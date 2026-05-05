Musim Baru: Kepung dan Serbu
Musim ini, arena Raja menjadi lapangan Bowler! Hadir pula kawan baru yang siap menerjang lini pertahanan demi memberikan kerusakan benteng maksimal! Berikut semua yang perlu kamu tahu:
Pahlawan baru: Pangeran Hitam dan Bowler
Acara Album
Mode game dan tantangan
Turnamen Global Draf Mega
Liga Fase Penentuan
Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
PAHLAWAN BARU
Pahlawan Pangeran Hitam
Kemampuan: Turun dan Musnahkan
Mau tahu apa yang lebih kuat daripada serangan kuda? Serangan Badak!
Sama seperti penunggangnya, Badak telah melewati banyak pertempuran. Dengan Badak dan Pangeran Hitam bersatu, mereka kini bisa bersama-sama menerjang semua benteng atau Jerangkong.
Fakta seru: Pangeran Hitam pernah mencoba memimpin serangan sendiri. Tindakan yang berani, tapi sayang hasilnya mengecewakan ...
Bowler Pahlawan
Kemampuan: Lemparan Batu
Dari strike yang mulus hingga tembakan tiga poin yang sempurna, inilah sang legenda Arena sejati.
Setelah bola bisbol menghancurkan bangku penonton dan bola sepak menggepengkan semua Goblin, Bowler dan batunya kini menjajaki lapangan basket. Dengan kemampuannya, Pahlawan Bowler menjejakkan kakinya dengan mantap dan melemparkan tembakan tiga poin melintasi Arena. Perhatikan jangkauannya dan pastikan setiap tembakanmu berhasil!
Bowler Pahlawan akan tersedia secara GRATIS di Acara Album Kilas Bowler atau dapat dibeli dengan 200 Koin Pahlawan.
ACARA ALBUM
Kilas Bowler
Sambut Acara Album baru! Tersedia dari Level Raja 8.
Musim ini, kumpulkan Potongan untuk melengkapi 6 Gambar yang terinspirasi semangat baru Pahlawan Bowler di lapangan. Hadiah akan terbuka untuk setiap gambar yang diselesaikan.
Potongan hadir dalam berbagai jenis dan kelangkaan. Ada yang terkait dengan Gambar tertentu dan ada pula yang lebih sulit ditemukan. Potongan memiliki tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris.
Kamu bisa mendapatkan Potongan sebagai hadiah pertempuran harian (maksimal 4 per hari), melalui acara, atau di Toko.
Jika kamu mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki, Potongan akan dihitung sebagai Duplikasi. Kamu bisa menukar 6 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang menjamin kamu mendapat Potongan baru.
Setiap tingkat kelangkaan Potongan memberikan jumlah duplikasi yang berbeda.
|Potongan
|Duplikasi
|Umum
|3
|Langka
|4
|Epik
|5
|Legendaris
|6
Setelah kamu menyelesaikan Kilas Bowler, hadiah utama akan terbuka: Bowler Pahlawan, desain benteng istimewa, dan emote!
Semua Potongan ekstra yang kamu kumpulkan setelah menyelesaikan Album akan dikonversi menjadi hadiah bonus.
MODE GAME DAN TANTANGAN
Draf Pahlawan: 4–11 Mei
Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Pahlawan Pangeran Hitam dan Pahlawan Bowler.
Penjarahan: 11–18 Mei
Benteng digantikan oleh sebuah brankas tanpa penjaga. Hancurkan lawan untuk menang!
Tantangan: 15–18 Mei
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
TURNAMEN GLOBAL
Draf Mega: 5–10 Mei
Dalam Turnamen Global ini, kamu dan lawan akan bergiliran mengambil kartu dari tumpukan bersama yang terdiri dari 36 kartu. Mode ini tidak memiliki Peleton Benteng, Evolusi, dan Pahlawan, serta dibatasi di Level 11.
Waktu pengambilan kartu juga dikurangi dari 15 detik menjadi 10 detik. Jadi, pastikan kamu sudah tahu apa yang kamu cari supaya tidak ketinggalan!
Menangkan pertempuran untuk mendapatkan hadiah! Setelah menang 12 kali, tantangan yang sebenarnya baru akan dimulai: capai puncak papan peringkat dan buktikan dirimu yang terbaik!
Lencana Turnamen Royale juga bisa kamu dapatkan beserta Lencana Penakluk Papan Peringkat untuk 10.000 pemain terbaik!
LIGA KOMPETITIF
Fase Penentuan: 18–28 Mei
Fase Penentuan bukanlah untuk pengecut. Game akan berakhir jika satu benteng saja hancur.
Capai papan peringkat Liga Kompetitif yang akan memperhitungkan setiap mahkota dan amankan posisimu di antara para pemain terbaik.
Dapatkan Lencana Liga dengan meraih 15 kemenangan dan raih peringkat 10.000 besar untuk mendapatkan Lencana Penakluk Papan Peringkat Fase Penentuan!
ACARA PERBURUAN MAHKOTA
Musim ini menghadirkan beberapa Perburuan Mahkota dan acara yang memberikan hadiah keren, seperti:
Kartu Bowler dan Pangeran Hitam
Kotak Evolusi
Potongan
Bendera
Dan masih banyak lagi!
EKSPEDISI KLAN
Ayo bertualang bersama rekan klanmu melintasi Lautan Royale demi menemukan harta terpendam dan mendapatkan Emote Pahlawan Pangeran Hitam!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale