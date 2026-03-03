Latihan Pemanah Sihir Pahlawan bersama Bos Bandit jelas membuahkan hasil! Dengan penuh tipu daya, dia kini melesat mundur sambil meninggalkan umpan untuk mengecoh musuh-musuhnya. Tembakannya berikutnya bukan satu, bukan dua, tetapi tiga anak panah sekaligus, yang menembus beberapa musuh dalam satu serangan!

Buka dia secara GRATIS dengan menyelesaikan Acara Album yang akan datang.

ACARA ALBUM

Memperkenalkan Acara Album yang baru dan indah! Tersedia dari Level Raja 8.

Pada musim ulang tahun ini, kumpulkan Potongan untuk melengkapi 9 Adegan yang tidak asing lagi dari satu dekade Clash Royale. Setiap Adegan memberimu satu hadiah unik.

Potongan hadir dalam berbagai jenis dan kelangkaan. Ada yang terkait dengan Adegan tertentu dan ada pula yang lebih sulit ditemukan dibanding yang lain. Potongan memiliki tingkat kelangkaan Umum, Langka, Epik, dan Legendaris.

Kamu bisa mendapatkan Potongan sebagai hadiah pertempuran harian (maksimal 4 per hari), melalui acara, atau di Toko.

Khawatir mendapatkan Potongan yang sudah kamu miliki? Potongan itu akan berubah menjadi Duplikasi! Kamu bisa menukar 5 Duplikasi dengan satu Potongan Unik yang dijamin belum kamu miliki.

Potongan dengan kelangkaan lebih tinggi akan memberimu lebih banyak Duplikasi sehingga koleksimu bisa lebih cepat dilengkapi.

Potongan Duplikasi Umum 2 Langka 3 Epik 4 Legendaris 5

Lengkapi setiap Adegan untuk membuka hadiah legendaris yang mencakup 3 Keping Evolusi Babi Royal, Peti Hoki Bintang 5, dan Kotak Evolusi Bintang 5. Lengkapi seluruh Album Ulang Tahun untuk mengklaim hadiah utama: Pemanah Sihir Pahlawan plus satu emote dan satu Desain Benteng!

Setelah menyelesaikan Acara Album, semua Potongan tambahan yang kamu kumpulkan akan dikonversi menjadi hadiah bonus.

ACARA KOMUNITAS PESTA ULANG TAHUN

Ingat 20 peleton yang kamu beri suara beberapa waktu lalu? Mereka menunggumu memutuskan mana dari Kado mereka yang akan dibuka dalam rangka Ulang Tahun ke-10 Clash Royale!

Pemilihan Dimulai : 1 Maret

Buka Kado: 2–11 Maret

Setiap hari, kamu akan memiliki peluang untuk memilih 1 dari 20 Kado untuk dibuka pada hari berikutnya. Ini adalah pemungutan suara komunitas. Jadi, semua yang memberi suara akan menerima Kado yang sama terlepas dari kado mana yang mereka pilih.

Kamu bisa memberi suara 10 kali dan membuka 10 Kado! Akan tetapi, tidak semua peleton akan mendapatkan peluang untuk menampilkan Kado uniknya. Jadi, pilih dengan bijak, karena 10 Kado yang belum dibuka pada akhir acara akan diberikan ke Bayi Naga dan mungkin juga dibawa pulang Raja untuk menghangatkan jari kakinya di malam-malam yang dingin.

Ingat, kamu harus memilih agar bisa mengklaim Kado pada hari berikutnya.

Apa Isi Setiap Kado? Isinya seharusnya menjadi kejutan, tetapi beberapa peleton yang terlalu antusias kurang pandai menjaga rahasia, dan meninggalkan petunjuk di media sosial kami.

MODE GAME DAN TANTANGAN

Draf Pahlawan: 2–9 Maret

Draf Klasik kini lebih asyik! Susun dek dan kerahkan Pahlawan baru.