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Blog – Clash Royale
3 Agu 2026

Musim Baru: K.H.A.O.S

Viking, beruang, dan C.H.A.O.S di mana-mana … memangnya boleh sekacau ini? Berikut adalah semua yang perlu kamu ketahui tentang musim mendatang:

  • Pahlawan Baru: Valkyrie & Si Garang

  • Evolusi Baru: Orang Barbar Elite

  • Mode game dan tantangan

  • Liga Kompetitif

  • Turnamen Global

  • Toko Ken

PAHLAWAN BARU

Valkyrie Pahlawan

Kemampuan: Pusaran Angin Liar

Sangar dan gesit!

Valkyrie Pahlawan telah dilatih oleh Kesatria Emas! Aktifkan Kemampuan Pahlawan miliknya agar dia dapat melesat ke arah lawan sambil berputar dan menebas mereka. Namun, berhati-hatilah, dia masih bisa menerima kerusakan saat berputar.

Dapatkan Valkyrie Pahlawan dengan meningkatkan Pass Royale atau gunakan Koin Pahlawan untuk membukanya pada awal musim.

Si Garang Pahlawan

Kemampuan: Tekad Bertahan Hidup

Tunjukkan amukan beruangmu!

Mending jaga jarak dengan bocah ini! Ketuk kemampuan Si Garang Pahlawan untuk membuatnya mengamuk. Ini akan meningkatkan kecepatan serangannya dan membuatnya tak terkalahkan serta benar-benar liar selama beberapa detik.

Liga Draf C.H.A.O.S Ken menandai dimulainya acara pembukaan Si Garang Pahlawan: Kerahkan si Buas!

EVOLUSI BARU

Evolusi Orang Barbar Elite

Punya Amarah?

Setiap beberapa detik, Orang Barbar Elite Evolusi melempar Amarah dan Tombak ke arah lawan yang jauh dan menciptakan lintasan dengan efek amarah untuk para rekan.

Orang Barbar Elite Evolusi bisa diperoleh secara gratis di Toko Ken ... atau mungkin tidak?

MODE PERMAINAN

Semua Jenis C.H.A.O.S

Setiap minggu, kamu bisa mencoba jenis C.H.A.O.S baru! Modenya sama seperti yang sudah kamu kenal dan sukai, tapi kini hadir dengan berbagai variasi untuk meramaikan musim baru.

  • Draf Tiga Opsi C.H.A.O.S: 17 Agustus–7 September

  • Hanya Epik C.H.A.O.S: 17–24 Agustus

  • Fase Penentuan C.H.A.O.S: 24–31 Agustus

  • Eliksir Tak Terbatas C.H.A.O.S: 31 Agustus–7 September

Kamu juga bisa menjadi tuan rumah turnamen Draf C.H.A.O.S versimu sendiri!

Ingin lebih banyak C.H.A.O.S? Kami sudah menyiapkannya!

LIGA KOMPETITIF

Liga Draf C.H.A.O.S Ken: 3–17 Agustus

YaKEN bisa menghadapi C.H.A.O.S sebanyak ini? Cari tahu dengan memainkan versi Kreator dari mode game populer ini ....

Dapatkan Lencana Liga setelah meraih 15 kemenangan!

TURNAMEN GLOBAL

Draf Mega C.H.A.O.S Ken: 24–29 Agustus

Yakin kamu bisa? Ayo ikut serta dalam kolaborasi seru ini dan buktikan kamu mampu memenangkan hati Ken!

Buktikan bahwa kamulah yang terbaik demi lencana eksklusif serta kejayaan yang bisa kamu pamerkan! Lencana Penakluk Papan Peringkat juga bisa didapat oleh 10.000 pemain teratas.

Toko Ken

Ken tidak hanya modal tampang dan mode game keren … kini tersedia Token K.H.A.O.S dan Toko Ken!

Token K.H.A.O.S adalah mata uang keren berbentuk kristal yang berbatas waktu dan bisa diperoleh dari acara, Toko, serta bagi-bagi hadiah.

Kamu pikir Toko Ken rusak? Yakin? Semuanya berfungsi dengan baik, kok!

Jangan lupa! Taktik Fusi Musim 11 dimulai pada 1 September. Pantau terus media sosial kami untuk mengetahui setiap kabar terbaru.

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale