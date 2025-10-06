Musim Baru: Rock & Royale
Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:
Evolusi Baru: Tentara Jerangkong dan Hantu Royale
Mode Game dan Tantangan
Acara Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
EVOLUSI BARU
Tentara Jerangkong
Gerry kini naik pangkat! Larry harus mengikuti semua perintah Jenderal Gerry!
Siap! Jerangkong kaki tangan Jenderal Gerry akan menjadi tak terlihat dan tak dapat ditumbangkan saat sang pemimpin masih berdiri. Sayangnya, pasukan ini tidak akan bertahan tanpa sang Jenderal dan akan ikut musnah bersamanya.
Hantu Royale
Musim seram akan jadi lebih seram dengan Tentara Roh!
Saat menampakkan diri, Hantu Royale akan memanggil dua Tentara Roh yang akan mengawalnya dan memberikan kerusakan pada siapa saja yang mendekat. Setelah beristirahat sekian lama, dia juga akan menghilang sama seperti sang pemimpin. Ini baru namanya bersatu jiwa raga!
Tersedia: 17 Oktober
MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN
Draf Evolusi Tentara Jerangkong: 6 Oktober–13 Oktober
Draf klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru Tentara Jerangkong!
Tantangan: 10 Oktober–13 Oktober
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Draf Evolusi Hantu Royale: 17 Oktober–24 Oktober
Draf klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru Hantu Royale!
Tantangan: 17 Oktober–20 Oktober
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Tantangan 20 Kemenangan: 24 Oktober–29 Oktober
Tantangan pamungkas yang menguji kemampuan dan strategi kini kembali! Apakah kamu bisa memenangkan 20 pertempuran tanpa kalah lebih dari 3 kali? Berani? Siapkan posisi!
Berikut hadiah yang bisa jadi milikmu:
Kotak Emas
Peti Hoki
Emote 20 Kemenangan
Kamu juga akan meraih Lencana Tantangan 20 Kemenangan CRL 2025 dengan menang 20 kali!
ACARA PERBURUAN MAHKOTA
Kamu punya cukup Mahkota? Yakin?! Musim ini menyajikan 5 Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren seperti:
3 Keping Evolusi Nenek Sihir
1 Kitab Kartu Umum
Peti Hoki Angker dan Peti Hoki Hantu
Kosmetik keren
Dan masih banyak lagi!
Pantau terus media sosial kami untuk info lebih lanjut tentang acara musim ini.
EKSPEDISI KLAN
Ayo ajak Rekan Klan dalam 2 balapan melintasi perairan Royale sambil mengumpulkan mahkota dan rampasan! Jangan lupa untuk bergabung ke Klan sebelum acara dimulai! Pastikan untuk menengok server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Reddit untuk membagikan opinimu terkait semua hal Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena,
Tim Clash Royale