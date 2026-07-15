Kami telah mendengar keluhan tentang betapa sulit persyaratan Trofi untuk membuka Mode Peringkat. Banyak dari kalian yang sudah hampir mencapainya, tetapi malah kehilangan Trofi, atau melihat persyaratannya naik sebanyak 500 Trofi lagi di awal musim baru.

Agar lebih banyak pemain punya kesempatan untuk mengejar ketertinggalan dan mencapai Mode Peringkat dengan lebih mudah, mulai hari ini persyaratan Trofi diturunkan menjadi 13.000. Kenaikan syarat Trofi juga akan dilakukan setiap 2 bulan hingga kembali ke 14.000 Trofi.

Persyaratan Trofi baru sudah berlaku dengan jadwal kenaikan sebagai berikut:

Juli dan Agustus: 13.000 Trofi

September dan Oktober: 13.500 Trofi

November: 14.000 Trofi

Ini bukan perubahan terakhir yang hadir di Mode Peringkat. Kami akan terus memantau perkembangan, mendengar masukan, dan melakukan penyesuaian lebih lanjut jika perlu. Nantikan pembaruan berikutnya untuk pengalaman kompetitif di fase akhir permainan pada akhir tahun ini.

Sampai jumpa di Arena!

Tim Clash Royale