramaikan musim baru.
Draf Tiga Opsi C.H.A.O.S: 17 Agustus–7 September
Hanya Epik C.H.A.O.S: 17–24 Agustus
Fase Penentuan C.H.A.O.S: 24–31 Agustus
Eliksir Tak Terbatas C.H.A.O.S: 31 Agustus–7 September
Kamu juga bisa menjadi tuan rumah turnamen Draf C.H.A.O.S versimu sendiri!
Ingin lebih banyak C.H.A.O.S? Kami sudah menyiapkannya!
LIGA KOMPETITIF
Liga Draf C.H.A.O.S Ken: 3–17 Agustus
YaKEN bisa menghadapi C.H.A.O.S sebanyak ini? Cari tahu dengan memainkan versi Kreator dari mode game populer ini ....
Dapatkan Lencana Liga setelah meraih 15 kemenangan!
TURNAMEN GLOBAL
Draf Mega C.H.A.O.S Ken: 24–29 Agustus
Yakin kamu bisa? Ayo ikut serta dalam kolaborasi seru ini dan buktikan kamu mampu memenangkan hati Ken!
Buktikan bahwa kamulah yang terbaik demi lencana eksklusif serta kejayaan yang bisa kamu pamerkan! Lencana Penakluk Papan Peringkat juga bisa didapat oleh 10.000 pemain teratas.
Toko Ken
Ken tidak hanya modal tampang dan mode game keren … kini tersedia Token K.H.A.O.S dan Toko Ken!
Token K.H.A.O.S adalah mata uang keren berbentuk kristal yang berbatas waktu dan bisa diperoleh dari acara, Toko, serta bagi-bagi hadiah.
Kamu pikir Toko Ken rusak? Yakin? Semuanya berfungsi dengan baik, kok!
Jangan lupa! Taktik Fusi Musim 11 dimulai pada 1 September. Pantau terus media sosial kami untuk mengetahui setiap kabar terbaru.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale