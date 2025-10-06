Skip to content
6 Okt 2025
Blog – Clash Royale

Musim Baru: Rock & Royale

Dalam artikel ini, kamu akan menemukan semua yang perlu diketahui tentang musim mendatang:

  • Evolusi Baru: Tentara Jerangkong dan Hantu Royale

  • Mode Game dan Tantangan

  • Acara Perburuan Mahkota

  • Ekspedisi Klan

EVOLUSI BARU

Tentara Jerangkong

Gerry kini naik pangkat! Larry harus mengikuti semua perintah Jenderal Gerry!

Siap! Jerangkong kaki tangan Jenderal Gerry akan menjadi tak terlihat dan tak dapat ditumbangkan saat sang pemimpin masih berdiri. Sayangnya, pasukan ini tidak akan bertahan tanpa sang Jenderal dan akan ikut musnah bersamanya.

Hantu Royale

Musim seram akan jadi lebih seram dengan Tentara Roh!

Saat menampakkan diri, Hantu Royale akan memanggil dua Tentara Roh yang akan mengawalnya dan memberikan kerusakan pada siapa saja yang mendekat. Setelah beristirahat sekian lama, dia juga akan menghilang sama seperti sang pemimpin. Ini baru namanya bersatu jiwa raga!

Tersedia: 17 Oktober

MODE PERMAINAN DAN TANTANGAN

Draf Evolusi Tentara Jerangkong: 6 Oktober–13 Oktober

Draf klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru Tentara Jerangkong!

  • Tantangan: 10 Oktober–13 Oktober

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Draf Evolusi Hantu Royale: 17 Oktober–24 Oktober

Draf klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Evolusi terbaru Hantu Royale!

  • Tantangan: 17 Oktober–20 Oktober

  • Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote

Tantangan 20 Kemenangan: 24 Oktober–29 Oktober

Tantangan pamungkas yang menguji kemampuan dan strategi kini kembali! Apakah kamu bisa memenangkan 20 pertempuran tanpa kalah lebih dari 3 kali? Berani? Siapkan posisi!

Berikut hadiah yang bisa jadi milikmu:

  • Kotak Emas

  • Peti Hoki

  • Emote 20 Kemenangan

Kamu juga akan meraih Lencana Tantangan 20 Kemenangan CRL 2025 dengan menang 20 kali!

ACARA PERBURUAN MAHKOTA

Kamu punya cukup Mahkota? Yakin?! Musim ini menyajikan 5 Perburuan Mahkota yang memberikan hadiah keren seperti:

  • 3 Keping Evolusi Nenek Sihir

  • 1 Kitab Kartu Umum

  • Peti Hoki Angker dan Peti Hoki Hantu

  • Kosmetik keren

  • Dan masih banyak lagi!

Pantau terus media sosial kami untuk info lebih lanjut tentang acara musim ini.

EKSPEDISI KLAN

Ayo ajak Rekan Klan dalam 2 balapan melintasi perairan Royale sambil mengumpulkan mahkota dan rampasan! Jangan lupa untuk bergabung ke Klan sebelum acara dimulai! Pastikan untuk menengok server Discord untuk menemukan Klan terbaik untukmu.

Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, jangan lupa mampir ke Reddit untuk membagikan opinimu terkait semua hal Clash Royale!

Sampai jumpa di Arena,

Tim Clash Royale