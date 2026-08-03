Roh Api

Roh Es

Roh Penyembuh

Roh Elektro

Nyawa: 230 → 217 (-6%)

Tidak lagi menyerang Benteng Mahkota sendirian

Kini dapat dikalahkan dengan 1 serangan dari Pemanah, Ratu Pemanah, Pengebom, Musketeer, dan Tesla

Sejak Arena muncul dari dalam tanah, Sang Kayu membenci Penebang, P.E.K.K.A mini menyukai panekuk, serta mantra dan kartu pemungkas telah menjadi bagian penting dari dek Clash Royale yang solid. Saat pemain mulai menghapusnya dari dek, biasanya itu pertanda ada yang tidak beres dengan meta.

Saat ini, peleton dukungan dan mantra di banyak dek telah digantikan oleh Roh sehingga dek tersebut hanya memiliki 1 atau bahkan tidak memiliki mantra sama sekali. Memiliki beberapa Roh dalam dek itu menguntungkan karena Roh ini tidak hanya mempercepat siklus ke Pahlawan dan Evolusi, tetapi juga memberikan nilai yang luar biasa hanya dengan 1 Eliksir. Roh dapat memberikan efek kejut, menyembuhkan, mengalihkan perhatian, membasmi gerombolan, sekaligus merusak perlahan Benteng Mahkota sambil membantu siklus dek milikmu ke versi terkuatnya. Dalam sebagian besar situasi, mengerahkan Roh menjamin terjadinya barter Eliksir yang menguntungkan. Nilai yang terjamin ini memungkinkan gaya bermain tertentu yang membuat Roh bisa memberikan tekanan terus-menerus sepanjang game tanpa risiko sehingga terasa menjengkelkan saat dihadapi.

Tidak heran bahwa pada 2026, Roh mempertahankan total tingkat penggunaan sebesar 53% di 200 Teratas dan 31% di Mode Peringkat. Perubahan pada nyawa Roh membuat nilai Roh lebih variatif tergantung situasi, alih-alih menguntungkan pada setiap penempatan. Menghilangkan dimensi tekanan benteng dan memantapkan perannya sebagai kartu pengecoh, siklus, dan kendali massa membuat pengerahannya menjadi keputusan yang lebih bermakna. Dalam beberapa bulan mendatang, kami akan memantau tingkat penggunaan dan tingkat kemenangan Roh dalam mode permainan kompetitif dan Jalan Trofi, serta melihat apakah dek masih terus mengganti peleton dukungan dan mantra dengan Spirit.