Valkyrie Pahlawan telah dilatih oleh Kesatria Emas! Aktifkan Kemampuan Pahlawan miliknya agar dia dapat melesat ke arah lawan sambil berputar dan menebas mereka. Namun, berhati-hatilah, dia masih bisa menerima kerusakan saat berputar.

Dapatkan Valkyrie Pahlawan dengan meningkatkan Pass Royale atau gunakan Koin Pahlawan untuk membukanya pada awal musim.