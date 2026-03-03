Musim Baru: Ulang Tahun Ke-10
Untuk merayakan 10 tahun Clash Royale, kami menghadirkan berbagai acara epik, Perburuan Mahkota, jalur kompetitif, serta segudang hadiah yang cukup untuk membuat Sang Raja sendiri terjun ke medan pertempuran!
Berikut adalah semua yang perlu kamu ketahui tentang musim ulang tahun:
Pahlawan Baru: Tong Barbar dan Pemanah Sihir
Acara Album
Acara Komunitas
Mode game dan tantangan
Turnamen Global Retro Royale
Perburuan Mahkota
Ekspedisi Klan
Perubahan lain
Ayo kita mulai keseruannya!
PAHLAWAN BARU
Tong Barbar Pahlawan
Kemampuan: Gelinding Ganda
Rock and roll!
Tak perlu berubah kalau sudah sempurna. Tong Barbar Pahlawan membawa satu tong cadangan yang memberinya kesempatan kedua untuk membersihkan jalur dan memulihkan sebagian kesehatannya.
Pemanah Sihir Pahlawan
Kemampuan: Ancaman Tiga Arah
Kamu harus berani melepaskan tembakanmu, atau 3 sekaligus ....
Latihan Pemanah Sihir Pahlawan bersama Bos Bandit jelas membuahkan hasil! Dengan penuh tipu daya, dia kini melesat mundur sambil meninggalkan umpan untuk mengecoh musuh-musuhnya. Tembakannya berikutnya bukan satu, bukan dua, tetapi tiga anak panah sekaligus, yang menembus beberapa musuh dalam satu serangan!
Buka dia secara GRATIS dengan menyelesaikan Acara Album yang akan datang.
ACARA ALBUM
Memperkenalkan Acara Album yang baru dan indah! Tersedia dari Level Raja 8.
Pada musim ulang tahun ini, kumpulkan Potongan untuk melengkapi 9 Adegan yang tidak asing lagi dari satu dekade Clash Royale. Setiap Adegan memberimu satu hadiah unik.
Potongan hadir dalam berbagai jenis dan kelangkaan. Ada yang terkait dengan Adegan tertentu dan ada pula yang lebih sulit ditemukan dibanding yang lain. Potongan memiliki tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris.
Kamu bisa mendapatkan Potongan sebagai hadiah pertempuran harian (maksimal 4 per hari), melalui acara, atau di Toko.
Khawatir mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki? Potongan itu akan berubah menjadi Duplikasi! Kamu bisa menukar 5 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang dijamin belum kamu miliki.
Potongan dengan kelangkaan lebih tinggi akan memberimu lebih banyak Duplikasi sehingga koleksimu bisa lebih cepat dilengkapi.
|Potongan
|Duplikasi
|Umum
|2
|Langka
|3
|Epik
|4
|Legendaris
|5
Lengkapi setiap Adegan untuk membuka hadiah legendaris yang mencakup 3 Keping Evolusi Babi Royal, Peti Hoki Bintang 5, dan Kotak Evolusi Bintang 5. Lengkapi seluruh Album Ulang Tahun untuk mengklaim hadiah utama: Pemanah Sihir Pahlawan plus satu emote dan satu Desain Benteng!
Setelah menyelesaikan Acara Album, semua Potongan tambahan yang kamu kumpulkan akan dikonversi menjadi hadiah bonus.
ACARA KOMUNITAS PESTA ULANG TAHUN
Ingat 20 peleton yang kamu beri suara beberapa waktu lalu? Mereka menunggumu memutuskan mana dari Kado mereka yang akan dibuka dalam rangka Ulang Tahun ke-10 Clash Royale!
Pemilihan Dimulai: 1 Maret
Buka Kado: 2–11 Maret
Setiap hari, kamu akan memiliki peluang untuk memilih 1 dari 20 Kado untuk dibuka pada hari berikutnya. Ini adalah pemungutan suara komunitas. Jadi, semua yang memberi suara akan menerima Kado yang sama terlepas dari kado mana yang mereka pilih.
Kamu bisa memberi suara 10 kali dan membuka 10 Kado! Akan tetapi, tidak semua peleton akan mendapatkan peluang untuk menampilkan Kado uniknya. Jadi, pilih dengan bijak, karena 10 Kado yang belum dibuka pada akhir acara akan diberikan ke Bayi Naga dan mungkin juga dibawa pulang Raja untuk menghangatkan jari kakinya di malam-malam yang dingin.
Ingat, kamu harus memilih agar bisa mengklaim Kado pada hari berikutnya.
Apa Isi Setiap Kado? Isinya seharusnya menjadi kejutan, tetapi beberapa peleton yang terlalu antusias kurang pandai menjaga rahasia, dan meninggalkan petunjuk di media sosial kami.
MODE GAME DAN TANTANGAN
Draf Pahlawan: 2–9 Maret
Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Pahlawan baru.
Tantangan: 6–9 Maret
Hadiah: Bendera Pertempuran (Latar dan Dekorasi) + Emote
Dan mungkin … mungkin saja … masih ada lagi?
TURNAMEN GLOBAL
Turnamen Retro Royale: 27 Maret–1 April
Kamu tak salah dengar! Turnamen Global akan kembali musim ini dan untuk merayakannya, kami memulai dengan edisi ulang tahun spesial …. RETRO!
Untuk turnamen ini, kamu akan bertempur dengan hanya menggunakan 80 kartu pertama yang dirilis, dan semua dibatasi hingga Level 11. Tak Ada Jawara. Tak Ada Evolusi. Tak Ada Pahlawan. Hanya Clash Royale gaya lama yang asli.
Dapatkan hadiah menarik setiap kali kamu menang. Setelah kamu menang 12 kali, perjuangan di papan peringkat dimulai!
PERBURUAN MAHKOTA
Karena musim ini kita melakukan perayaan, acara akan punya hadiah berlimpah! Kami telah menyiapkan segudang hadiah meriah di Perburuan Mahkota, termasuk:
Potongan
Peti Hoki Sihir
Peti Hoki Ulang Tahun
Kosmetik
Dan masih banyak lagi!
EKSPEDISI KLAN
Kumpulkan Rekan Klanmu, karena musim ini kita akan berlayar bersama dalam satu petualangan melintasi lautan kerajaan!
Selesaikan perjalanan bersama-sama, dan buka hadiah eksklusif di sepanjang jalan … termasuk Emote Keren.
Belum punya Klan? Bergabunglah ke salah satu Klan sebelum terlambat! Jika tidak yakin harus ke mana, kunjungi Discord kami untuk menemukan Klan yang sempurna untuk mengarungi perjalanan ini bersama-sama.
PERUBAHAN LAIN
Kalau kamu ketinggalan, berikut daftar singkat semua hal yang berubah musim ini:
2 Maret
Kami menyatukan semua Fragmen Pahlawan ke satu tempat: Pass Royale Gratis, yang kini berisi 75 Fragmen Pahlawan!
Pass Royale, Kini dengan Lebih Banyak Opsi!
Pertengahan Maret
Pilih Pahlawanmu, Tidak Ada Lagi Acak atau Pengulangan!
Koin Pahlawan (sebelumnya Fragmen Pahlawan)
Buka Pahlawan Gratis
Perombakan Slot Dek: 1 Evo, 1 Pahlawan, dan 1 Bebas
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perubahan-perubahan ini, lihat type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T!
Kami selalu terbuka untuk mendengar pendapatmu terkait acara dan fitur baru. Jadi, kunjungi Reddit untuk membagikan opinimu seputar Clash Royale!
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale