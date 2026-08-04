Penyeimbangan Agustus Final
Penyeimbangan Agustus hadir untuk mengubah meta, memberi kesempatan baru untuk kartu-kartu yang terlupakan, dan memperbarui mekanisme yang bermasalah.
Terima kasih atas semua masukan yang telah kalian bagikan di media sosial! Patch final kini telah dirilis, dan kami akan terus memantau reaksi serta diskusi kalian.
Pelemahan roh
Roh Api
Roh Es
Roh Penyembuh
Roh Elektro
Nyawa: 230 → 217 (-6%)
Tidak lagi menyerang Benteng Mahkota sendirian
Kini dapat dikalahkan dengan 1 serangan dari Pemanah, Ratu Pemanah, Pengebom, Musketeer, dan Tesla
Sejak Arena muncul dari dalam tanah, Sang Kayu membenci Penebang, P.E.K.K.A mini menyukai panekuk, serta mantra dan kartu pemungkas telah menjadi bagian penting dari dek Clash Royale yang solid. Saat pemain mulai menghapusnya dari dek, biasanya itu pertanda ada yang tidak beres dengan meta.
Saat ini, peleton dukungan dan mantra di banyak dek telah digantikan oleh Roh sehingga dek tersebut hanya memiliki 1 atau bahkan tidak memiliki mantra sama sekali. Memiliki beberapa Roh dalam dek itu menguntungkan karena Roh ini tidak hanya mempercepat siklus ke Pahlawan dan Evolusi, tetapi juga memberikan nilai yang luar biasa hanya dengan 1 Eliksir. Roh dapat memberikan efek kejut, menyembuhkan, mengalihkan perhatian, membasmi gerombolan, sekaligus merusak perlahan Benteng Mahkota sambil membantu siklus dek milikmu ke versi terkuatnya. Dalam sebagian besar situasi, mengerahkan Roh menjamin terjadinya barter Eliksir yang menguntungkan. Nilai yang terjamin ini memungkinkan gaya bermain tertentu yang membuat Roh bisa memberikan tekanan terus-menerus sepanjang game tanpa risiko sehingga terasa menjengkelkan saat dihadapi.
Tidak heran bahwa pada 2026, Roh mempertahankan total tingkat penggunaan sebesar 53% di 200 Teratas dan 31% di Mode Peringkat. Perubahan pada nyawa Roh membuat nilai Roh lebih variatif tergantung situasi, alih-alih menguntungkan pada setiap penempatan. Menghilangkan dimensi tekanan benteng dan memantapkan perannya sebagai kartu pengecoh, siklus, dan kendali massa membuat pengerahannya menjadi keputusan yang lebih bermakna. Dalam beberapa bulan mendatang, kami akan memantau tingkat penggunaan dan tingkat kemenangan Roh dalam mode permainan kompetitif dan Jalan Trofi, serta melihat apakah dek masih terus mengganti peleton dukungan dan mantra dengan Roh.
Catatan: Pada Perubahan Penyeimbangan yang masih dalam tahap pengembangan, kami juga menyertakan opsi kedua untuk pelemahan Roh. Setelah meninjau masukan dari kalian, kami akhirnya memilih pengurangan Nyawa dibanding pengurangan Kecepatan. Kenapa?
Kami percaya bahwa pengurangan Nyawa lebih berdampak karena itu mengubah lebih banyak interaksi pertahanan kunci tanpa mengubah perilaku pergerakan mereka. Akan tetapi, pengurangan Kecepatan masih akan kami pertimbangkan untuk penyeimbangan di masa mendatang!
PAHLAWAN & JUARA
Kemampuan: Masa Tunggu → Sekali Pakai
Kami merasa masa tunggu kemampuan tidak memberikan dampak alur permainan yang cukup berarti dibandingkan dengan tingkat kerumitannya. Oleh karena itu, semua kemampuan, kecuali milik Boss Bandit, yang memang dirancang untuk diaktifkan berulang kali dengan cepat, kini hanya bisa digunakan sekali. Karenanya, kami akan memperkuat beberapa Juara yang lebih lemah dan akan terus memantau Pahlawan dan Juara sembari menyesuaikan mereka yang paling terdampak oleh perubahan ini dalam beberapa bulan ke depan.
Goblinstein
Kerusakan Dokter: 92 → 135 (+47%)
Kerusakan dari Kemampuan per Detik: 214 → 188 (-12%)
Pangeran Kecil
Konservasi Kecepatan Serangan: 0 dtk → 0,3 dtk
Kerusakan Ajudan: 217 → 232 (+7%)
Pangeran Kecil kini mempertahankan Kecepatan Serangan yang telah ditingkatkan selama hingga 0,3 detik saat bergerak.
Penambang Perkasa
Kerusakan Dasar: 40 → 43 (+6%)
Penambang Perkasa kini dapat menyerang Jerangkong dengan 2 tembakan di semua level.
PERBAIKAN BUG
Ronin
Waktu Serangan Pertama: 0,3 dtk → 0,4 dtk (+33%)
Kami sedang memperbaiki masalah pengaturan waktu yang membuat Ronin memberikan kerusakan tangkis dan kerusakan jarak dekat pada tick yang sama saat menghadapi Pangeran Hitam yang sedang menyerang sehingga interaksi dengan perisainya menjadi tidak konsisten. Selain itu, kemampuan menangkisnya juga tidak akan lagi menghentikan kemampuan serbuan Kesatria Emas.
Busur X
Kecepatan Serangan: 0,3 dtk→ 0,4 dtk (+33%)
Kerusakan: 43 → 58 (+35%)
Kecepatan Proyektil: 1400 → 1600 (+14%)
Saat menarget musuh di batas jangkauannya, Busur X sering membuang satu tembakan pada peleton, bahkan setelah mengalahkannya. Kami menyesuaikan statistiknya untuk memperbaiki interaksi ini. Total Kerusakan/Detik miliknya akan meningkat sebesar 1,4%.
PEROMBAKAN
Perombakan ini ditujukan untuk mengatasi kartu-kartu yang dulu memicu gaya bermain yang kurang sehat, yang beberapa di antaranya lalu "dibasmi sampai habis". Perubahan ini dapat dibatalkan jika hasilnya tidak sesuai harapan.
Golem Es Pahlawan
Ledakan ke-3: Efek Beku → Efek Lambat
Kerusakan per Ledakan: 38 → 69 (+80%)
Ledakan Beku Golem Es Pahlawan ternyata terlalu kuat saat dipadukan dengan Penunggang Babi, jadi kami menggantinya dengan efek lambat ketiga. Total kerusakan dari semua ledakannya kini cukup untuk mengalahkan Goblin.
Evolusi Nenek Sihir
Penyembuhan per Jerangkong: 53→ 153 (+186%)
Nyawa Maksimum: 1040 → 1451 (+40%)
Kini hanya menyembuhkan dari gelombang Jerangkong pertamanya
Meski sangat populer di Jalan Trofi, kemampuan penyembuhannya yang terus-menerus terbukti membuat para musuh jengkel saat melawannya. Secara umum, kami juga merasa bahwa mekanisme penyembuhan yang berulang belum sepenuhnya cocok untuk Clash Royale dalam kondisinya saat ini. Itulah sebabnya kami juga mencoba perombakan penuh untuk Penyembuh Tempur
Penyembuh Tempur
Kerusakan: 148→ 268 (+81%)
Kecepatan Serangan: 1,5 dtk → 2 dtk (+33%)
Nyawa: 1717 → 1920 (+12%)
Radius Penyembuhan: 4000 → 3000 (-25%)
Tidak lagi menyembuhkan dirinya sendiri
Kutukan Goblin
Perlambatan lawan: 0% → 15%
Kutukan Goblin telah belajar beberapa trik baru dari teman setianya, Racun. Kini, peleton akan lebih sulit keluar dari area kutukan sebelum berubah menjadi Goblin.
Mesin Goblin
Kecepatan Laju Roket: 250→ 350 (+40%)
Kecepatan Serangan Roket: 3,5 dtk → 5 dtk (+43%)
Kerusakan Jarak Dekat: 212 → 232 (+9%)
Nyawa: 2150 → 2265 (+5%)
Raksasa Rune
Nyawa: 2662 → 2816 (+6%)
Waktu Aktivasi Jampi: 1 dtk → 0 dtk
Peleton yang menghancurkan diri sendiri tidak akan lagi diperkuat dengan jampi.
Raksasa Rune sering tertinggal karena harus berhenti untuk memberikan jampi kepada peleton dukungan. Kini dia tetap bergerak saat memberikan jampi.
Hampa
Biaya Eliksir: 3→ 5
Frekuensi Serangan: 1 dtk → 1,2 dtk (+20%)
Kerusakan 1 Target: 340 → 696 (+105%)
Kerusakan 2–4 Target: 161 → 294 (+83%)
Kerusakan 5+ Target: 76 → 153 (+100%)
Kerusakan Benteng Mahkota 1 Target: 48 → 97 (+100%)
Kerusakan Benteng Mahkota 2–4 Target: 25 → 51 (+100%)
Kerusakan Benteng Mahkota 5+ Target: 17 → 35 (+100%)
Banyak kartu jarak jauh Clash Royale dengan HP tinggi hanya bisa dikalahkan menggunakan mantra senilai 6 Eliksir. Kami ingin merombak Hampa menjadi mantra kerusakan senilai 5 Eliksir pertama dan solusi yang mampu mengatasi unit jarak jauh yang lebih kuat, seperti Bowler, Algojo, dan Pemburu.
Minion Mega Pahlawan
Pengurangan Kerusakan Benteng: 50%→ 75% (+25%)
Durasi Pengurangan Kerusakan Benteng: 5 detik → Permanen
Kerusakan Teleportasi: 373 → 399 (+7%)
Kemampuan Minion Mega Pahlawan kini lebih difokuskan untuk mengalahkan peleton daripada menghancurkan Benteng Mahkota.
Mortir, Orang Barbar, Goblin
Bentuk dasar kartu-kartu ini kalah menonjol dibandingkan dengan bentuk Pahlawan dan Evolusinya. Oleh karena itu, kami mengalihkan sebagian kekuatannya kembali ke kartu bentuk dasar klasik ini.
Mortir & Evolusi Mortir
Kecepatan Serangan Mortir: 5 dtk → 4,7 dtk (-6%)
Kecepatan Serangan Evolusi Mortir: 4 dtk → 4,7 dtk (+18%)
Orang Barbar & Evolusi Orang Barbar
Nyawa Orang Barbar: 691 → 716 (+4%)
Bonus Nyawa Evolusi Orang Barbar: 10% → 0%
Durasi Amarah Evolusi Orang Barbar: 3 dtk → 5 dtk (+67%)
Goblin & Goblin Pahlawan
Jumlah Goblin Pasukan Panji: 3→ 2
Waktu Pengerahan Pasukan Panji: 1,3 dtk → 1 dtk (-23%)
Kerusakan Goblin: 120 → 125 (+4%)
N.B. Kami tidak melupakan kalian, para penggemar Pondok. Pondok Barbar memang belum kebagian kali ini, tapi ia berada di urutan atas daftar kami.
PELEMAHAN
Evolusi ini telah mendominasi selama lebih dari setahun dan terlalu kuat jika dibandingkan dengan bentuk dasarnya. Kami juga memperkuat beberapa Evolusi dengan tujuan mengubah meta Evolusi.
Evolusi Pemanah
Kerusakan Panah Kuat: 168→ 140 (-17%)
Evolusi Bola Salju Raksasa
Jangkauan Gelinding: 4,5 petak→ 4 petak (-11%)
Evolusi Tong Goblin
Kerusakan Goblin Palsu: 89→ 66 (-26%)
Evolusi Kurungan Goblin
Siklus: 1→ 2
Kerusakan per Detik: 337→ 366
Masa Tunggu Penangkapan: 0,5 dtk → 0,3 dtk
Evolusi Kesatria Mega
Uppercut: Setiap serangan → Setiap dua serangan
Hantam Mundur Peleton Berat: 2,5 → 4 petak (+60%)
Evolusi Valkyrie
Kerusakan Tornado: 84→ 42 (-50%)
Bowler
Jangkauan Proyektil: 7,5 petak→ 7 petak (-7%)
Algojo
Jangkauan Proyektil: 7,5 petak→ 7 petak (-7%)
Bowler dan Algojo kini tidak kan lagi mengenai Benteng Mahkota dari belakang jembatan secara tidak sengaja.
Bor Goblin
Kerusakan Kemunculan Benteng Dihapuskan
Bor Goblin kini tidak lagi menjamin kerusakan pada Benteng Mahkota, tetapi Goblin yang muncul akan memberikan kerusakan 4% lebih besar.
Peremuk Tembok
Kerusakan: 350→ 281 (-20%)
Peremuk Tembok memiliki banyak sekali kegunaan, seperti memancing lawan, mengalihkan perhatian, memberikan kerusakan pada peleton, serta mengancam hingga 700 kerusakan ke Benteng Mahkota jika tidak dihentikan. Kini, Peremuk Tembok tidak akan lagi sekuat sebelumnya.
Pemanah Sihir
Kerusakan: 143 → 135 (-5%)
Bingkisan Royal
Kerusakan: 437 → 384 (-12%)
Penyetrum
Kecepatan Serangan: 2,1 dtk → 2,2 dtk (+5%)
PENGUATAN
Batu Nisan Pahlawan
Kerusakan: 320→ 422 (+32%)
Jangkauan Penglihatan: 5,5 → 7 petak (+27%)
Nyawa: 4044 → 4224
Batu Nisan Pahlawan dirilis sebagai eksperimen karena kartu pemungkas dengan HP yang tinggi dan bergantung pada kemampuan belum pernah ada sebelumnya di game ini. Jika Ratu Kuburan masih belum masuk ke meta setelah penguatan ini, kami kemungkinan akan merombaknya untuk menarget peleton.
Gerombolan Minion Evolusi
Perlambatan Kecepatan Serangan: 50%→ 33% (-17%)
Evolusi Putri
Melambat setiap 3 serangan → Setiap dua serangan
Durasi Perlambatan: 7 dtk → 5,5 dtk (-21%)
Goblin Tombak
Kecepatan Serangan: 1,7 dtk→ 1,6 dtk (-6%)
Meski pelemahan Jangkauan sebelumnya berhasil mengurangi tekanan mereka terhadap Benteng Mahkota, Goblin Tombak masih belum cukup andal untuk bertahan karena tingkat Kerusakan/Detik mereka yang rendah.
Semak Licik
Nyawa Goblin Semak: 304→ 337 (+11%)
Meski pelemahan terbaru membuat perilakunya lebih mudah diprediksi, Goblin Semak sendiri tetap membutuhkan sedikit peningkatan.
Tungku
Waktu Tunggu: 7 dtk → 5 dtk (-29%)
Tungku Non-Evolusi akan sangat terdampak oleh pelemahan Roh Api, jadi kami mengimbanginya dengan meningkatkan Waktu Tunggu.
Ingat! Kartu memiliki skala pada Level 11, dan sering kali, perubahan wujud dasar juga memengaruhi Evolusi dan Bentuk Pahlawan kartu.
Sampai jumpa di Arena!
Tim Clash Royale