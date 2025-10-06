Saat menampakkan diri, Hantu Royale akan memanggil dua Tentara Roh yang akan mengawalnya dan memberikan kerusakan pada siapa saja yang mendekat. Setelah beristirahat sekian lama, dia juga akan menghilang sama seperti sang pemimpin. Ini baru namanya bersatu jiwa raga!

Tersedia: 17 Oktober

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Evolusi Tentara Jerangkong: 6 Oktober–13 Oktober

Draf klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru Tentara Jerangkong!